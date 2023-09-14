Джонсон призвал Запад не медлить и срочно предоставить Украине военную помощь

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике британское правительство и союзников из-за промедления с предоставлением оружия Украине и призвал сделать это как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в колонке The Spectator.

"Украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы уничтожить российские вертолеты. Им нужны системы типа Patriot, чтобы защитить себя от нападения с воздуха, и им нужна лучшая дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции... Украинцы хотят и нуждаются в ATACMS, ракетных системах большой дальности, которые до сих пор не предоставили США, и им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно эффективна", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, если западные страны предоставят Украине максимум военной поддержки, то польза от этого шага значительно превысит стандартные расходы.

"Если Путин победит – а все, что ему нужно сделать, чтобы заявить о победе, это удержаться по крайней мере на куске территории, которую он захватил с 24 февраля 2022 года, – мир получит ужасное сообщение, что демократии, пообещавшие противостоять автократиям, не справились с обещанием. История Украины будет об украинском войске с львиным сердцем, которое в конце концов предал Запад, у которого не выдержали нервы", - написал политик.

По его мнению, победа Путина была бы крахом для Запада и американского руководства.

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"А если, с другой стороны, Украина победит и выгонит Путина - как они могут сделать с нашей помощью - тогда все будет наоборот. Всему миру будет послан совершенно противоположный сигнал: что мы заботимся о демократии, что мы готовы отстаивать свои принципы и что у Запада все еще хватит духа не останавливаться, пока мы не добьемся успеха", - подчеркнул Джонсон.

Он рассказал о том, как посещал раненых украинских военных в госпиталях Киева и Львова.

"Я верю, что победа придет; и я поверил в это еще больше после того, как пообщался с ранеными солдатами. Вы видите это в их глазах. Вы слышите это в жестокости их выражений, в их радости по поводу отвоеванной земли. Что бы вы ни думали о национализме или национальных чувствах, это самая мощная сила в политике - сильнее даже за религию - и в своем безумии Путин усилил и спровоцировал самый мощный современный национализм, который мы видели. Его войска, уставшие, мнительные, вдали от дома, не имеют в своем сердце ничего, что могло бы ему противостоять", - подчеркнул Джонсон.

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Он призвал Запад срочно передать Киеву военную помощь.

"Вот почему Путин проиграет, а Украина в конце концов победит; и поскольку это то, что должно произойти, и поскольку это то, что произойдет, не можем ли мы, во имя всего святого, оказать украинцам сейчас военную помощь, которой они требуют, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше человеческих жизней было брошено в топку этого бессмысленного конфликта? Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?" – резюмировал Джонсон.