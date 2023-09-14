ПВО уничтожила 17 из 22 "шахедов", - Воздушные Силы
Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных БПЛА "Shahed" из 22 запущенных.
Об этом говорится в сводке Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь на 14 сентября 2023 года с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по трем направлениям: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ", - говорится в сообщении.
Всего были зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
"По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", - добавили в Воздушных Силах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий14.09.2023 10:07 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль