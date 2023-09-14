Джонсон закликав Захід не зволікати і терміново надати Україні військову допомогу

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував британський уряд та союзників через зволікання з наданням зброї Україні та закликав зробити це якнайшвидше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у колонці для видання The Spectator.

"Українцям потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), щоб знищити російські гелікоптери. Їм потрібні системи типу Patriot, щоб захистити себе від нападу з повітря, і їм потрібна краща далекобійна артилерія, щоб знищити російські позиції… Українці хочуть і потребують ATACMS, ракетних систем великої дальності, які досі не надали США, і їм потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно ефективною", - наголосив Джонсон.

За його словами, якщо західні країни нададуть Україні максимум військової підтримки, то користь від цього кроку значно перевищить відносно стандартні витрати.

"Якщо Путін переможе - а все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу, це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив із 24 лютого 2022 року, - світ отримає жахливе повідомлення, що демократії, які пообіцяли протистояти автократіям, не впоралися з обіцянкою. Історія України буде про українське військо з левиним серцем, яке зрештою було зраджене Заходом, у якого не витримали нерви", – написав політик.

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На його думку, перемога Путіна була б катастрофою для Заходу та американського керівництва.

"А якщо, з іншого боку, Україна переможе і вижене Путіна - як вони можуть зробити з нашою допомогою - тоді все буде навпаки. Усьому світу буде надіслано абсолютно протилежний сигнал: що ми дбаємо про демократію, що ми готові відстоювати свої принципи, і що у Заходу все ще вистачить духу не зупинятися, доки ми не досягнемо успіху", - наголосив Джонсон.

Він розповів про те, як відвідував поранених українських військових у госпіталях Києва та Львова.

"Я вірю, що перемога прийде; і я повірив у це ще більше після того, як поспілкувався з пораненими солдатами. Ви бачите це в їхніх очах. Ви чуєте це в жорстокості їхніх виразів, в їхній радості з приводу відвойованої землі. Що б ви не думали про націоналізм чи національні почуття, це найпотужніша сила в політиці - сильніша навіть за релігію - і в своєму божевіллі Путін посилив і спровокував найпотужніший сучасний націоналізм, який ми бачили. Його війська, втомлені, недовірливі, далеко від дому, не мають у своєму серці нічого, що могло б йому протистояти", - наголосив Джонсон.

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Він закликав Захід терміново передати Києву військову допомогу.

"Ось чому Путін програє, а Україна врешті-решт переможе; і оскільки це те, що має статися, і оскільки це те, що станеться, чи не можемо ми, в ім'я всього святого, надати українцям зараз військову допомогу, якої вони потребують, щоб довести справу до якнайшвидшого завершення, щоб менше людських життів було кинуто у топку цього безглуздого конфлікту? Я запитував про це раніше і запитую знову: якого біса ми чекаємо?" - резюмував Джонсон.