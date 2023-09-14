"Танковую коалицию" в поддержку Украины сформировали 12 стран, - Минобороны

В настоящее время 12 стран входят в "танковую коалицию", которая поддерживает Украину. Часть предоставленной ими техники уже помогает украинцам защищать родную землю и освобождать оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"12 государств-партнеров пообещали, предоставили и продолжают предоставлять разные типы танков: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, T-72, PT91 Twardy, AMX-10RC, Challenger 2", - сообщили в Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, это стало возможным после того, как Германия объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2 и о разрешении другим странам экспортировать немецкие танки. Этот шаг мотивировал ряд других стран присоединиться к международной "танковой коалиции".

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По данным Forbes, за 13 недель контрнаступления на юге и востоке украинская армия потеряла всего пять из 71 предоставленного танка Leopard 2.

21 июля Германия передала Украине десять танков Leopard 1А5.

Напомним, США пообещали передать Украине 31 танк Abrams.

8 сентября в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1.