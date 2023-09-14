Япония сохранит жесткие экономические санкции против РФ, – новая глава МИД Камикава

Новая глава МИД Йоко Камикава осудила вторжение РФ в Украину и пообещала сохранить жесткие экономические санкции против РФ.

Об этом пишет Kyodo. информирует Цензор.НЕТ.

"Япония, как председатель G7, будет продолжать дипломатические усилия, в том числе введение жестких санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину", - заявила Камикава.

При этом новая глава МИД отметила, что Япония и Россия должны решать вопросы как страны-соседи, например, по квотам на вылов рыбы, Токио будет исходить из национальных интересов.

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