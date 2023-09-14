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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, - Блінкен

блінкен

Мета Сполучених Штатів в Україні полягає в тому, щоби завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресії, а також забезпечити економічне, військове й демократичне процвітання Української держави в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у оприлюдненому в середу інтерв’ю для Pod Save The World, передає Укрінформ.

"Кінцева мета є подвійною. Насамперед, звичайно, це відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже говорив, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Росія вже зазнала невдачі у своїх намаганнях стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, а також приєднати її до РФ. Тож, тепер, за словами Блінкена, де саме будуть проведені кордони, залежить, головним чином, від самих українців, які продовжують свій контрнаступ.

"І ми прагнемо підтримувати їх (українців – ред.), щоби максимально збільшити їхню здатність повернути решту території, яку захопила Росія", - зауважив Блінкен, додавши, що російській агресор досі контролює близько 17% території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша мета - щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як успішна демократія, - Блінкен

Автор: 

росія (64926) США (22512) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+14
Кацапів треба знищити, причому усіх до одного. В іншому випадку в світі спокою не буде ніколи.

P.S. Китайозів теж потрібно повернути в часи , коли вони горобців відстрілювали і чавун на городах виплавляли.
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14.09.2023 03:19
+9
а тактический успех тогда, по мнению сша, пусть будет?
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14.09.2023 02:17
+8
за словами Блінкена, де саме будуть проведені кордони, залежить, головним чином, від самих українців, які продовжують свій контрнаступ
Тоесть возможно в новые границы Украины войдет Кубань, Белгород и немножко Новгорода? Или какие новые границы видит США по *новым* международным законам или уже обычаям?
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14.09.2023 02:07
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за словами Блінкена, де саме будуть проведені кордони, залежить, головним чином, від самих українців, які продовжують свій контрнаступ
Тоесть возможно в новые границы Украины войдет Кубань, Белгород и немножко Новгорода? Или какие новые границы видит США по *новым* международным законам или уже обычаям?
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14.09.2023 02:07 Відповісти
а тактический успех тогда, по мнению сша, пусть будет?
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14.09.2023 02:17 Відповісти
кума, ну от ви як завжди - чого не було то сама добрешу,
а люди вже розголос зроблять
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14.09.2023 04:11 Відповісти
звичайно. саме це сказав Блінкен. США НЕ дадуть достатньо ресурсів для перемоги над московщиною.
П.С.
якщо у нашого зеленого блазня є якась совість , то вона має його знищити за те, що він наробив. (в сенсі замість підготовки до війни займався х/зна чим)
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14.09.2023 05:31 Відповісти
До чого тут "нептуни" та "стугни" ?
Промислова потужність України ->0, в порівнянні з потужністю москалів.
Тепер вже пізно.
Наші ракети МОГЛИ відлякнути москалів раніше в комплексі з іншими заходами.
Послухайте записи розмов медведчука. Він взагалі не вважає Україну чимось серйозним. Це результат багаторічного системного гниття держави.
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14.09.2023 09:34 Відповісти
тактичний успіх Блінкена це переобратися у листопаді наступного року що зараз виглядає досить проблематично
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14.09.2023 05:47 Відповісти
він не вибраний, а запропонований Президентом і утвержений Конгресом.
плюйте далі, куми....
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14.09.2023 05:53 Відповісти
ти розумієш що я мав на увазі
уся гілка виконавчої влади залежить від переобрання Акели
а виглядає так що Акела схибив
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14.09.2023 06:00 Відповісти
я відповів на вашу недолугість
"тактичний успіх Блінкена це переобратися у листопаді наступного року що зараз виглядає досить проблематично"
і це все...
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14.09.2023 06:05 Відповісти
відповідати вам чим Когрес відлічяеться від Сенату і до чого тут Палата Представників? - навіть не збираюся...
самі вже як то як інтересує...
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14.09.2023 06:25 Відповісти
ми розуміємо один одного and that's all that matters
доброї ночі
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14.09.2023 06:36 Відповісти
не впевнений, але як би там не було - sweet dreams.
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14.09.2023 06:44 Відповісти
ні ухом ні рилом ні в чому,
але в кожного недолугого завжди є своє своє недолуге...
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14.09.2023 05:56 Відповісти
головне щоб рф не виграли а Україна не програла
звучить страшно
бо їх дуже влаштовує ось ця писдялка на одному місці з мінусом 1000+- людей за добу
а в цій 1000, половина наших
я не дивую ***** бо він маразматик та ідіот
а яку реальну мету мають сша???
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14.09.2023 09:25 Відповісти
Зброя,підтримка бюджету разом з ЄС.Що вони ще повинні зробити-разбомбити москву,зробити переворот у рашці?
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14.09.2023 05:15 Відповісти
перемога України полягатиме у припиненні бойових дій і демократичному переобранні диктатури Зеленського/Єрмака/Татарова і обрання уряду національної єдності
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14.09.2023 05:51 Відповісти
Ересь кажете, яке ще припинення бойових дій? Кордони 1991р., репарації і таке інше і звісно розпад рашки. В іншому випадку проблема буде вічною ...
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14.09.2023 06:06 Відповісти
я б теж так хотів але як казав Кіссінджер є Realpolitik
що буде потім будемо потім deal with
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14.09.2023 06:21 Відповісти
от скажіть а навіщо така перемога наслідком якої залишається такий же самий совок як у південного сусіда? у незалежності є сенс коли це призводить до кардинально іншого вектору розвитку
а навіщо заходу мати даа совки великий та маленький
особливо дратує слухати про те якщо ляжемо під рашкованів то підемо війною на Захід з н ними разом
огидно блеать
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14.09.2023 06:29 Відповісти
північного сусіда звичайно
то я забагато про Мексіку нашого грьобаного південного сусіда переймаюсь звиняйте 😬
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14.09.2023 06:32 Відповісти
Я щось подібне казав? Якісь у вас дивні висновки ...
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14.09.2023 06:34 Відповісти
я до того своєю уявою дійшов 😬
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14.09.2023 06:43 Відповісти
По-перше, у Зеленського не диктатура.
По-друге, "уряд національної єдності" - це в сенсі об'єднатись з окупованими теріторіями шляхом підкладання під москву?
П.С.
то це у вас теза з кремлівської методички, нешановний "" чи вася пряніков чи як вас там
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14.09.2023 09:39 Відповісти
А чи є зараз такі люди, щоб були відомі, та могли обратись?

Чи знову буде 2-5 відомих, а далі наберуть знайомих.
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14.09.2023 12:06 Відповісти
Це тому що Цензор ріже на цитати, ось тому нічого про перемогу не каже, не хвилюйтесь, все буде Україна.
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14.09.2023 06:56 Відповісти
Тобто тактичний чи оперативний успіх не така вже й біда. Як казав старий Джо перед вторгненням "маленьке вторгнення - то не так страшно". Тут мабуть те саме.
Хоча киридор в Крим це вже точно не меньше ніж стратегічне досягнення.
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14.09.2023 02:26 Відповісти
Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, - Блінкен Джерело:
І НІ СЛОВА ПРО ПРОГРАШ ПАРАШИ.
ПОЛІТІК ХРЄНОВ
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14.09.2023 02:42 Відповісти
Кацапів треба знищити, причому усіх до одного. В іншому випадку в світі спокою не буде ніколи.

P.S. Китайозів теж потрібно повернути в часи , коли вони горобців відстрілювали і чавун на городах виплавляли.
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14.09.2023 03:19 Відповісти
Бовдур, Азбука вже 300 років імперська як і єзик, тому що неодноразово перероблени імперцями.
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14.09.2023 10:06 Відповісти
маячню про "знищити всіх кацапів" може писати або кремлівський провокатор. або ідіот. або те і друге разом
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14.09.2023 05:33 Відповісти
Чому провокатор? Ти їх шкодуєш? Хотів би я подивитись як ти їх будеш шкодувати коли тобі в задницю їх дрон пролетить.
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14.09.2023 07:05 Відповісти
тому що твердження "треба знищити всіх кацапів" - це завідома маячня, що шкодить Україні.
"знищити ВСІХ кацапів" 1) неможливо 2) непотрібно 3) робить негативний образ Україні на Заході 4) згуртовує москалів 5) вже не кажучи про те, як і хто буде визначати хто кацап а хто ні.
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14.09.2023 09:12 Відповісти
1.Чому неможливо знищити всіх кацапів?
2. Чому не потрібно знищити всіх кацапів?
3. "Негативний образ " це як? Глибока стурбованість?
4. Москалі ще недостатньо згуртовані? 80% підтримки війни це замало?
5. Кацап , він і в Африці кацап.
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14.09.2023 10:15 Відповісти
Ну так що ти в Канаді сидиш? Повертайся, на своєму прикладі покажеш як можна знищувати всіх кацапів.
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14.09.2023 13:05 Відповісти
московщина не моноліт. там безліч протиріч . всі один одного ненавидять.
Для запуску руйнівних процесів потрібно вдало маневрувати. а знищувати лише маленьку частину з них.
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14.09.2023 15:32 Відповісти
Лайно а не мета від людей без візії майбутнього.
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14.09.2023 05:58 Відповісти
особисто для мене є загадкою, чому еліта в США вже на протязі останніх приблизно 10 років бачила божевільного з ядерною зброєю. ... і нічого не робила? в сенсі , це свідома позиція, чи тупість?
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14.09.2023 06:05 Відповісти
а загадкою для вас не є - "ми могли би додати 53 млрд на армію, але тоді ми не змогли би будувати дороги''
і це дійсно вас не турбує? (((
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14.09.2023 06:15 Відповісти
Турбує, але ще більше бісить, як просерали весь потенціал від самого 1991 року. Так що зелепуга тут не піонер в своїй справі, він просто її продовжив...
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14.09.2023 06:33 Відповісти
У мене дуже велике питання - куди Сша впіндюрює по 800 мільярдів на рік, якщо на повірку зброї толком немає?
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14.09.2023 06:58 Відповісти
не треба рахувувати чужі гроші,
це признак зеленого велосіпеду - рахуйте свої і не тирьте те що надають...
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14.09.2023 07:05 Відповісти
"ми могли би додати 53 млрд на армію, але тоді ми не змогли би будувати дороги''
і це дійсно вас не турбує? (((
=========================
По-перше, турбує
По-друге, тут все давно зрозуміло. Це містична відсутність еліти в Україні.
В Україні замість еліти - помийна яма.
...Але ж в США еліта єк, правда? Гроші, освіта, найкращі люди ... а в підсумку ведуть себе, як обіжрані інфантильні мажори...
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14.09.2023 09:06 Відповісти
І жодного слова про повернення до кордону 1991, а це означає що інші ***** побачивши слабкість США, будуть і собі влаштовувати війни і кацапи також не заспокоються 🤬
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14.09.2023 06:19 Відповісти
Трохи історії-коли свого часу було потрібно було знищити фашизм давали все, від гудзиків до літаків. І ніяка умова, "ви там в сересері їбоште, але ані кроку дальше і не дай бог по території німців". Бо була така МЕТА -знищити фашизм як такий. Зараз мета змінилась-ослабити рашизм, але не знищити. Правда руками і життями українців, але то таке..."супутні витрати світової політики". І після цього ми хочемо почути від них про перемогу України? Да ладно... І щось слова "наша мета-щоб Україна не просто вижила, але і процвітала..." звучить як підйобка. Так, ми будемо давати зброю, але...по раші ні-ні. Піпетковими дозами. У нас все ок-наші хлопці не воюють, заводи по виготовленню зброї теж не стоять-так що "процес" запущений" і можна "спостерігати". І час від часу вносити корективи, щоб "процес" не виходив за рамки дозволеного...нами. Он і Пісторіус каже на рахунок ракет таурус-"проконсультуємось з вашингтонськими друзями". А що там дещо деколи залітає на територію країн НАТО-то таке, "воно не несе загрози". Дальше слів не хватає-одні пікання...
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14.09.2023 06:27 Відповісти
Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, - Блінкен Дещо дивна і запутана логіка. Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху, що може означати допомогти Україні досягти СТРАТЕГІЧНОГО успіху (1), або перевести війну в ПОЗИЦІЙНУ, затяжну ? А потім про території, які здатна повернути Україна Ніби В США є бажання дозволити РФ залишити частину території? Щось не те в Заяві Блінкена, або переклад неадекватний
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14.09.2023 06:46 Відповісти
Блінкен сказав трошки іншими словами про стратегію США по відношенню до війни, про яку вже декілька разів говорив "дідусь Джо" - "треба проводити таку лінію, аби Україна не виграла, а росія не програла у цій війні"! Іншими словами - США таким чином реалізує на полі бою по суті людожерського принципу - "війни до останнього українця"!
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14.09.2023 07:13 Відповісти
Ну а наші домашні наполеони, накрутивши людей пропагандою, бачать, що ні в самих клепки і можливостей не має, ні допомога не дозволяє добитися чогось значного вирішили просто тягнути час. Життями українців.
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14.09.2023 07:24 Відповісти
На превеликий жаль! Це так і є!!!
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14.09.2023 07:56 Відповісти
декілька разів говорив "дідусь Джо"
==
брешеш
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14.09.2023 09:10 Відповісти
С начала 2023 года Сирийский наблюдательный центр по правам человека насчитал 28 израильских авиаударов по сирийской территории, из них 21 воздушный и семь наземных.
Этими ударами было повреждено и уничтожено около 66 иранских целей, включая оружие и боеприпасы. склады, штабы, центры и транспортные средства.
В результате этих ударов погибли 64 военных (сирийских и иранских, а также проиранских боевиков), еще 77 получили ранения.
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14.09.2023 06:53 Відповісти
Мета США - завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні...Він не каже нічого про перемогу України? Про перемогу України мають казати українці, не на словах, а по справах. Тут все Ок? Дивимось скандальні матеріали в ЗМІ...

Що таке стратегічна перемога? Це Нато, ЄС та Крим із півднем - логістика війни це показує однозначно. Так, переший етап контнаступу не вдалий, але другий с осені - видавлення своє зробить, він вже частково почав реалізовуватись - Чонгарський міст, Севастополь, Євпаторія тощо

Повна перемога - кордони 1991. А тут "технічна невдача" - Донецьк, Луганськ. Знову логістика - біля них прямий кордон із еРФією. Бої навколо Бахмуту показують проблему досить чітко... Тому Блінкен окремо виділив поняття Стратегічної перемоги...ну а путін не вічний.

Зараз, як рік назад, новий політично-воєнний сезон "миру" від Китаю через проксі півн. корею. путіну для другої широкої мобілізації потрібна зброя - тому приступ "миру". Це означає, що навіть взявши Крим, "добрі наміри" путіна на Сході не закінчаться...

Тут вже питання до Заходу, типа дипломатичне заморожування, а що тоді із Нато та ЄС? Чи не стандартний тип війни - початок нанесення вглибину росії ударів в першу чергу по логістиці, наприклад залізничні колії та вузли на Уралі. Через автодороги "допомога миру" від Китаю(КНДР) стане малоефективною. росія гігантська країна, її розмір може бути і недоліком. Мало того такі стратегічні удари порушують економічні-соціальні відносини в самі росії, як імперії - ценр провінції. Східна частина змушена буде сама виживати...в західній частині рф "мясо" та "виробництво" в східній частині ресурси. Третя хвиля могилізації рф вже не буде не тільки забезпеченна матеріально, а призведе, що треба буде воювати "мясом" по всьому фронту...і при другій.
Такі удари по логістиці - це розділяй та володарюй. Для Китаю це теж був "сюрприз" - наростання соціально-економічних проблем створює загрозу постання дешевих ресурсів. Тоді схід України можна виграти за рахунок нарощування технологічної частини та знову поступового видавлювання...

Що виберуть на Заході зараз незрозуміло, тому що тільки зараз про це заговорив Блінкен. Плюс, правильно, непередбачувана політика "реформ" в самій Україні - проблема. Так що далі буде...
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14.09.2023 08:20 Відповісти
Зверніть увагу, що верховенство права + права людини до вашої мети не потрапили.
Особисто мене відновлення кордонів + вступ до ЄС не влаштовує, якщо нашим суспільством буде керувати купка мутних типочків типу таких як зараз.
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14.09.2023 09:19 Відповісти
Иногда складывается такое впечатление, что для того, чтобы получить АТАКАМС нам нужно срочно где-то отступить!
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14.09.2023 10:20 Відповісти
"Крамольньіе вещи говорите Амфаш!" (С) 😁
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14.09.2023 10:30 Відповісти
Праздник цинизма и лицемерия. Сегодня они так понимают Будапешт, завтра эдак. Сейчас версия такая: главное - не дать рашке преуспеть, украинцы должны, но оружие, которое просите пока мы вам не дадим. Покажите удаль без воздуха, а мы посмотрим
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14.09.2023 11:01 Відповісти
Пока Блинкен ведёт такие разговоры, агрессия будет продолжаться. На Западе НЕ понимают что с гопником нужно вести переговоры образно говоря только кастетом по ****, всё остальное принимается за слабость и провоцирует на усиление агрессивных действий.
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14.09.2023 11:44 Відповісти
Все уже забыли что агрессия против Грузии в 2008 году была СРАЗУ ЖЕ остановлена когда Буш ввёл флот USA в Черное море. Вот и вся "дипломатия" с агрессивным гавном.
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14.09.2023 11:46 Відповісти
Сравнили республиканца с демократом.
Республиканец предложил лендлиз в январе 2022, с условием пока не прекратися конфликт 2014 года, плюс разрешил пользоваться техникой неограниченное время,
освободил Украину от оплаты уничтоженной, потерянной и поврежденной техники, с отчетом президента перед Конгрессом как он помогает Украине.

https://petition.president.gov.ua/petition/196764

А демократы, уже проголосовали, когда конфликт перерос в войну,
при этом уменьшили срок до 1 октября 2023 года, и убрали отчетность своего президента.

И теперь про лендлиз даже не вспоминают, как США так и Украина.
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14.09.2023 12:17 Відповісти
 
 