РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости
3 053 29

Ограничение права на обучение на русском языке в Латвии не является дискриминацией, - решение Европейского суда по правам человека

єспл

Европейский суд по правам человека не увидел в решении Латвии увеличить долю обучения в школах на государственном языке дискриминации русскоязычного меньшинства.

Об этом говорится в решении суда по делу "Валиуллина и другие против Латвии", обнародованном 14 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дело касается изменений в латвийское законодательство от 2018 года, согласно которым возросла доля предметов, которые должны преподаваться в государственных школах на латышском языке, а использование русского языка как языка обучения в результате этого сократилось.

Иск против Латвии подали родители детей, которые относят себя к русскоязычному меньшинству, ссылаясь на ст. 2 Протокола 1 Европейской конвенции по правам человека (право на образование), отдельно и в сочетании со ст. 14 ЕКПЧ (защита от дискриминации).

ЕСПЧ пришел к выводу, что данные законодательные изменения не являются нарушением Конвенции.

Читайте также: Тысячи россиян могут обязать покинуть Латвию из-за новых правил получения вида на жительство

В частности, судьи отметили, что закрепленное ст. 2 Протокола 1 право на образование не подразумевает право на образование на конкретном языке, а гарантирует право на образование на одном из официальных языков данного государства. Поскольку латышский язык в Латвии является единственным государственным языком, заявители не могли жаловаться по данному пункту относительно сокращения доли обучения на русском языке. Кроме того, заявители не предоставили конкретных аргументов о том, почему эти изменения имели бы негативные последствия для их возможности получать образование. Поэтому иск в этой части признали неприемлемым.

Также Суд пришел к выводу, что ученики из русскоязычных и латышских семей в школах после реформы, целью которой было преодоление языковой сегрегации в системе образования как наследия советской эпохи, оказались в относительно равных условиях.

Также читайте: Латвия требует от около 6 тысяч российских граждан, не получивших разрешение на пребывание, покинуть страну

В резюме решения отмечается, что Латвия, восстанавливая использование латышского языка как языка образования и постепенно внедряя образовательную реформу, не перешла границы, поскольку сохранила возможность для русскоязычных учеников учиться на родном языке и сохранять свою культуру и идентичность.

"Государство ввело образовательную систему, функционирующую на официальном языке государства, также обеспечивая использование языков меньшинств в разных пропорциях, в зависимости от школы и класса, где учится ученик. Правительство предоставило объективные и разумные обоснования необходимости увеличить использование латышского языка как языка образования в образовательной системе. В итоге, оспариваемая разница в отношении соответствовала законным целям, была пропорциональной и не представляла собой дискриминацию по языковому признаку", – говорится в резюме.

Отметим, решение ЕСПЧ является прецедентным для всех стран-участниц Совета Европы.

Читайте также: Русский язык больше не будут преподавать в школах Латвии

Автор: 

Латвия (1330) русский язык (570) Европейский суд по правам человека (811)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Угорщина з її дибільними позовами до України - НАПРЯГЛАСЯ?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:26
+15
Супер. Так і має бути!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:30
+15
В державних закладах освіти (від дитячих садків до університетів) викладання повинно проводитись тільки державною мовою (окрім вивчення іноземної мови). Все, КРАПКА!
В приватних - хоч марсіанською.
На території України виключення може бути зроблене для мови киримли на території Криму (оскільки цей народ не має своєї країни). Решта - в приватні навчальні заклади або за руськім ваєнним карабльом.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорщина з її дибільними позовами до України - НАПРЯГЛАСЯ?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:26 Ответить
мадьярам зараз мабуть не до цього - у них інфляція вища ніж у воюючої України
показать весь комментарий
14.09.2023 18:00 Ответить
Причому винна у цьому Україна (ну, вони так заявляють)
показать весь комментарий
14.09.2023 18:23 Ответить
Дешёвая кацапская нефть не в то горло попала?)
показать весь комментарий
14.09.2023 18:25 Ответить
Теперь спокойно нах их посылать можно по ссылкой на это решение суда
показать весь комментарий
14.09.2023 18:24 Ответить
Супер. Так і має бути!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:30 Ответить
Глибокий Респект Європрейському суду з прав людини!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:33 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:33 Ответить
Зате в нас ''їзіко'' мовним ''раздольє''.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:37 Ответить
І давно вже пора цих матюків, розбавлених перекрученими іншомовними словами, позбавити статусу мови.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:41 Ответить
Какойразніцям треба повчитися
показать весь комментарий
14.09.2023 17:43 Ответить
В державних закладах освіти (від дитячих садків до університетів) викладання повинно проводитись тільки державною мовою (окрім вивчення іноземної мови). Все, КРАПКА!
В приватних - хоч марсіанською.
На території України виключення може бути зроблене для мови киримли на території Криму (оскільки цей народ не має своєї країни). Решта - в приватні навчальні заклади або за руськім ваєнним карабльом.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:44 Ответить
Не згоден Проную у приватних закладах "узьку" в обовязковому наказовому порядку замінити на англійську, німецьку, французьку, а хто ще виявить бажання - на латвійську чи литовську
показать весь комментарий
14.09.2023 17:50 Ответить
Та ні... Доведеться лишити те "масковскає нарєчіє" хоч десь - полонених допитувать, документи перекладати на людську...

А для випускників таких шкіл при бажанні вступити на державну службу обов'язковий екзамен з української мови, історії та знання Конституції України.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:19 Ответить
Кацапські полонені чудово розуміють українську Сам здивувався, коли перевіряв
У таборі для полонених наші хлопці із цими "асвабадітєлями" спецом спілкуються українською. І нічого - скарг немає (майже )
А з кацапськими документами розберемося - проблем не буде
показать весь комментарий
14.09.2023 18:24 Ответить
Якщо в приватних дозволити, то там буде рускомірний гадючник.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:58 Ответить
Приватні=платні! Навряд чи у нас настільки багато ідейних, які готові платити за навчання кацапською...
показать весь комментарий
14.09.2023 18:03 Ответить
Для теракту посеред міста достатньо одного ідейного.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:04 Ответить
Він і так буде, той гадючник: кухонний, дворовий чи ще якийсь "рюмочний"... І цього не позбутися: он в США живуть поколіннями і продовжують "васхвалять" свою вигрібну яму та ненавидіти "Запад", але здалеку і повертатись в рідні мухосранськи не бажають. Те саме з втікачами від "чмобілізації". Аналогічно буде і у нас з тими гнидами, що вже є.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:24 Ответить
..мокша вооше тупые,они даже свое татаро монгольское,мокшанское наречие не могут выучить
показать весь комментарий
14.09.2023 18:00 Ответить
Уся державна документація Московії до половини 16-го століття велась монгольською мовою. А точніше, староуйгурською.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:06 Ответить
Не має бути в Україні російськомовних учнів у державних школах. Можливо, у приватних спеціалізованих - не загальноосвітніх, гуртках тощо. У всіх владних інституціях - тільки державна на всій території.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:14 Ответить
Для чого тобі в гуртках? В яких гуртках?
В гуртках "Юный диверсант"? Чи "Бей хахлов"?
показать весь комментарий
14.09.2023 19:06 Ответить
"Фашизм на росії у 20-х роках ХХІ ст."
показать весь комментарий
14.09.2023 20:02 Ответить
А сколько в россии школ на татарском, башкирском, украинском, армянском языке? Почему они там не протестуют? То есть, пошли на..уй!
показать весь комментарий
14.09.2023 18:22 Ответить
Обмеження прав свинособак не є обмеженням прав людини.
Логічно.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:34 Ответить
хай би хтось подав позов проти параши,
там дискримінацій повно
показать весь комментарий
14.09.2023 18:37 Ответить
Валіуліна і К піздуйте в свої ***** ...
показать весь комментарий
14.09.2023 18:43 Ответить
може й мадяри закриють свої хлебальники???
показать весь комментарий
14.09.2023 19:04 Ответить
 
 