Росіяни перекидають на Луганщину 25-у армію через великі втрати, - розвідка
Термінове перекидання на фронт російської 25-ї армії пов’язане з великими втратами особового складу ворога на Луганщині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", коментуючи питання щодо перекидання росіянами на фронт в Луганській області 25-ї армії.
"Роблять вони це, скажімо так, кілька тижнів. А чому поспіхом? Це не ротація, це поповнення особового складу через ті втрати, які несе загарбник. Втрати особового складу справді значні, великі, тому так, підрозділи, які мали бути пізніше задіяні, в терміновому порядку ідуть зараз на ті напрямки, де найбільші втрати особового складу ворога", - повідомив Юсов.
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что у тебя с ***** шмель ты поджаренный...?