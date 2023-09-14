"Танковую коалицию" в поддержку Украины сформировали 12 стран, - Минобороны
В настоящее время 12 стран входят в "танковую коалицию", которая поддерживает Украину. Часть предоставленной ими техники уже помогает украинцам защищать родную землю и освобождать оккупированные территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"12 государств-партнеров пообещали, предоставили и продолжают предоставлять разные типы танков: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, T-72, PT91 Twardy, AMX-10RC, Challenger 2", - сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, это стало возможным после того, как Германия объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2 и о разрешении другим странам экспортировать немецкие танки. Этот шаг мотивировал ряд других стран присоединиться к международной "танковой коалиции".
По данным Forbes, за 13 недель контрнаступления на юге и востоке украинская армия потеряла всего пять из 71 предоставленного танка Leopard 2.
21 июля Германия передала Украине десять танков Leopard 1А5.
Напомним, США пообещали передать Украине 31 танк Abrams.
8 сентября в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1.
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Цитата
"Яких умов американського фінансування варто очікувати Україні?
- По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.
А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне."
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее поставить точку в этой войне.
Скільки дали?
Про ******** (видимо западные?) это ты сам придумал...
По факту всего дали уже 600 танков и 300 примерно как раз после просьбы Залужного.
Оказалось против максимально заминированных полей танки и бмп работают не слишком эффективно. Пришлось менять тактику.
А теперь " сколько "челенжер2" и "леопард2"?
За ******* не " сам придумал" ,а як зрозумів з прямої промови!
От США : танков - 0, САУ - 18.
От других стран : танков - 561 (+10 за последнюю неделю), САУ - 311.