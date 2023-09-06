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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) Антимонопольный комитет (473) Кириленко Павел (622)

Кабмин предлагает назначить экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кириленко,павло

Кабмин официально внес в Верховную Раду представление на назначение Павла Кириленко главой АМКУ.

Документ опубликовал в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Кабмин предлагает назначить экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета 01

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Павла Кириленко с должности руководителя Донецкой ОГА.

Также читайте: Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской
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интересно, какие законы под присмотром Блинкена, зеленые сегодня примут?
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06.09.2023 11:23 Ответить
Он когда был главой ДонОВА не рыба, не мясо. Мне на него жалко было смотреть. Какой из него антимонопольщик.
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06.09.2023 11:23 Ответить
ЗЕлений.

Головне лояльність. Рішення приймають в ОПЗЄ, а Шмигаль тільки робить те, що йому кажуть.
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06.09.2023 11:29 Ответить
В дєрьмаковському борделі перестановка ліжок.
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06.09.2023 11:26 Ответить
А хто очолить Донецьку обладміністрацію?
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06.09.2023 11:59 Ответить
На всі посади в Україні мають бути призначені тільки донецькі, криворізькі, луганські, одеські і харківські. Це найпатріотичні міста і там найпатріотичніші політики.
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06.09.2023 12:21 Ответить
Я уею от такой «кадровой политики» болванов у власти - тыкают и перетаскивают одних и тех же марионеток с кресла на кресло - и, не вадно, что тупой еще тупее - зато свой человек
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06.09.2023 13:22 Ответить
 
 