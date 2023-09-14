ППО знищила 17 з 22 "шахедів", - Повітряні Сили
Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА "Shahed" з 22 запущених.
Про це йдеться у зведенні Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – рф", - йдеться в повідомленні.
Усього було зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
"За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", - додали у Повітряних Силах.
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Amber
показати весь коментар14.09.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 1
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