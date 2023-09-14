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Новини
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Джонсон закликав Захід не зволікати і терміново надати Україні військову допомогу

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував британський уряд та союзників через зволікання з наданням зброї Україні та закликав зробити це якнайшвидше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у колонці для видання The Spectator.

"Українцям потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), щоб знищити російські гелікоптери. Їм потрібні системи типу Patriot, щоб захистити себе від нападу з повітря, і їм потрібна краща далекобійна артилерія, щоб знищити російські позиції… Українці хочуть і потребують ATACMS, ракетних систем великої дальності, які досі не надали США, і їм потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно ефективною", - наголосив Джонсон.

За його словами, якщо західні країни нададуть Україні максимум військової підтримки, то користь від цього кроку значно перевищить відносно стандартні витрати.

"Якщо Путін переможе - а все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу, це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив із 24 лютого 2022 року, - світ отримає жахливе повідомлення, що демократії, які пообіцяли протистояти автократіям, не впоралися з обіцянкою. Історія України буде про українське військо з левиним серцем, яке зрештою було зраджене Заходом, у якого не витримали нерви", – написав політик.

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На його думку, перемога Путіна була б катастрофою для Заходу та американського керівництва.

"А якщо, з іншого боку, Україна переможе і вижене Путіна - як вони можуть зробити з нашою допомогою - тоді все буде навпаки. Усьому світу буде надіслано абсолютно протилежний сигнал: що ми дбаємо про демократію, що ми готові відстоювати свої принципи, і що у Заходу все ще вистачить духу не зупинятися, доки ми не досягнемо успіху", - наголосив Джонсон.

Він розповів про те, як відвідував поранених українських військових у госпіталях Києва та Львова.

"Я вірю, що перемога прийде; і я повірив у це ще більше після того, як поспілкувався з пораненими солдатами. Ви бачите це в їхніх очах. Ви чуєте це в жорстокості їхніх виразів, в їхній радості з приводу відвойованої землі. Що б ви не думали про націоналізм чи національні почуття, це найпотужніша сила в політиці - сильніша навіть за релігію - і в своєму божевіллі Путін посилив і спровокував найпотужніший сучасний націоналізм, який ми бачили. Його війська, втомлені, недовірливі, далеко від дому, не мають у своєму серці нічого, що могло б йому протистояти", - наголосив Джонсон.

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Він закликав Захід терміново передати Києву військову допомогу.

"Ось чому Путін програє, а Україна врешті-решт переможе; і оскільки це те, що має статися, і оскільки це те, що станеться, чи не можемо ми, в ім'я всього святого, надати українцям зараз військову допомогу, якої вони потребують, щоб довести справу до якнайшвидшого завершення, щоб менше людських життів було кинуто у топку цього безглуздого конфлікту? Я запитував про це раніше і запитую знову: якого біса ми чекаємо?" - резюмував Джонсон.

Автор: 

зброя (7435) допомога (8294) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+18
дякуємо Джонсонюк!
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14.09.2023 11:21
+17
Велика людина містер Джонсон! Велич!!!
Дякую
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14.09.2023 11:30
+16
Дякувати Богу, що в світі ще є такі люди, як Джонсон! Це дійсно політична фігура світового рівня. І я з сумом і болем думаю, що б могло бути, якби не наше ЗЕшапіто при владі!
Ще й досі не можу змиритись з тим, як люди самі собі нагадили в 19-му, а зараз ми вигрібаємо всі разом кров'ю та життям кращих. Боже, допоможи заблукавшим в тенетах брехні Ґ+Ґ і тієї шобли знайти все ж таки в собі сили розплющити очі та вмикнути розум і...побачити правду.
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14.09.2023 11:33
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дякуємо Джонсонюк!
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14.09.2023 11:21 Відповісти
Борисе, може підеш прем'єром України..чмигаля швиденько задвинемо кудись..
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14.09.2023 11:21 Відповісти
Краще не скажеш
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14.09.2023 11:24 Відповісти
Велика людина містер Джонсон! Велич!!!
Дякую
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14.09.2023 11:30 Відповісти
Дякувати Богу, що в світі ще є такі люди, як Джонсон! Це дійсно політична фігура світового рівня. І я з сумом і болем думаю, що б могло бути, якби не наше ЗЕшапіто при владі!
Ще й досі не можу змиритись з тим, як люди самі собі нагадили в 19-му, а зараз ми вигрібаємо всі разом кров'ю та життям кращих. Боже, допоможи заблукавшим в тенетах брехні Ґ+Ґ і тієї шобли знайти все ж таки в собі сили розплющити очі та вмикнути розум і...побачити правду.
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14.09.2023 11:33 Відповісти
Коли приблизно з такими закликами ми чули когось десь рік тому, то на цьому сайті були гнівні противники такого підходу. Мовляв, не можна нічого вимагати. Тільки дякувати за те що дають та цілувати руки. Зараз мовчать.
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14.09.2023 11:40 Відповісти
Значить ти вимагаєш і ще й дякуєш...а цілування рук...
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14.09.2023 12:06 Відповісти
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон мав можливість надати все що потрібно без зволікань, чомусь не спішив. Колишні можуть говорити все що завгодно відповідальності не несуть.Ніхто не мовчить, вимагають дурні та дебіли, розумні просять або купують.
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14.09.2023 13:05 Відповісти
брешеш Міхуіле.
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15.09.2023 10:15 Відповісти
Не пам'ятаю, можливо, й ти особисто верещав про заборону вимагання більш суттєвої допомоги від західних партнерів. Мовляв, дали каски і розкладні ліжка, дякуємо і за це та будемо чекати мовчки поки ще щось дадуть.
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15.09.2023 10:25 Відповісти
лікуйся Дужік, хоча ти й виріб №2, але ж свій та патріотично стурбований зеленими соплями.
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15.09.2023 10:41 Відповісти
З тобою гидко спілкуватися, навіть незважаючи на твою показну проукраїнську позицію. Ти якийсь просто вишкребок. Навіщо тобі цей сайт? Йди на свій тематичний де будеш до й обу вати людей за коми і крапки в реченнях та вчити людей каліграфії онлайн. До речі, шрифт, яким ти користуєшся на сайті, допомагає тобі в лікуванні свого психічного розладу чи лікар помилився і тобі потрібен зворотній нахил?
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15.09.2023 10:52 Відповісти
так приємно, що такого ви.ляд.а як ти, навіть від шрифту телепає, мовчу вже за тупорилість скацапленої соплі та пекельність вивихненої клави...
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16.09.2023 09:57 Відповісти
Геть до будки, курва курсивна!
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16.09.2023 12:43 Відповісти
Вчасно надане озброєння (те, що просив Залужний) змінило б все ще минулої осені, коли південні області України не було заміновано.
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14.09.2023 11:40 Відповісти
Так, це сутичка двох протилежних по своїй суті світоглядів, і Україна - зараз перше поле бою. Чи буде Південна Корея і Тайвань - залежатиме від фіналу війни в Україні.
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14.09.2023 11:45 Відповісти
Бережи Вас Боже, Вельмишановний Пане Джонсон!
Україна Вас щиро любить!
Слава Україні!
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14.09.2023 11:45 Відповісти
Ваша прогулянка 09.04.2022 Києвом була знаковою для України та задля нашої Перемоги!
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14.09.2023 11:48 Відповісти
Тормозять -- а рашка більше третини економіки кидає в топку віини
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14.09.2023 11:47 Відповісти
Борис Джонсон мог бы поработать и президентом Украины. Прервать на этом ответственном посту цепь из редких мерзавцев, подменяющих собою настоящих лидеров.
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14.09.2023 12:17 Відповісти

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14.09.2023 12:21 Відповісти
Ленд-Лиз заканчивается через 2 недели, а по нему не поставлено даже и горсти патронов. Поздно уже.
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14.09.2023 12:42 Відповісти
хороший россиянец
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14.09.2023 13:06 Відповісти
Для того чтобы ленд-лиз заработал Украина должна выступить с просьбой о его предоставлении.
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Мы должны попытаться сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки. Пока что за ленд-лиз борется только украинская диаспора в США https://www.youtube.com/watch?v=b38DYuWWhz4
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14.09.2023 13:30 Відповісти
я давно подписал эту петицию
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14.09.2023 15:22 Відповісти
Саме Джонсон у 2021 р. зламав договірняк Байдена з хуьлом щодо мінських угод. Саме Джонсон змусив Байдена дати перші Джавеліни.
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14.09.2023 15:49 Відповісти
 
 