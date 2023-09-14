Байден назначил Прицкер спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины

Пенни Прицкер стала специальной представительницей администрации президента США Джо Байдена по экономическому восстановлению Украины. Она родом из семьи, которая эмигрировала из Украины в США в XIX веке.

Байден объявил о назначении спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер – опытной госслужащей и бывшего министера торговли с "глубокими родственными связями с Украиной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Прицкер как спецпредставитель принесет на эту должность свой многолетний опыт и экспертность. Работая во взаимодействии с властями Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она станет драйвером усилий США для восстановления украинской экономики. Это будет включать мобилизацию государственных и частных инвестиций, определение приоритетов для доноров, работу над открытием экспортных рынков и предприятий, которые закрылись из-за варварских российских атак и разрушений", – заявил президент США.

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Прицкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы действия разных стран дополняли и усиливали друг друга.

"Спецпредставитель Прицкер поможет правительству Украины внедрять реформы, необходимые для усиления экономики, а также будет работать с Украиной, чтобы помочь гарантировать, что когда Украина начнет восстановление, она восстановится более сильной", – отметил Байден.

Джо Байден добавил, что США сохраняют неизменное обязательство помогать Украине защищать свою свободу.

"Храбрый народ Украины вдохновил мир своей стойкостью и решительностью, и, как подтверждает это заявление, США сохраняют обязательство стоять рядом с ними столько, сколько потребуется", - заявил президент США.