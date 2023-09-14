Байден призначив Пріцкер спецпредставницею з економічного відновлення України

Пенні Пріцкер стала спеціальною представницею адміністрації президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України. Вона походить з родини, яка емігрувала з України до США у ХІХ столітті.

Байден оголосив про призначення спецпредставницею з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер – досвідченої держслужбовиці і колишньої міністерки торгівлі з "глибокими родинними зв’язками з Україною", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Пріцкер як спецпредставник принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність. Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування", – заявив президент США.

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Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу G7, аби дії різних країн доповнювали і підсилювали одне одного.

"Спецпредставниця Пріцкер допоможе уряду України впроваджувати реформи, необхідні для посилення економіки, а також працюватиме з Україною, щоб допомогти гарантувати, що коли Україна розпочне відбудову, вона відновиться сильнішою", – додав Байден.

Джо Байден додав, що США зберігають незмінне зобов’язання допомагати Україні захищати свою свободу.

"Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю, і, як підтверджує ця заява, США зберігають зобов’язання стояти поруч з ними, стільки, скільки буде потрібно", – заявив президент США.