РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9556 посетителей онлайн
Новости
3 126 27

Джонсон призвал Запад не медлить и срочно предоставить Украине военную помощь

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике британское правительство и союзников из-за промедления с предоставлением оружия Украине и призвал сделать это как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в колонке The Spectator.

"Украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы уничтожить российские вертолеты. Им нужны системы типа Patriot, чтобы защитить себя от нападения с воздуха, и им нужна лучшая дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции... Украинцы хотят и нуждаются в ATACMS, ракетных системах большой дальности, которые до сих пор не предоставили США, и им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно эффективна", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, если западные страны предоставят Украине максимум военной поддержки, то польза от этого шага значительно превысит стандартные расходы.

"Если Путин победит – а все, что ему нужно сделать, чтобы заявить о победе, это удержаться по крайней мере на куске территории, которую он захватил с 24 февраля 2022 года, – мир получит ужасное сообщение, что демократии, пообещавшие противостоять автократиям, не справились с обещанием. История Украины будет об украинском войске с львиным сердцем, которое в конце концов предал Запад, у которого не выдержали нервы", - написал политик.

По его мнению, победа Путина была бы крахом для Запада и американского руководства.

Читайте также: Экс-премьер Британии Джонсон прибыл во Львов. ФОТО

"А если, с другой стороны, Украина победит и выгонит Путина - как они могут сделать с нашей помощью - тогда все будет наоборот. Всему миру будет послан совершенно противоположный сигнал: что мы заботимся о демократии, что мы готовы отстаивать свои принципы и что у Запада все еще хватит духа не останавливаться, пока мы не добьемся успеха", - подчеркнул Джонсон.

Он рассказал о том, как посещал раненых украинских военных в госпиталях Киева и Львова.

"Я верю, что победа придет; и я поверил в это еще больше после того, как пообщался с ранеными солдатами. Вы видите это в их глазах. Вы слышите это в жестокости их выражений, в их радости по поводу отвоеванной земли. Что бы вы ни думали о национализме или национальных чувствах, это самая мощная сила в политике - сильнее даже за религию - и в своем безумии Путин усилил и спровоцировал самый мощный современный национализм, который мы видели. Его войска, уставшие, мнительные, вдали от дома, не имеют в своем сердце ничего, что могло бы ему противостоять", - подчеркнул Джонсон.

Также смотрите: Борис Джонсон стал почетным профессором Львовского университета и провел встречу со студентами. ФОТО

Он призвал Запад срочно передать Киеву военную помощь.

"Вот почему Путин проиграет, а Украина в конце концов победит; и поскольку это то, что должно произойти, и поскольку это то, что произойдет, не можем ли мы, во имя всего святого, оказать украинцам сейчас военную помощь, которой они требуют, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше человеческих жизней было брошено в топку этого бессмысленного конфликта? Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?" – резюмировал Джонсон.

Автор: 

оружие (10198) помощь (7763) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
дякуємо Джонсонюк!
показать весь комментарий
14.09.2023 11:21
+17
Велика людина містер Джонсон! Велич!!!
Дякую
показать весь комментарий
14.09.2023 11:30
+16
Дякувати Богу, що в світі ще є такі люди, як Джонсон! Це дійсно політична фігура світового рівня. І я з сумом і болем думаю, що б могло бути, якби не наше ЗЕшапіто при владі!
Ще й досі не можу змиритись з тим, як люди самі собі нагадили в 19-му, а зараз ми вигрібаємо всі разом кров'ю та життям кращих. Боже, допоможи заблукавшим в тенетах брехні Ґ+Ґ і тієї шобли знайти все ж таки в собі сили розплющити очі та вмикнути розум і...побачити правду.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо Джонсонюк!
показать весь комментарий
14.09.2023 11:21 Ответить
Борисе, може підеш прем'єром України..чмигаля швиденько задвинемо кудись..
показать весь комментарий
14.09.2023 11:21 Ответить
Краще не скажеш
показать весь комментарий
14.09.2023 11:24 Ответить
Велика людина містер Джонсон! Велич!!!
Дякую
показать весь комментарий
14.09.2023 11:30 Ответить
Дякувати Богу, що в світі ще є такі люди, як Джонсон! Це дійсно політична фігура світового рівня. І я з сумом і болем думаю, що б могло бути, якби не наше ЗЕшапіто при владі!
Ще й досі не можу змиритись з тим, як люди самі собі нагадили в 19-му, а зараз ми вигрібаємо всі разом кров'ю та життям кращих. Боже, допоможи заблукавшим в тенетах брехні Ґ+Ґ і тієї шобли знайти все ж таки в собі сили розплющити очі та вмикнути розум і...побачити правду.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:33 Ответить
Коли приблизно з такими закликами ми чули когось десь рік тому, то на цьому сайті були гнівні противники такого підходу. Мовляв, не можна нічого вимагати. Тільки дякувати за те що дають та цілувати руки. Зараз мовчать.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:40 Ответить
Значить ти вимагаєш і ще й дякуєш...а цілування рук...
показать весь комментарий
14.09.2023 12:06 Ответить
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон мав можливість надати все що потрібно без зволікань, чомусь не спішив. Колишні можуть говорити все що завгодно відповідальності не несуть.Ніхто не мовчить, вимагають дурні та дебіли, розумні просять або купують.
показать весь комментарий
14.09.2023 13:05 Ответить
брешеш Міхуіле.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:15 Ответить
Не пам'ятаю, можливо, й ти особисто верещав про заборону вимагання більш суттєвої допомоги від західних партнерів. Мовляв, дали каски і розкладні ліжка, дякуємо і за це та будемо чекати мовчки поки ще щось дадуть.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:25 Ответить
лікуйся Дужік, хоча ти й виріб №2, але ж свій та патріотично стурбований зеленими соплями.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:41 Ответить
З тобою гидко спілкуватися, навіть незважаючи на твою показну проукраїнську позицію. Ти якийсь просто вишкребок. Навіщо тобі цей сайт? Йди на свій тематичний де будеш до й обу вати людей за коми і крапки в реченнях та вчити людей каліграфії онлайн. До речі, шрифт, яким ти користуєшся на сайті, допомагає тобі в лікуванні свого психічного розладу чи лікар помилився і тобі потрібен зворотній нахил?
показать весь комментарий
15.09.2023 10:52 Ответить
так приємно, що такого ви.ляд.а як ти, навіть від шрифту телепає, мовчу вже за тупорилість скацапленої соплі та пекельність вивихненої клави...
показать весь комментарий
16.09.2023 09:57 Ответить
Геть до будки, курва курсивна!
показать весь комментарий
16.09.2023 12:43 Ответить
Вчасно надане озброєння (те, що просив Залужний) змінило б все ще минулої осені, коли південні області України не було заміновано.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:40 Ответить
Так, це сутичка двох протилежних по своїй суті світоглядів, і Україна - зараз перше поле бою. Чи буде Південна Корея і Тайвань - залежатиме від фіналу війни в Україні.
показать весь комментарий
14.09.2023 11:45 Ответить
Бережи Вас Боже, Вельмишановний Пане Джонсон!
Україна Вас щиро любить!
Слава Україні!
показать весь комментарий
14.09.2023 11:45 Ответить
Ваша прогулянка 09.04.2022 Києвом була знаковою для України та задля нашої Перемоги!
показать весь комментарий
14.09.2023 11:48 Ответить
Тормозять -- а рашка більше третини економіки кидає в топку віини
показать весь комментарий
14.09.2023 11:47 Ответить
Борис Джонсон мог бы поработать и президентом Украины. Прервать на этом ответственном посту цепь из редких мерзавцев, подменяющих собою настоящих лидеров.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:17 Ответить

показать весь комментарий
14.09.2023 12:21 Ответить
Ленд-Лиз заканчивается через 2 недели, а по нему не поставлено даже и горсти патронов. Поздно уже.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:42 Ответить
хороший россиянец
показать весь комментарий
14.09.2023 13:06 Ответить
Для того чтобы ленд-лиз заработал Украина должна выступить с просьбой о его предоставлении.
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Мы должны попытаться сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки. Пока что за ленд-лиз борется только украинская диаспора в США https://www.youtube.com/watch?v=b38DYuWWhz4
показать весь комментарий
14.09.2023 13:30 Ответить
я давно подписал эту петицию
показать весь комментарий
14.09.2023 15:22 Ответить
Саме Джонсон у 2021 р. зламав договірняк Байдена з хуьлом щодо мінських угод. Саме Джонсон змусив Байдена дати перші Джавеліни.
показать весь комментарий
14.09.2023 15:49 Ответить
 
 