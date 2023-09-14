ПВО уничтожила 17 из 22 "шахедов", - Воздушные Силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных БПЛА "Shahed" из 22 запущенных.

Об этом говорится в сводке Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 14 сентября 2023 года с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по трем направлениям: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ", - говорится в сообщении.

Всего были зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", - добавили в Воздушных Силах.

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