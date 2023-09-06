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Кабмин предлагает назначить экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабмин официально внес в Верховную Раду представление на назначение Павла Кириленко главой АМКУ.
Документ опубликовал в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Павла Кириленко с должности руководителя Донецкой ОГА.
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