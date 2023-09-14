РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 931 15

Волонтер Юсупова просит помочь собрать деньги на одежду для раненых военных

волонтери

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь собрать деньги на одежду для раненых защитников и защитниц, а также на снаряжение для подразделения аэроразведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Юсуповой.

"Продолжаются кровопролитные бои. Много погибших и очень много тяжелораненых. Борты с ранеными привозят каждый день. Бойцы без рук и ног, многие с двойной, с тройной ампутацией, и часто вообще все конечности ампутированы. Многие бойцы обгорели и с другими страшными ранами. Это ужасная боль, бессонные ночи и тяжелое восстановление", - пишет она.

Волонтеры просят помочь с приобретением одежды в больницы  для раненых, потому что чаще бойцов привозят налегке и не всем родные могут привезти. Нужны футболки, кофты, брюки, тапки, обувь. Раненых очень много.

Также в помощи нуждается подразделение аэроразведки: два дрона "Мавик 3", рации "Моторолла", зарядные станции и тепловизор.

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помочь собрать средства на приобретение украинского БПЛА Sirko для разведчиков. ФОТО

"Каждое воскресенье отправляем посылки на фронт. Оплатила и отправили прожекторы для пограничников - 76 150 грн, оплатила разведывательный дрон "Сирко" - 154 тыс. грн (35 дней на сборку), два прицела - 39 тыс. и 47 тыс. грн, две зарядные станции - 41 800 и 22 тыс. грн, 7 тыыс., 5 тыс. на запчасти для авто, 11 тыс. на ремонт автомобиля и дальномер - 41 700 грн", - пишет Юсупова.

Пайпал[email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку: https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки: 5375 4112 0025 4253

Автор: 

одежда (161) ранение (3375) волонтеры (2629) Юсупова Наталья (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Это обращение к тем, кто аплодировал резникову в парламенте
показать весь комментарий
14.09.2023 16:16
+10
відповідь від "тих" буде "мы их туда не посылали" ((
показать весь комментарий
14.09.2023 16:24
+10
https://www.youtube.com/shorts/j6CCIFsyKig Емоційне звернення військового... те що відбувається з пораненами ЗСУ
показать весь комментарий
14.09.2023 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это обращение к тем, кто аплодировал резникову в парламенте
показать весь комментарий
14.09.2023 16:16 Ответить
відповідь від "тих" буде "мы их туда не посылали" ((
показать весь комментарий
14.09.2023 16:24 Ответить
Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання - життя військовослужбовців" Юрій Бутусов

А можна попросити якусь сміливу соціологічну фірму зробити опитування, чи несе верховний головнокомандувач відповідальність за життя та втрати військовослужбовців внаслідок поганої організації та управління
https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose

Відповісти Видалити
показать весь комментарий
14.09.2023 20:47 Ответить
+++
показать весь комментарий
14.09.2023 16:23 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/j6CCIFsyKig Емоційне звернення військового... те що відбувається з пораненами ЗСУ
показать весь комментарий
14.09.2023 16:41 Ответить
+
показать весь комментарий
14.09.2023 16:44 Ответить
+
показать весь комментарий
14.09.2023 16:50 Ответить
+
показать весь комментарий
14.09.2023 17:04 Ответить
+++
показать весь комментарий
14.09.2023 17:50 Ответить
Мабуть, Стефанчук з братом та ріднею, разом з абрахамією та катлєтаю, корабельними сосками, уже ВЖИЛИ ДІЄВИХ ЗАХОДІВ, щоб допомогти в тилу, сидячи за СПИНАМИ ЗАХИСНИКІВ України!!
Можливо, і єрмак якраз розшукав оті >650 Партій ************* від Західних Партнерів!!??
Армія! Мова! Віра!
показать весь комментарий
14.09.2023 20:26 Ответить
+
показать весь комментарий
14.09.2023 21:25 Ответить
+
показать весь комментарий
14.09.2023 21:37 Ответить
+
показать весь комментарий
14.09.2023 21:40 Ответить
Наталья Юсупова - хозяйка агентства недвижимости в Днепре , светская львица. Бывшая жена народного депутата Дмитрия Ветвицкого. ЗАДРАЛА уже своими липовыми ЧП с ЛИПОВЫМИ счетами ДЛЯ ЛОХОВ ( раньше опубликковывола ) Юсупова ты в Мин. Обороны обращалась , как волонтер ??? ( Покажи обращение !! ) ..................Там тебе отказали ??? - ( покажи ОТКАЗ !! ) После твоей липы , Я ТЕБЕ НЕ верю !!!
показать весь комментарий
14.09.2023 22:11 Ответить
+++
показать весь комментарий
14.09.2023 22:27 Ответить
 
 