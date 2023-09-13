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Росіяни перекидають на Луганщину 25-у армію через великі втрати, - розвідка

рф,мобілізація

Термінове перекидання на фронт російської 25-ї армії пов’язане з великими втратами особового складу ворога на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", коментуючи питання щодо перекидання росіянами на фронт в Луганській області 25-ї армії.

"Роблять вони це, скажімо так, кілька тижнів. А чому поспіхом? Це не ротація, це поповнення особового складу через ті втрати, які несе загарбник. Втрати особового складу справді значні, великі, тому так, підрозділи, які мали бути пізніше задіяні, в терміновому порядку ідуть зараз на ті напрямки, де найбільші втрати особового складу ворога", - повідомив Юсов.

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Автор: 

армія рф (17207) розвідка (3856) втрати (4384)


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Топ коментарі
+8
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13.09.2023 21:03
+3
треба просити партнерів збільшити постачання касетних *********** що б утилізувати цю 25-у армію.
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13.09.2023 21:04
+3
а хто в курсах - це кацапи спєцом кладуть ваєнний білєт у нагрудну кишеню, щоб додому передали пробитий уламком як сувєнір?
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13.09.2023 21:10
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Сподіваюсь, українське командування зустріне їх Хаймерсами.
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13.09.2023 21:00 Відповісти
Та ви що, на це лайно Himars використовувати.
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13.09.2023 21:08 Відповісти
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13.09.2023 21:03 Відповісти
Ще б фосфорну ілюмінацію було б добре запалити
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13.09.2023 21:14 Відповісти
і касєти будуть, і діскі... У Сватівській діскотеці нудно не буде, всіх запрошуєм на фаєр-шоу у нічному клубі, перша ніч free of charge.
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13.09.2023 21:21 Відповісти
треба просити партнерів збільшити постачання касетних *********** що б утилізувати цю 25-у армію.
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13.09.2023 21:04 Відповісти
Буде більше дохлої кацапні.
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13.09.2023 21:07 Відповісти
На тридцать четверках с мосинками. ПС. А движки на них еще американские, тада хренова.
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13.09.2023 21:10 Відповісти
а хто в курсах - це кацапи спєцом кладуть ваєнний білєт у нагрудну кишеню, щоб додому передали пробитий уламком як сувєнір?
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13.09.2023 21:10 Відповісти
Згадайте, при совєтах по всіх музеях були вітрини з пробитими, обгорілими, просякнутими кров'ю комсомольськими, партбілетами..навіть по школах, разом з касками, ножами, флягами..
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13.09.2023 21:17 Відповісти
в класі прямо в "парті хєроя" буде заглиблення під склом, де буде лежати пробитий ваєннік.
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13.09.2023 21:24 Відповісти
думаю не буде, це вони зараз типа хєрої, а через якийсь час завиють і зречуться як х...ла так і цих хєроїв, будуть випрошувати миску баланди щоб не здохнути.
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14.09.2023 07:34 Відповісти
Та да. Вони у совку так і залишились. Згадайте, 30 років потому ми були такі самі.
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13.09.2023 21:27 Відповісти
потому це після, 30 років тому...
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14.09.2023 07:35 Відповісти
😀 поспішав
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14.09.2023 09:28 Відповісти
То, нема кого відводити 😉.
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13.09.2023 21:29 Відповісти
свиноцабака к тебе вопрос - сколько вас можно усадить на табуретку...?
что у тебя с ***** шмель ты поджаренный...?
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13.09.2023 21:31 Відповісти
Це до розмов про чисельність О/с. Ракети та артилерія знівелюють будь яку перевагу в живій силі. Тим паче, якщо це стосується кацапського біосміття.
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13.09.2023 21:38 Відповісти
а де перші 24 армії?
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13.09.2023 21:49 Відповісти
" Не любят руzzкие, умирать своей смертью!" - Гоголь.
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13.09.2023 22:07 Відповісти
 
 