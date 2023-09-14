Цель США - помешать России добиться стратегического успеха в Украине, - Блинкен
Цель Соединенных Штатов в Украине состоит в том, чтобы помешать России достичь стратегического успеха в ее агрессии, а также обеспечить экономическое, военное и демократическое процветание Украинского государства в будущем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в обнародованном в среду интервью для Pod Save The World, передает Укринформ.
"Конечная цель является двойной. Прежде всего, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду", - отметил глава американской дипломатии.
В этой связи он подчеркнул, что Россия уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, а также присоединить ее к РФ. Теперь, по словам Блинкена, где именно будут проведены границы, зависит, главным образом, от самих украинцев, которые продолжают свое контрнаступление.
"И мы стремимся поддерживать их (украинцев – ред.), чтобы максимально увеличить их способность вернуть остальную территорию, которую захватила Россия", - отметил Блинкен, добавив, что российский агрессор до сих пор контролирует около 17% территории Украины.
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Тоесть возможно в новые границы Украины войдет Кубань, Белгород и немножко Новгорода? Или какие новые границы видит США по *новым* международным законам или уже обычаям?
а люди вже розголос зроблять
П.С.
якщо у нашого зеленого блазня є якась совість , то вона має його знищити за те, що він наробив. (в сенсі замість підготовки до війни займався х/зна чим)
Промислова потужність України ->0, в порівнянні з потужністю москалів.
Тепер вже пізно.
Наші ракети МОГЛИ відлякнути москалів раніше в комплексі з іншими заходами.
Послухайте записи розмов медведчука. Він взагалі не вважає Україну чимось серйозним. Це результат багаторічного системного гниття держави.
плюйте далі, куми....
уся гілка виконавчої влади залежить від переобрання Акели
а виглядає так що Акела схибив
"тактичний успіх Блінкена це переобратися у листопаді наступного року що зараз виглядає досить проблематично"
і це все...
самі вже як то як інтересує...
доброї ночі
але в кожного недолугого завжди є своє своє недолуге...
звучить страшно
бо їх дуже влаштовує ось ця писдялка на одному місці з мінусом 1000+- людей за добу
а в цій 1000, половина наших
я не дивую ***** бо він маразматик та ідіот
а яку реальну мету мають сша???
що буде потім будемо потім deal with
а навіщо заходу мати даа совки великий та маленький
особливо дратує слухати про те якщо ляжемо під рашкованів то підемо війною на Захід з н ними разом
огидно блеать
то я забагато про Мексіку нашого грьобаного південного сусіда переймаюсь звиняйте 😬
По-друге, "уряд національної єдності" - це в сенсі об'єднатись з окупованими теріторіями шляхом підкладання під москву?
П.С.
то це у вас теза з кремлівської методички, нешановний "" чи вася пряніков чи як вас там
Чи знову буде 2-5 відомих, а далі наберуть знайомих.
Хоча киридор в Крим це вже точно не меньше ніж стратегічне досягнення.
І НІ СЛОВА ПРО ПРОГРАШ ПАРАШИ.
ПОЛІТІК ХРЄНОВ
P.S. Китайозів теж потрібно повернути в часи , коли вони горобців відстрілювали і чавун на городах виплавляли.
"знищити ВСІХ кацапів" 1) неможливо 2) непотрібно 3) робить негативний образ Україні на Заході 4) згуртовує москалів 5) вже не кажучи про те, як і хто буде визначати хто кацап а хто ні.
2. Чому не потрібно знищити всіх кацапів?
3. "Негативний образ " це як? Глибока стурбованість?
4. Москалі ще недостатньо згуртовані? 80% підтримки війни це замало?
5. Кацап , він і в Африці кацап.
Для запуску руйнівних процесів потрібно вдало маневрувати. а знищувати лише маленьку частину з них.
і це дійсно вас не турбує? (((
це признак зеленого велосіпеду - рахуйте свої і не тирьте те що надають...
і це дійсно вас не турбує? (((
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По-перше, турбує
По-друге, тут все давно зрозуміло. Це містична відсутність еліти в Україні.
В Україні замість еліти - помийна яма.
...Але ж в США еліта єк, правда? Гроші, освіта, найкращі люди ... а в підсумку ведуть себе, як обіжрані інфантильні мажори...
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брешеш
Этими ударами было повреждено и уничтожено около 66 иранских целей, включая оружие и боеприпасы. склады, штабы, центры и транспортные средства.
В результате этих ударов погибли 64 военных (сирийских и иранских, а также проиранских боевиков), еще 77 получили ранения.
Що таке стратегічна перемога? Це Нато, ЄС та Крим із півднем - логістика війни це показує однозначно. Так, переший етап контнаступу не вдалий, але другий с осені - видавлення своє зробить, він вже частково почав реалізовуватись - Чонгарський міст, Севастополь, Євпаторія тощо
Повна перемога - кордони 1991. А тут "технічна невдача" - Донецьк, Луганськ. Знову логістика - біля них прямий кордон із еРФією. Бої навколо Бахмуту показують проблему досить чітко... Тому Блінкен окремо виділив поняття Стратегічної перемоги...ну а путін не вічний.
Зараз, як рік назад, новий політично-воєнний сезон "миру" від Китаю через проксі півн. корею. путіну для другої широкої мобілізації потрібна зброя - тому приступ "миру". Це означає, що навіть взявши Крим, "добрі наміри" путіна на Сході не закінчаться...
Тут вже питання до Заходу, типа дипломатичне заморожування, а що тоді із Нато та ЄС? Чи не стандартний тип війни - початок нанесення вглибину росії ударів в першу чергу по логістиці, наприклад залізничні колії та вузли на Уралі. Через автодороги "допомога миру" від Китаю(КНДР) стане малоефективною. росія гігантська країна, її розмір може бути і недоліком. Мало того такі стратегічні удари порушують економічні-соціальні відносини в самі росії, як імперії - ценр провінції. Східна частина змушена буде сама виживати...в західній частині рф "мясо" та "виробництво" в східній частині ресурси. Третя хвиля могилізації рф вже не буде не тільки забезпеченна матеріально, а призведе, що треба буде воювати "мясом" по всьому фронту...і при другій.
Такі удари по логістиці - це розділяй та володарюй. Для Китаю це теж був "сюрприз" - наростання соціально-економічних проблем створює загрозу постання дешевих ресурсів. Тоді схід України можна виграти за рахунок нарощування технологічної частини та знову поступового видавлювання...
Що виберуть на Заході зараз незрозуміло, тому що тільки зараз про це заговорив Блінкен. Плюс, правильно, непередбачувана політика "реформ" в самій Україні - проблема. Так що далі буде...
Особисто мене відновлення кордонів + вступ до ЄС не влаштовує, якщо нашим суспільством буде керувати купка мутних типочків типу таких як зараз.
Республиканец предложил лендлиз в январе 2022, с условием пока не прекратися конфликт 2014 года, плюс разрешил пользоваться техникой неограниченное время,
освободил Украину от оплаты уничтоженной, потерянной и поврежденной техники, с отчетом президента перед Конгрессом как он помогает Украине.
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
А демократы, уже проголосовали, когда конфликт перерос в войну,
при этом уменьшили срок до 1 октября 2023 года, и убрали отчетность своего президента.
И теперь про лендлиз даже не вспоминают, как США так и Украина.