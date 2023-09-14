Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, - Блінкен

Мета Сполучених Штатів в Україні полягає в тому, щоби завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресії, а також забезпечити економічне, військове й демократичне процвітання Української держави в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у оприлюдненому в середу інтерв’ю для Pod Save The World, передає Укрінформ.

"Кінцева мета є подвійною. Насамперед, звичайно, це відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже говорив, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Росія вже зазнала невдачі у своїх намаганнях стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, а також приєднати її до РФ. Тож, тепер, за словами Блінкена, де саме будуть проведені кордони, залежить, головним чином, від самих українців, які продовжують свій контрнаступ.

"І ми прагнемо підтримувати їх (українців – ред.), щоби максимально збільшити їхню здатність повернути решту території, яку захопила Росія", - зауважив Блінкен, додавши, що російській агресор досі контролює близько 17% території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша мета - щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як успішна демократія, - Блінкен