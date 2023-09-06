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обстрел (20241) Константиновка (1592) Клименко Игорь (285)

Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена, - глава МВД Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костянтинівка

Обстрел российскими оккупантами центрального рынка в г. Константиновка Донецкой области в среду унес жизни 17 мирных жителей, 32 человека получили ранения. Спасательная операция завершена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам завершения поисково-спасательной операции.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения", - написал Клименко.

Читайте также: Россия намеренно ударила по рынку в Константиновке, - Зеленский

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября россияне ударили ракетой по мирным кварталам города Константиновка. В результате обстрела РФ рынка сообщалось о гибели 16 человек, еще 31 человек ранен. Разбор завалов продолжался до вечера.
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Топ комментарии
+10
Чому працював ринок на відстані всього 10 км від пекельної Кліщіївки!

кліменко, питання до тебе ! 👿
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06.09.2023 19:09
+10
Зелені гниди продовжують утаємничувати загальні втрати серед цивільного населення . Де узагальнена цифра вже зафіксованих смертей ? Відомо скільки вмерло від ковіду , скільки загинуло в автомобільних аваріях , ... А скільки вбили рашисти цивільних ? Зєльонській мовчить . Або боїться сказати або їх не рахує , бо йому на українців нас.рати .
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06.09.2023 19:25
+4
Рівняти всю прикордонну територію куди дістанемо.За кожен такий обстріл повинна бути відповідь в 10 ти кратному розмірі.По іншому ця погань не розуміє.
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06.09.2023 20:37
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Чому працював ринок на відстані всього 10 км від пекельної Кліщіївки!

кліменко, питання до тебе ! 👿
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06.09.2023 19:09 Ответить
Cremona Simf росіянє по суті своєї труси.
*******
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06.09.2023 19:19 Ответить
Ага, ще було б чим...
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06.09.2023 22:36 Ответить
наші дипломати коли їдуть до ООН мають роздрукувати такі фото і роздавати делегаціям інших країн що б на функціонерів ООН йшов тиск осуду бо вони не бачать геноциду.
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06.09.2023 19:13 Ответить
за таке від Пу можуть вигрести
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06.09.2023 19:31 Ответить
Зелені гниди продовжують утаємничувати загальні втрати серед цивільного населення . Де узагальнена цифра вже зафіксованих смертей ? Відомо скільки вмерло від ковіду , скільки загинуло в автомобільних аваріях , ... А скільки вбили рашисти цивільних ? Зєльонській мовчить . Або боїться сказати або їх не рахує , бо йому на українців нас.рати .
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06.09.2023 19:25 Ответить
наводчиков ловите
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06.09.2023 19:26 Ответить
на їх місці повинні бути кловуни 95
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06.09.2023 19:30 Ответить
а ще папік римський і оті дебіли з оон
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06.09.2023 19:39 Ответить
Якщо за "це" не буде вбито , як мінімум така ж кількість цивільних кацапів в рф, я буду на 100% впевнений, що українське керівництво прислуговує путіну і кремлю👈
(хоча я в цьому чомусь давно не сумніваюсь)👈
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06.09.2023 19:41 Ответить
" така ж кількість цивільних " - То яка ж ця кількість ?
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06.09.2023 19:52 Ответить
Ну нехай кількість така, як пишуть офіциально - 17 👈
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06.09.2023 19:55 Ответить
Рівняти всю прикордонну територію куди дістанемо.За кожен такий обстріл повинна бути відповідь в 10 ти кратному розмірі.По іншому ця погань не розуміє.
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06.09.2023 20:37 Ответить
..выжигать тварей болот мацковии....
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07.09.2023 07:17 Ответить
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06.09.2023 21:44 Ответить
...а наводчик найден ????
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07.09.2023 07:16 Ответить
 
 