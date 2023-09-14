Расходы на здравоохранение в следующем году увеличатся на 24 миллиарда, - Зеленский
Социальные расходы в бюджете на 2024 год составят минимум 469 млрд грн, а финансирование системы здравоохранения увеличится на 24 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время вечернего видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это минимум плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей. Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрію" – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В следующем году "Мрiя" должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира", - сообщил Зеленский.
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Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо
Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко
Скільки ця хєрня ще триватиме???"
але є варіанти:
- 1. 70-80% відсотка хворі невиліковно.
- 2. в Україні дві спільноти в кожній з яких по 70-80% відсотків українців, тобто загалом українців в Україні 160% відсотка + 30% які не визначилися - шо не може не вражати.
- 3. 70-80% відсоткам подобається і корупція, від якої залежить допомога союзників в тому числі, і президент, який її очолює.
4. опроси брешуть.
вибирайте, шо вам більше до вподоби...
будете мобілізовувати хлопців без ніякої надії на ротацію? - буде більше ухилянтів.
призов назавжди могли придумати тількі 4 рази ухилянти і ті квіточки,
жопу яких, мама не для снайпера рожала і годувала...
ні дякую я вʼябую жорстоко щоб в мене було добре покриття
Відкрий Конституцію України і прочитай свої обов'язки, як жалюгідної пародії на Президента України, першочергово це безпека і міжнародна політика, де ти проїбав все що можна. Слів "бюджет" і "видатки" в параграфі про Президент України немає взагалі. Скільки ще терпіти цього дібіла конченого? Він сподівється переобрис? ти хоч доживи до виборів, щоб тебе не розірвали як Кадафі....