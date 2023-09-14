Байден назначил Прицкер спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины
Пенни Прицкер стала специальной представительницей администрации президента США Джо Байдена по экономическому восстановлению Украины. Она родом из семьи, которая эмигрировала из Украины в США в XIX веке.
Байден объявил о назначении спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер – опытной госслужащей и бывшего министера торговли с "глубокими родственными связями с Украиной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Прицкер как спецпредставитель принесет на эту должность свой многолетний опыт и экспертность. Работая во взаимодействии с властями Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она станет драйвером усилий США для восстановления украинской экономики. Это будет включать мобилизацию государственных и частных инвестиций, определение приоритетов для доноров, работу над открытием экспортных рынков и предприятий, которые закрылись из-за варварских российских атак и разрушений", – заявил президент США.
Прицкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы действия разных стран дополняли и усиливали друг друга.
"Спецпредставитель Прицкер поможет правительству Украины внедрять реформы, необходимые для усиления экономики, а также будет работать с Украиной, чтобы помочь гарантировать, что когда Украина начнет восстановление, она восстановится более сильной", – отметил Байден.
Джо Байден добавил, что США сохраняют неизменное обязательство помогать Украине защищать свою свободу.
"Храбрый народ Украины вдохновил мир своей стойкостью и решительностью, и, как подтверждает это заявление, США сохраняют обязательство стоять рядом с ними столько, сколько потребуется", - заявил президент США.
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Не з міста Києва, звісно, їх там не могло бути. З Київської губернії
Совпадєніє? Не думаю... (с)
Київ був для євреїв містом мішаного статусу. Справами можна було займатися, а мешкати ні.
Тому вранці приїжджали, займалися своїми бізнесами, а вечірнім поїздом, о 7.40, поверталися додому до Білої Церкви. Про це і пісня "Сім Сорок"
После захвата Киева https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской Империей евреем было запрещено селиться в городе. Запрет был снят только в 1793 году, после https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9 Третьего раздела Речи Посполитой
В Киеве до самой революции евреям было запрещено селиться. Исключения делались для купцов 1-й гильдии и специалистов с высшим образованием(как и в Москве и Петербурге).
Но в отличии от М. и П. в Киеве было разрешено заниматься делами. Но только днем. А вечером разъезжались.
А в Одессе и Екатеринославе разрешалось и селиться
Що бачиш навкруги, таки себе й поводиш.
Как діла, как служба?
Тавариріщ прапарщік сільна тєбя наказиваєт за тупасть і нєрадівасть?
Ти старайся, Коля, палучіш личку єфрейтора.
та й те не побачать "красоту ігри"
одна шаурма чого варта !
ми вже зараз відпрацьовуємо кожен долар, інвестований США в оборону України, на тисячу відсотків!
Пенні Сью Пріцкер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Penny Sue Pritzker; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE Чикаго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81 Іллінойс , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантроп, 38-ий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90 міністр торгівлі США (з https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 ). Вона є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners. Член сім'ї https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pritzker_family&action=edit&redlink=1 Пріцкер https://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_family [en] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року журнал Чикаго назвав її однією зі 100 найвпливовіших жителів Чикаго. https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes назвав її 263 найбагатшою людиною в США, (власний капітал - 1 851 100 000 доларів США), та 651 багатою людиною у світі. https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі.
серьозна тьотя
Станом на 20 липня 2020 року в мережу Hyatt входило понад 900 готелів у 45 країнах на шести континентах.
Усього в родині Пріцкерів 11 мільярдерів. Найбагатші - венчурний інвестор Карен, 62 ($4,3 млрд), нинішній глава сімейного клану і виконавчий директор Hyatt Том, 70 ($3,6 млрд), керівник інвесткомпанії The Pritzker Group Ентоні, 59 ($3,5 млрд), губернатор Іллінойсу від Демократичної партії Джей Роберт, 55 ($3,4 млрд) і ексміністр торгівлі США Пенні, 61 ($2,7 млрд).
https://forbes.ua/profile/simya-pritskeriv-136
усі три варті більше 3 мільярдів кожен
друзі Обами і його головні спонсори - справжні олігархи і володарі Америки куди там Маску з Безосом
Ознайомтесь з його роботою прим'єром.
Одна біда у нього була: Юлька. Як він не очікував, що вона може наробити, а наробила вона багато. Достатньо лише нагадати, що вона була в штабі Лазаренка, так так, того самого, що по офіційним даним - прикарманив більше 6млрд грн, якщо не помиляюсь, курс тоді був 1$=2грн.
Оточення, там був повний швах, або Юлька, або Вітька інакше створити коаліцію неможливо було. Так, що Юлька кинула Віктора Андрійовича, домовившись з Ригами, щоб обрізати повноваження президента, а сам всілась в крісло прим'єра і по суті була більш значущою та впливовішою людиною, а Ющ після того як став президентом ще 2 роки лікувався ось така фігня(
Яника прим'єром зробила його партія + Юлька. Також подумайте як би подивилась світова спільнота на Україну, якщо президент та прим'єр точили би зуби на очах у всіх?)
Після парламентських виборів 2006 року у Ющенка була альтернатива, - або прем'єром знову стане Юлька, або ним стане Янукович. Ющенко був категорично проти Юльки, а тому фактично вибрав Януковича. До речі, за обрання Януковича тоді проголосували 30 депутатів ющенківської "Нашої України". Від БЮТу знайшлося тільки 6 зрадників-"тушок".
Відповідно до подання коаліції я вношу кандидатуру Віктора Федоровича Януковича на посаду Прем'єр-міністра (Оплески).
Я переконаний, що сьогодні і ліва і права частина залу добре розуміють, що ми живемо в надзвичайно цікавому, унікальному часі для формування українських перспектив. Я б дуже хотів, Вікторе Федоровичу, щоб ті політичні сили, які поділять ваші погляди, основи і засади політики, про які ми дебатували останні два тижні, що буде ця політика успішна на користь кожному громадянину і нашій Україні.
Я хотів би ще раз прохати, що перед нами стоять виклики по консолідації нації - це завдання для кожного народного депутата. Ми повинні говорити не тільки про хліб насущний, ми повинні мати об'єднану націю. Якщо ми хочемо вигравати змагання, в тому числі міжнародне, у нас не повинна бути дискусія по географії політичній, по історії українській, по мові, устрою і так далі. І я прошу це прийняти, як мій наказ у проведенні національної політики.
https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/1510.html
"Министерство торговли США официально заявило, что в Украине бизнес просто съедает коррупция. Это грозит стране уходом иностранных компаний. Глава ведомства Пенни Прицкер на киевском антикоррупционном форуме сказала: «Негативное влияние на инвестиции и торговлю в Украине оказывает коррупция."
The New York Times: До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз - 200
Санкції призвели до різкого уповільнення виробництва РФ ракет та іншого озброєння лише на початку війни, але потім все змінилось. За їх словами, російські розвідувальні служби й міністерство оборони підірвали експортний контроль США та зробили можливою контрабанду ключових компонентів озброєння до інших країн, звідки їх легше доставити до Росії.
Видання констатує, що Росія швидко адаптувалася, доклавши власних зусиль для забезпечення поставок необхідних деталей. Всього за кілька місяців після початку війни країна-агресор відновила постачання складників через Вірменію і Туреччину.
Журналісти посилаються на високопоставленого західного чиновника з питань оборони, який стверджує, що до війни РФ могла виробляти 100 танків на рік, а зараз вона виробляє 200.
Автори публікації підкреслили, що російське військове виробництво не лише відновилося, але й різко зросло. Високі ціни на енергоносії дають серйозні доходи, що дає можливість російським спецслужбам й міністерству оборони контрабандою ввозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї.
Автори статті: Джуліан Барнс
Репортер з питань національної безпеки, який висвітлює діяльність розвідувальних служб.
Ерік Шмітт
Журналіст, лауреат чотирьох Пулітцерівських премій
Томас Гіббонс-Нефф
Кореспондент в Україні, колишній морський піхотинець
Джерело: The New York Times
Слава ..слава...слава...
всім здоров'я
всім щастя
всі кгасивих та пгибуткових вихідних))
А так США доводиться і фінансувати наш бюджет, і надавати військову допомогу, і вирішувати зовнішньополітичні питання за нас, і при цьому ще й контролювати, щоб наш влада не продала Україну чи не покрала все, що вона регулярно робить.