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Россияне перебрасывают на Луганщину 25-ю армию из-за больших потерь, - разведка

рф,мобилизация

Срочная переброска на фронт российской 25-й армии связана с большими потерями личного состава врага в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", комментируя вопрос о переброске россиянами на фронт в Луганской области 25-й армии.

"Делают они это, скажем так, несколько недель. А почему наспех? Это не ротация, это пополнение личного состава из-за тех потерь, которые несет захватчик. Потери личного состава действительно значительны, велики, поэтому да, подразделения, которые должны были быть позже задействованы, в срочном порядке идут сейчас на те направления, где самые большие потери личного состава врага", – сообщил Юсов.

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Автор: 

армия РФ (19057) разведка (4170) потери (4370)


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Топ комментарии
+8
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13.09.2023 21:03
+3
треба просити партнерів збільшити постачання касетних *********** що б утилізувати цю 25-у армію.
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13.09.2023 21:04
+3
а хто в курсах - це кацапи спєцом кладуть ваєнний білєт у нагрудну кишеню, щоб додому передали пробитий уламком як сувєнір?
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13.09.2023 21:10
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Сподіваюсь, українське командування зустріне їх Хаймерсами.
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13.09.2023 21:00 Ответить
Та ви що, на це лайно Himars використовувати.
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13.09.2023 21:08 Ответить
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13.09.2023 21:03 Ответить
Ще б фосфорну ілюмінацію було б добре запалити
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13.09.2023 21:14 Ответить
і касєти будуть, і діскі... У Сватівській діскотеці нудно не буде, всіх запрошуєм на фаєр-шоу у нічному клубі, перша ніч free of charge.
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13.09.2023 21:21 Ответить
треба просити партнерів збільшити постачання касетних *********** що б утилізувати цю 25-у армію.
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13.09.2023 21:04 Ответить
Буде більше дохлої кацапні.
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13.09.2023 21:07 Ответить
На тридцать четверках с мосинками. ПС. А движки на них еще американские, тада хренова.
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13.09.2023 21:10 Ответить
а хто в курсах - це кацапи спєцом кладуть ваєнний білєт у нагрудну кишеню, щоб додому передали пробитий уламком як сувєнір?
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13.09.2023 21:10 Ответить
Згадайте, при совєтах по всіх музеях були вітрини з пробитими, обгорілими, просякнутими кров'ю комсомольськими, партбілетами..навіть по школах, разом з касками, ножами, флягами..
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13.09.2023 21:17 Ответить
в класі прямо в "парті хєроя" буде заглиблення під склом, де буде лежати пробитий ваєннік.
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13.09.2023 21:24 Ответить
думаю не буде, це вони зараз типа хєрої, а через якийсь час завиють і зречуться як х...ла так і цих хєроїв, будуть випрошувати миску баланди щоб не здохнути.
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14.09.2023 07:34 Ответить
Та да. Вони у совку так і залишились. Згадайте, 30 років потому ми були такі самі.
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13.09.2023 21:27 Ответить
потому це після, 30 років тому...
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14.09.2023 07:35 Ответить
😀 поспішав
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14.09.2023 09:28 Ответить
То, нема кого відводити 😉.
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13.09.2023 21:29 Ответить
свиноцабака к тебе вопрос - сколько вас можно усадить на табуретку...?
что у тебя с ***** шмель ты поджаренный...?
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13.09.2023 21:31 Ответить
Це до розмов про чисельність О/с. Ракети та артилерія знівелюють будь яку перевагу в живій силі. Тим паче, якщо це стосується кацапського біосміття.
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13.09.2023 21:38 Ответить
а де перші 24 армії?
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13.09.2023 21:49 Ответить
" Не любят руzzкие, умирать своей смертью!" - Гоголь.
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13.09.2023 22:07 Ответить
 
 