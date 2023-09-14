Расходы на здравоохранение в следующем году увеличатся на 24 миллиарда, - Зеленский

Социальные расходы в бюджете на 2024 год составят минимум 469 млрд грн, а финансирование системы здравоохранения увеличится на 24 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время вечернего видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это минимум плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей. Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрію" – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В следующем году "Мрiя" должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира", - сообщил Зеленский.

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