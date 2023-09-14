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Расходы на здравоохранение в следующем году увеличатся на 24 миллиарда, - Зеленский

зеленський

Социальные расходы в бюджете на 2024 год составят минимум 469 млрд грн, а финансирование системы здравоохранения увеличится на 24 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время вечернего видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это минимум плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей. Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу "Мрію" – новый инструмент для детей, родителей, учителей, который мы уже предварительно представили. В следующем году "Мрiя" должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира", - сообщил Зеленский.

Смотрите: Украина и Эстония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения. ФОТО

Автор: 

здравоохранение (332) Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+15
Пише відомий багаторічний фронтовий волонтер Tim Zlatkin :
Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо

Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко

Скільки ця хєрня ще триватиме???"
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14.09.2023 00:51
+9
Схоже, Зєлєнскій почав передвиьорчу кампанію. І, як завжди, за гроші самих вборців, які уряд пданує вилучити з б'юджету громад. Тобто гуляють не на зароблені, а на позичені, які не віддадуть. Звичайно ж, вчителям теж додадуть. Бо тих найбільше у виборчих комісіях. От лише зарплатня і вчителів, і лікарів йде з місцевих б' юджетів. Цвкаво, яку схему придумали зелені гєтманцеви цього разу? 🤔
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14.09.2023 05:40
+8
коли, по опросах, 70-80% відсотків вважає президента відповідальним за корупцію в Україні і в тей же час 70-80% його піддержує - це сiмптоматика.
але є варіанти:
- 1. 70-80% відсотка хворі невиліковно.
- 2. в Україні дві спільноти в кожній з яких по 70-80% відсотків українців, тобто загалом українців в Україні 160% відсотка + 30% які не визначилися - шо не може не вражати.
- 3. 70-80% відсоткам подобається і корупція, від якої залежить допомога союзників в тому числі, і президент, який її очолює.
4. опроси брешуть.
вибирайте, шо вам більше до вподоби...
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14.09.2023 03:42
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Правила форума Совет форумчан
Ну й розмах,аж страшно!Тільки грошей де набрати?
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14.09.2023 00:38 Ответить
Пошарити б по оффшорах арахамії та друзів главкома...але куди там.
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14.09.2023 05:04 Ответить
"Видатки на охорону здоров'я наступного року збільшаться на 24 мільярди "-- казав сліпий; "побачимо"...
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14.09.2023 09:14 Ответить
Це як: "З Нового року у понеділок кину палити (випивати)".
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14.09.2023 09:21 Ответить
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14.09.2023 00:49 Ответить
Пише відомий багаторічний фронтовий волонтер Tim Zlatkin :
Жодна бригада, жоден підрозділ, жодна військова частина в зоні бойових дій НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ засобами тактичної медицини навіть наполовину!!!
Нестача нормальних аптечок та турнікетів вимірюється навіть не сотнями, а тисячами
Наповнення аптечок забезпечують в 9 з 10 випадків волонтери, а ту фуєту від Міноборони, що отримують бійці на фронті... Ну бльоооо
Ситуацію можливо змінити лише в один спосіб - покарання тих вилупків у високих погонах від КМС, котрі підписують доповідь про готовність бригади рушати на фронт. Зняти з посади, понизити у званні, вліпити сувори догани, тощо

Саме Маляр та КМС відверто брешуть в очі комбригам, командуванню та главкому
Саме Маляр безпосередньо дає вказівку підлеглим відмовлятися від допомоги медобладнанням та медичними засобами, яку пропонують наші західні союзники
Маляр стала раковою пухлиною на тілі ЗСУ та покриває командувачку медичних сил ЗСУ Остащенко, котра навіть перевершила "досягнення" свого попередника Хоменко

Скільки ця хєрня ще триватиме???"
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14.09.2023 00:51 Ответить
аж поки ви не допрете, що вся справа вашому голосуванні за "всё будет ЗЕшибись"
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14.09.2023 13:05 Ответить
видимо война уже закончилась (у кого-то в голове). реальность однако внесет свои коррективы. но на попил бабла это конечно нисколько не скажется.
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14.09.2023 00:52 Ответить
Що з попередніми видатками? Рейтинги ростуть?
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14.09.2023 00:54 Ответить
Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Вспомнилось 4т. долларов для учителей... И как министерство требует вернуть какие то соц.выплаты, что выдали незаконно во время военного положения.
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14.09.2023 01:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=elWafqR7jhA Ошибка стендапера
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14.09.2023 01:29 Ответить
коли, по опросах, 70-80% відсотків вважає президента відповідальним за корупцію в Україні і в тей же час 70-80% його піддержує - це сiмптоматика.
але є варіанти:
- 1. 70-80% відсотка хворі невиліковно.
- 2. в Україні дві спільноти в кожній з яких по 70-80% відсотків українців, тобто загалом українців в Україні 160% відсотка + 30% які не визначилися - шо не може не вражати.
- 3. 70-80% відсоткам подобається і корупція, від якої залежить допомога союзників в тому числі, і президент, який її очолює.
4. опроси брешуть.
вибирайте, шо вам більше до вподоби...
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14.09.2023 03:42 Ответить
мій варіант - 3!
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14.09.2023 05:23 Ответить
є ще одна така не зелена думка.
будете мобілізовувати хлопців без ніякої надії на ротацію? - буде більше ухилянтів.
призов назавжди могли придумати тількі 4 рази ухилянти і ті квіточки,
жопу яких, мама не для снайпера рожала і годувала...
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14.09.2023 05:34 Ответить
"Дія","Мрія"...а що для фронту що для ЗСУ....?!!
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14.09.2023 05:01 Ответить
Схоже, Зєлєнскій почав передвиьорчу кампанію. І, як завжди, за гроші самих вборців, які уряд пданує вилучити з б'юджету громад. Тобто гуляють не на зароблені, а на позичені, які не віддадуть. Звичайно ж, вчителям теж додадуть. Бо тих найбільше у виборчих комісіях. От лише зарплатня і вчителів, і лікарів йде з місцевих б' юджетів. Цвкаво, яку схему придумали зелені гєтманцеви цього разу? 🤔
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14.09.2023 05:40 Ответить
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14.09.2023 05:50 Ответить
державна безкоштовна медицина це як при совєтах - принести ліки і коньяк в сродіватися що прокинешся живем зранку 😬
ні дякую я вʼябую жорстоко щоб в мене було добре покриття
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14.09.2023 06:08 Ответить
Учителям по 4000 уже дали, теперь врачи будут получать
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14.09.2023 07:12 Ответить
Як вже ця шмаркля за###ла....
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14.09.2023 07:19 Ответить
Боже , звільни нашу країну від зеленого виродка!
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14.09.2023 07:23 Ответить
Пустобрех і мародер .
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14.09.2023 07:29 Ответить
Ох і популіст.
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14.09.2023 07:51 Ответить
Ти тут до чого? Бюжетні видатки це прерогатива спеціалістів уряду і Ради, що їх затвержує.
Відкрий Конституцію України і прочитай свої обов'язки, як жалюгідної пародії на Президента України, першочергово це безпека і міжнародна політика, де ти проїбав все що можна. Слів "бюджет" і "видатки" в параграфі про Президент України немає взагалі. Скільки ще терпіти цього дібіла конченого? Він сподівється переобрис? ти хоч доживи до виборів, щоб тебе не розірвали як Кадафі....
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14.09.2023 07:52 Ответить
Из каких доходов,из нарисованных 4 процента подъема ввп? Троцкистскими речами управлять страной нельзя,назначай выборы.
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14.09.2023 08:07 Ответить
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14.09.2023 09:43 Ответить
З 2019 Зчитувач тексту з суфлеру трубів про чергове підвищення видатків бюджету на різні галузі. Нічого не вібулось, а навпаки все тільки погіршилось. А в Армії все було зупинено. Але гроші виділені, і кудись зникли. То про що каже чергове гундосне запевняння про збільшення видатків? Що знову хтось збагатіє. Але не держава.
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14.09.2023 11:36 Ответить
ВСЁ БУДЕТ ЗЕШИБИСЬ!
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14.09.2023 13:06 Ответить
 
 