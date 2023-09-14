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Байден призначив Пріцкер спецпредставницею з економічного відновлення України

пенні,пріцкер

Пенні Пріцкер стала спеціальною представницею адміністрації президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України. Вона походить з родини, яка емігрувала з України до США у ХІХ столітті.

Байден оголосив про призначення спецпредставницею з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер – досвідченої держслужбовиці і колишньої міністерки торгівлі з "глибокими родинними зв’язками з Україною", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Пріцкер як спецпредставник принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність. Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування", – заявив президент США.

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Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу G7, аби дії різних країн доповнювали і підсилювали одне одного.

"Спецпредставниця Пріцкер допоможе уряду України впроваджувати реформи, необхідні для посилення економіки, а також працюватиме з Україною, щоб допомогти гарантувати, що коли Україна розпочне відбудову, вона відновиться сильнішою", – додав Байден.

Джо Байден додав, що США зберігають незмінне зобов’язання допомагати Україні захищати свою свободу.

"Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю, і, як підтверджує ця заява, США зберігають зобов’язання стояти поруч з ними, стільки, скільки буде потрібно", – заявив президент США.

Автор: 

призначення (2272) США (22512) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
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Плісняві НЕ сподобається.

Пенні Сью Пріцкер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Penny Sue Pritzker; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE Чикаго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81 Іллінойс , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантроп, 38-ий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90 міністр торгівлі США (з https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 ). Вона є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners. Член сім'ї https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pritzker_family&action=edit&redlink=1 Пріцкер https://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_family [en] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року журнал Чикаго назвав її однією зі 100 найвпливовіших жителів Чикаго. https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes назвав її 263 найбагатшою людиною в США, (власний капітал - 1 851 100 000 доларів США), та 651 багатою людиною у світі. https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі.
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14.09.2023 18:16
+11
Надсмотрщица есть. Только плетку тетке не забыть дать. И стегать поганцев зеленых до состояния вменяемости, то бишь до посинения.
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14.09.2023 18:16
+11
Та да. Такую пани на мякине не проведешь. Она быкующему быстро крашенки в тески закрутит.
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14.09.2023 18:25
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все наші люди, всі з Бесарабки
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14.09.2023 18:09 Відповісти
Вони всі повертаються. Киянка Пріцкер, киянин Блінкен...
Не з міста Києва, звісно, їх там не могло бути. З Київської губернії
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14.09.2023 18:43 Відповісти
Після візиту Пенні Пріцкер в 2015 році до села, з якого походять її предки, в 2017 село перейменували з Великі Прицьки на Великі Пріцьки.
Совпадєніє? Не думаю... (с)

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14.09.2023 19:18 Відповісти
А Синагога Бродського у Києві тоді могла бути?
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14.09.2023 19:54 Відповісти
Могла.
Київ був для євреїв містом мішаного статусу. Справами можна було займатися, а мешкати ні.
Тому вранці приїжджали, займалися своїми бізнесами, а вечірнім поїздом, о 7.40, поверталися додому до Білої Церкви. Про це і пісня "Сім Сорок"
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14.09.2023 20:04 Відповісти
Київ входив в смугу осілості.
После захвата Киева https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской Империей евреем было запрещено селиться в городе. Запрет был снят только в 1793 году, после https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9 Третьего раздела Речи Посполитой
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14.09.2023 21:24 Відповісти
Еще раз.
В Киеве до самой революции евреям было запрещено селиться. Исключения делались для купцов 1-й гильдии и специалистов с высшим образованием(как и в Москве и Петербурге).
Но в отличии от М. и П. в Киеве было разрешено заниматься делами. Но только днем. А вечером разъезжались.
А в Одессе и Екатеринославе разрешалось и селиться
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14.09.2023 21:38 Відповісти
а залишилась би її родина в Україні, то би місіс Пенні стала б красти, відростила бороду та сиділа б у буцигарні, як ось цей пц.

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14.09.2023 18:48 Відповісти
"Бытиё определяет сознание"(с)
Що бачиш навкруги, таки себе й поводиш.
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14.09.2023 18:52 Відповісти
Це ти про кого, убогий? Знову намалювався. Моссад не дає тобі спокою, особливо коли зачіпають хабадника беню.
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14.09.2023 19:11 Відповісти
Бєня має стосунок до Хабаду? Оце новина! Цікаво було б подивитися, як би самий Бєня на неї зреагував.
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14.09.2023 19:59 Відповісти
Міша, потрібно читати відповідну літературу. І для тебе б не було дивиною те, що беня побував у Дніпрі, так званий культурний жидівський цент мінора. Якщо мене не зраджує пам'ять вул. Донецька, 11. А це і є осередок хабаду, найбільший в Європі. Більш того він його будував та утримує за наші, українців гроші. Ось така казочка, Міша. Тому він зреагує відповідно там детреба🙂
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15.09.2023 00:51 Відповісти
Здравствуй Коля Русаков.
Как діла, как служба?
Тавариріщ прапарщік сільна тєбя наказиваєт за тупасть і нєрадівасть?
Ти старайся, Коля, палучіш личку єфрейтора.
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14.09.2023 20:00 Відповісти
Привіт жид ізя. У тебе дятла з пам'яттю проблеми мабуть моссад відбив, але більш всього ти народився в Україні імбецилом і тому твої хуцпаті батьки вивезли тебе на проживання та лікування в землю обетовану. Але, як бачу тобі, жертві аборту, це не допомогло. Тому, як не старайся поц, розміщувати свої висери на наших сайтах, личку не плече не отримаєш, хіба, що по голові.
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15.09.2023 00:43 Відповісти
Щоб відновлення (можливе, якщо не загнемось дочасно від недопомоги) відбувалось у правильному для США напрямі і принесло користь американському народу. Тепер смотряща від дідуся Байди буде нам казати, що нам робити і як, щоб йому догодити.
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14.09.2023 18:14 Відповісти
при ОПі не одну смотрящу треба, а з сотню!
та й те не побачать "красоту ігри"
одна шаурма чого варта !
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14.09.2023 18:28 Відповісти
не подобається - не їжте... бюджет України, який формується з фін. допомоги США
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14.09.2023 18:34 Відповісти
Хто дае гроши,той повінен контролювати.Ато у нас всі колі-катлети при владі.
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14.09.2023 18:38 Відповісти
уся "красота гри" у тому, що бюджет України формується з фін. допомоги США - не буде допомоги - не буде бюджету, не буде України. Ось така вона "незалежність" і доведіть протилежне. А допомогу треба буде відпрацьовувати потім, і для цього ставлять тьотю-мільярдершу, щоб наглядала за холопами.
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14.09.2023 18:48 Відповісти
дасть Бог, потім відпрацюємо, як Німеччина, Японія та Південна Корея

ми вже зараз відпрацьовуємо кожен долар, інвестований США в оборону України, на тисячу відсотків!
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14.09.2023 18:52 Відповісти
час покаже, але ні в Японії (з якою США воювала), ні в Республіці Кореї (а не Південній Кореї - такої країни немає) США не ставили свого наглядача, Корею зі злиднів підняв диктатор генерал Пак Чон Хі, який сам вирішував без підказки США,
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14.09.2023 19:00 Відповісти
да, да, конечно, в Японії та Німеччині не було окупаційної адміністрації, денацифікації та, страшно подумати !!!, насильницького встановлення демократичних інститутів.
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14.09.2023 19:17 Відповісти
окупаційні адміністрації не займались відбудовою цих країн. Ти мабуть чекаєш що тут з'явиться окупаційна адміністрація на Банковій, яка буде керувати країною? Ти якій окупації віддаєш перевагу - американській чи російській, - якщо так хочеш мати окупаційну адміністрацію?
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15.09.2023 11:54 Відповісти
Ваня відчепись. Раз у самих не було мізків стати Європейською країною то краще вже мабуть протекторат США та Євросоюзу чим знову під ярмо росії.
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18.09.2023 10:59 Відповісти
То, що? Може не треба? А може американської допомоги не треба? Чи грошей таки треба, але контролю не треба. Щось від вас пані чимось дуже поганим тхне. Мабуть за зеленського голосувала.
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14.09.2023 19:13 Відповісти
американська допомога завжди закінчується американським зашморгом на країні, по другому досі не було. Така допомога це наркотик, який перетворює країну на колонію, що має вірно служити господарям, які її дають.
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14.09.2023 19:19 Відповісти
Оце ж про що я і кажу. московські наративи у найяскравіших проявах.
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14.09.2023 20:16 Відповісти
більше немає що відповісти, одразу навішуєш ярлик московських наративів. Мабуть про колоніалізм ти ніколи не чув, від якого світ звільнився лише у 1960-х рр., а про неоколоніалізм у формі економічної, політичної, а зараз і цифрової експансії взагалі не знаєш. Читай своїх американських професорів з Гарварду, які не соромляться про це писати.
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15.09.2023 11:49 Відповісти
Так хіба твоя роіся вже перетворилася на колонію? Чи ще пручається в міцних лапах товаришо Сі ?
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14.09.2023 21:29 Відповісти
...І пані з того терпить такі страшні борошна, що аж мова з рота випала?
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14.09.2023 21:59 Відповісти
Надсмотрщица есть. Только плетку тетке не забыть дать. И стегать поганцев зеленых до состояния вменяемости, то бишь до посинения.
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14.09.2023 18:16 Відповісти
Не до посиніння, а вусмерть!!!
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14.09.2023 19:04 Відповісти
...і не нагайку, а дебелого дрючка.
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14.09.2023 21:57 Відповісти
Плісняві НЕ сподобається.

Пенні Сью Пріцкер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Penny Sue Pritzker; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE Чикаго , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81 Іллінойс , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантроп, 38-ий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90 міністр торгівлі США (з https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 ). Вона є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners. Член сім'ї https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pritzker_family&action=edit&redlink=1 Пріцкер https://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_family [en] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року журнал Чикаго назвав її однією зі 100 найвпливовіших жителів Чикаго. https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes назвав її 263 найбагатшою людиною в США, (власний капітал - 1 851 100 000 доларів США), та 651 багатою людиною у світі. https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі.
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14.09.2023 18:16 Відповісти
Та да. Такую пани на мякине не проведешь. Она быкующему быстро крашенки в тески закрутит.
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14.09.2023 18:25 Відповісти
упс!
серьозна тьотя
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14.09.2023 18:30 Відповісти
Сім'я Пріцкер - одна з найбагатших у світі, їхні загальні статки, за даними Forbes, перевищують $30 млрд. Джерело багатства - Hyatt Hotels Corp. Всесвітньо відому мережу 1957 року заснував правнук переселенців із Великих Пріцьок Джей Артур Пріцкер. Разом з братом вони першими почали будувати п'ятизіркові готелі біля великих аеропортів, а не в центрі міста. Захоплені ******** архітектурою Пріцкери не боялися експериментів, і як наслідок - будували готелі‑пам'ятки.

Станом на 20 липня 2020 року в мережу Hyatt входило понад 900 готелів у 45 країнах на шести континентах.

Усього в родині Пріцкерів 11 мільярдерів. Найбагатші - венчурний інвестор Карен, 62 ($4,3 млрд), нинішній глава сімейного клану і виконавчий директор Hyatt Том, 70 ($3,6 млрд), керівник інвесткомпанії The Pritzker Group Ентоні, 59 ($3,5 млрд), губернатор Іллінойсу від Демократичної партії Джей Роберт, 55 ($3,4 млрд) і ексміністр торгівлі США Пенні, 61 ($2,7 млрд).

https://forbes.ua/profile/simya-pritskeriv-136
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14.09.2023 19:21 Відповісти
Кагарлицький район. Киїівщина.
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14.09.2023 20:55 Відповісти
ото буде дерібан - в неї ще два брати є - один губернатор Ілінойс а другий біржевий брокер
усі три варті більше 3 мільярдів кожен
друзі Обами і його головні спонсори - справжні олігархи і володарі Америки куди там Маску з Безосом
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14.09.2023 18:16 Відповісти
їй на життя якось вистачає....
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14.09.2023 18:31 Відповісти
Не можу зрозуміти, так вона таки да, чи таки нє? Хто внесе ясність?
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14.09.2023 19:13 Відповісти
а ви с какой целью інтересуєтесь?
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14.09.2023 19:21 Відповісти
Для подальшого прогнозування подій!
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16.09.2023 19:05 Відповісти
Нє-нє, ви дєньгі давайтє, а ми как-нібудь уже самі! Правда, Владімсанич? Чо вони лізуть у наші внутрішні справи?
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14.09.2023 18:20 Відповісти
Ага, нам головне зтирити, а тут ...
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14.09.2023 18:23 Відповісти
...аблом
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14.09.2023 18:53 Відповісти
Ще б було чудово, якби Віктор Андрійович повторив своє економічне диво (Ющенко).
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14.09.2023 18:21 Відповісти
"Економічне диво" це поставити Януковича прем'єром? Наразі це трохи складно - так мені здається.
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14.09.2023 18:40 Відповісти
Ознайомтесь з його роботою в Національному Банку.
Ознайомтесь з його роботою прим'єром.
Одна біда у нього була: Юлька. Як він не очікував, що вона може наробити, а наробила вона багато. Достатньо лише нагадати, що вона була в штабі Лазаренка, так так, того самого, що по офіційним даним - прикарманив більше 6млрд грн, якщо не помиляюсь, курс тоді був 1$=2грн.
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14.09.2023 19:01 Відповісти
Один плюс - сам ВАЮ був прозахідним. А от оточення чомусь зібрав як раз промосковське.
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14.09.2023 19:22 Відповісти
Ющ поборов інфляцію, коли йому казали надрукуй ше грошей - він посилав нафіг червоних директорів. Там багато чого важливого було зроблено ним, та його командою.
Оточення, там був повний швах, або Юлька, або Вітька інакше створити коаліцію неможливо було. Так, що Юлька кинула Віктора Андрійовича, домовившись з Ригами, щоб обрізати повноваження президента, а сам всілась в крісло прим'єра і по суті була більш значущою та впливовішою людиною, а Ющ після того як став президентом ще 2 роки лікувався ось така фігня(
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14.09.2023 19:31 Відповісти
Два брата-акробата, і їхня спільна біда, - Юлька...

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14.09.2023 19:26 Відповісти
А ще не забувайте про такий маленький завод як Криворіж сталь, який по тихому намагались прихватизувати Пінчук та Ахмєтов за 800млн доларів, але не вийшло і завод був проданий на Аукціоні за 4.8(!!!!)млрд доларів!
Яника прим'єром зробила його партія + Юлька. Також подумайте як би подивилась світова спільнота на Україну, якщо президент та прим'єр точили би зуби на очах у всіх?)
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14.09.2023 19:39 Відповісти
У мене поки що склерозу немає. Нову приватизацію Криворіжсталі якраз провела Юлька, коли була прем'єром.
Після парламентських виборів 2006 року у Ющенка була альтернатива, - або прем'єром знову стане Юлька, або ним стане Янукович. Ющенко був категорично проти Юльки, а тому фактично вибрав Януковича. До речі, за обрання Януковича тоді проголосували 30 депутатів ющенківської "Нашої України". Від БЮТу знайшлося тільки 6 зрадників-"тушок".

Відповідно до подання коаліції я вношу кандидатуру Віктора Федоровича Януковича на посаду Прем'єр-міністра (Оплески).

Я переконаний, що сьогодні і ліва і права частина залу добре розуміють, що ми живемо в надзвичайно цікавому, унікальному часі для формування українських перспектив. Я б дуже хотів, Вікторе Федоровичу, щоб ті політичні сили, які поділять ваші погляди, основи і засади політики, про які ми дебатували останні два тижні, що буде ця політика успішна на користь кожному громадянину і нашій Україні.

Я хотів би ще раз прохати, що перед нами стоять виклики по консолідації нації - це завдання для кожного народного депутата. Ми повинні говорити не тільки про хліб насущний, ми повинні мати об'єднану націю. Якщо ми хочемо вигравати змагання, в тому числі міжнародне, у нас не повинна бути дискусія по географії політичній, по історії українській, по мові, устрою і так далі. І я прошу це прийняти, як мій наказ у проведенні національної політики.
https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/1510.html
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14.09.2023 20:02 Відповісти
Так хотіли Юльку, що аж Януковича вибрали.
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14.09.2023 19:58 Відповісти
29.09.2016
"Министерство торговли США официально заявило, что в Украине бизнес просто съедает коррупция. Это грозит стране уходом иностранных компаний. Глава ведомства Пенни Прицкер на киевском антикоррупционном форуме сказала: «Негативное влияние на инвестиции и торговлю в Украине оказывает коррупция."
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14.09.2023 18:38 Відповісти
она лично встречалась с Порошенко и высоко оценивала его деятельность на посту президента! Ее назначение, это прямой намек от Байдена украинцам, что нужно срочно возвращать во власть нашего Гетьмана!!
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14.09.2023 18:45 Відповісти
І наш любий Главком казав: " Найкращий міністр МО- Степан Тимофійович Полторак".
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14.09.2023 20:58 Відповісти
Це добре але є одне але можливо для США треба зараз відновити спочатку контроль:

The New York Times: До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз - 200

Санкції призвели до різкого уповільнення виробництва РФ ракет та іншого озброєння лише на початку війни, але потім все змінилось. За їх словами, російські розвідувальні служби й міністерство оборони підірвали експортний контроль США та зробили можливою контрабанду ключових компонентів озброєння до інших країн, звідки їх легше доставити до Росії.

Видання констатує, що Росія швидко адаптувалася, доклавши власних зусиль для забезпечення поставок необхідних деталей. Всього за кілька місяців після початку війни країна-агресор відновила постачання складників через Вірменію і Туреччину.

Журналісти посилаються на високопоставленого західного чиновника з питань оборони, який стверджує, що до війни РФ могла виробляти 100 танків на рік, а зараз вона виробляє 200.

Автори публікації підкреслили, що російське військове виробництво не лише відновилося, але й різко зросло. Високі ціни на енергоносії дають серйозні доходи, що дає можливість російським спецслужбам й міністерству оборони контрабандою ввозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї.
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14.09.2023 18:40 Відповісти
Це москальська лякалка. Нічого такого вони не можуть. Максимум - відновити щось старе щоб їздило і стріляло.
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14.09.2023 18:43 Відповісти
Та невже? - Тоді навіщо пише про це https://www.nytimes.com/2023/09/13/us/politics/russia-sanctions-missile-production.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare The New York Times ? Може вони брешуть?
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14.09.2023 18:50 Відповісти
Вони не брешуть (як таке можна подумати!), а лише посилаються на брехливе джерело.
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14.09.2023 19:24 Відповісти
Звідки вам це відомо що їхнє джерело "брехливе"? - Тобто, на вашу думку - автори статьи - ділетанти, чи брехуни - чи що?
Автори статті: Джуліан Барнс
Репортер з питань національної безпеки, який висвітлює діяльність розвідувальних служб.
Ерік Шмітт
Журналіст, лауреат чотирьох Пулітцерівських премій
Томас Гіббонс-Нефф
Кореспондент в Україні, колишній морський піхотинець
Джерело: The New York Times
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14.09.2023 19:31 Відповісти
А, на Вашу думку, пропихати російські наративи мають хто? Якісь невдахи, нікому невідомі журналісти районного масштабу чи чуваки в шинелях і будьоновці? Чи, на Вашу думку, на грошах буде запах водкі і портянок?
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14.09.2023 19:37 Відповісти
и шо мы в месяц больше 100 точно выносим....по 8 танчиков среднем в день,последний разы даже свернормы делали),так
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14.09.2023 19:49 Відповісти
вчора змінив фамілійо на Шпрінгфельд, а вже сьогодні зателефонували та є місце на потоках.
Слава ..слава...слава...
всім здоров'я
всім щастя
всі кгасивих та пгибуткових вихідних))
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14.09.2023 19:00 Відповісти
Аби можна було взагалі розігнати ОП і інших наших хапуг і виродків, що називають себе владою, і перейти під пряме керування США, був би результат однозначно.
А так США доводиться і фінансувати наш бюджет, і надавати військову допомогу, і вирішувати зовнішньополітичні питання за нас, і при цьому ще й контролювати, щоб наш влада не продала Україну чи не покрала все, що вона регулярно робить.
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14.09.2023 19:15 Відповісти
а по войне с кацапами там никого не назначили? или у них тоже вдруг все уже по-плану закончилось? (как у Хйла за три дня?)
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14.09.2023 20:05 Відповісти
Лучше бы оружия дали в полном объеме, а не 10% от потребностей.
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14.09.2023 20:36 Відповісти
<блювотний смайл/>
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15.09.2023 06:43 Відповісти
 
 