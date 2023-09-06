Рада реформировала Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

6 сентября Верховная Рада изменила порядок формирования Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (ВСП). Это одно из условий вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Принятие соответствующего законопроекта №9483-2 в целом поддержали 268 народных депутатов.

"Это один из важных евроинтеграционных законопроектов", – подчеркнул Железняк.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, он разработан во исполнение ст. 256 Соглашения об ассоциации, в которой Украина обязалась приблизить украинское законодательство о конкуренции.

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В частности, законопроект предлагает внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения", установив, что в период действия военного положения назначение лиц на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя, дисциплинарного инспектора осуществляется на основе конкурса. Лица, претендующие на эти должности, представляют декларацию, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции", и документ о подтверждении уровня владения государственным языком. В отношении этих лиц проводится специальная проверка, предусмотренная настоящим Законом.