Росіяни перекидають на Луганщину 25-у армію через великі втрати, - розвідка

Термінове перекидання на фронт російської 25-ї армії пов’язане з великими втратами особового складу ворога на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", коментуючи питання щодо перекидання росіянами на фронт в Луганській області 25-ї армії.

"Роблять вони це, скажімо так, кілька тижнів. А чому поспіхом? Це не ротація, це поповнення особового складу через ті втрати, які несе загарбник. Втрати особового складу справді значні, великі, тому так, підрозділи, які мали бути пізніше задіяні, в терміновому порядку ідуть зараз на ті напрямки, де найбільші втрати особового складу ворога", - повідомив Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже понад 25 тис. заявок від громадян РФ отримав проєкт "Хочу жить", - ГУР МО