Россияне перебрасывают на Луганщину 25-ю армию из-за больших потерь, - разведка

Срочная переброска на фронт российской 25-й армии связана с большими потерями личного состава врага в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", комментируя вопрос о переброске россиянами на фронт в Луганской области 25-й армии.

"Делают они это, скажем так, несколько недель. А почему наспех? Это не ротация, это пополнение личного состава из-за тех потерь, которые несет захватчик. Потери личного состава действительно значительны, велики, поэтому да, подразделения, которые должны были быть позже задействованы, в срочном порядке идут сейчас на те направления, где самые большие потери личного состава врага", – сообщил Юсов.

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