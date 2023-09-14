Цель США - помешать России добиться стратегического успеха в Украине, - Блинкен

Цель Соединенных Штатов в Украине состоит в том, чтобы помешать России достичь стратегического успеха в ее агрессии, а также обеспечить экономическое, военное и демократическое процветание Украинского государства в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в обнародованном в среду интервью для Pod Save The World, передает Укринформ.

"Конечная цель является двойной. Прежде всего, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду", - отметил глава американской дипломатии.

В этой связи он подчеркнул, что Россия уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, а также присоединить ее к РФ. Теперь, по словам Блинкена, где именно будут проведены границы, зависит, главным образом, от самих украинцев, которые продолжают свое контрнаступление.

"И мы стремимся поддерживать их (украинцев – ред.), чтобы максимально увеличить их способность вернуть остальную территорию, которую захватила Россия", - отметил Блинкен, добавив, что российский агрессор до сих пор контролирует около 17% территории Украины.

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