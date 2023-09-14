Волонтер Юсупова просит помочь собрать деньги на одежду для раненых военных

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь собрать деньги на одежду для раненых защитников и защитниц, а также на снаряжение для подразделения аэроразведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Юсуповой.

"Продолжаются кровопролитные бои. Много погибших и очень много тяжелораненых. Борты с ранеными привозят каждый день. Бойцы без рук и ног, многие с двойной, с тройной ампутацией, и часто вообще все конечности ампутированы. Многие бойцы обгорели и с другими страшными ранами. Это ужасная боль, бессонные ночи и тяжелое восстановление", - пишет она.

Волонтеры просят помочь с приобретением одежды в больницы для раненых, потому что чаще бойцов привозят налегке и не всем родные могут привезти. Нужны футболки, кофты, брюки, тапки, обувь. Раненых очень много.

Также в помощи нуждается подразделение аэроразведки: два дрона "Мавик 3", рации "Моторолла", зарядные станции и тепловизор.

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"Каждое воскресенье отправляем посылки на фронт. Оплатила и отправили прожекторы для пограничников - 76 150 грн, оплатила разведывательный дрон "Сирко" - 154 тыс. грн (35 дней на сборку), два прицела - 39 тыс. и 47 тыс. грн, две зарядные станции - 41 800 и 22 тыс. грн, 7 тыыс., 5 тыс. на запчасти для авто, 11 тыс. на ремонт автомобиля и дальномер - 41 700 грн", - пишет Юсупова.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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