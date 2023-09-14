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"Танковую коалицию" в поддержку Украины сформировали 12 стран, - Минобороны

танк,леопард

В настоящее время 12 стран входят в "танковую коалицию", которая поддерживает Украину. Часть предоставленной ими техники уже помогает украинцам защищать родную землю и освобождать оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"12 государств-партнеров пообещали, предоставили и продолжают предоставлять разные типы танков: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, T-72, PT91 Twardy, AMX-10RC, Challenger 2", - сообщили в Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, это стало возможным после того, как Германия объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2 и о разрешении другим странам экспортировать немецкие танки. Этот шаг мотивировал ряд других стран присоединиться к международной "танковой коалиции".

Читайте также: Дания передала Украине первые 10 из подаренных танков Leopard 1

По данным Forbes, за 13 недель контрнаступления на юге и востоке украинская армия потеряла всего пять из 71 предоставленного танка Leopard 2.

21 июля Германия передала Украине десять танков Leopard 1А5.

Напомним, США пообещали передать Украине 31 танк Abrams.

8 сентября в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1.

Автор: 

коалиция (3824) Минобороны (9288) танк (2248) Leopard (114)


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Топ комментарии
+5
Пенні Сью Пріцкер (англ. Penny Sue Pritzker) колишня міністр торгівлі в уряді Обами призначена президентом Байденом спецпредставницею з питань економічного відновлення України.

Цитата

"Яких умов американського фінансування варто очікувати Україні?

- По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне."
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14.09.2023 19:48
+2
Вітаемо
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14.09.2023 20:00
+1
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать ещё половину голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и страдания.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее поставить точку в этой войне.
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14.09.2023 20:06
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Тепер можна депутатів і корупціонерів в танки сажати і в бахмут на розмінування
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14.09.2023 19:43 Ответить
Пенні Сью Пріцкер (англ. Penny Sue Pritzker) колишня міністр торгівлі в уряді Обами призначена президентом Байденом спецпредставницею з питань економічного відновлення України.

Цитата

"Яких умов американського фінансування варто очікувати Україні?

- По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне."
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14.09.2023 19:48 Ответить
Не хочуть реформуватись за "пряник", бо корупційний більший,і на шару - буде батіг!
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14.09.2023 21:17 Ответить
Вітаемо
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14.09.2023 20:00 Ответить
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать ещё половину голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и страдания.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее поставить точку в этой войне.
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14.09.2023 20:06 Ответить
Залужний казав,що для початку наступу і звільненя йому потрібно 300 ******** танків!
Скільки дали?
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14.09.2023 21:20 Ответить
Вот прямая речь Залужного: "Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля"
Про ******** (видимо западные?) это ты сам придумал...
По факту всего дали уже 600 танков и 300 примерно как раз после просьбы Залужного.
Оказалось против максимально заминированных полей танки и бмп работают не слишком эффективно. Пришлось менять тактику.
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14.09.2023 22:05 Ответить
И сколько из этих "300 примерно" тех,которые отремонтированые трофейные? Сколько оставшхся от "варшавского"?
А теперь " сколько "челенжер2" и "леопард2"?
За ******* не " сам придумал" ,а як зрозумів з прямої промови!
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15.09.2023 09:12 Ответить
Вот, что дали за всю войну : https://protectukrainenow.org/uk/report
От США : танков - 0, САУ - 18.
От других стран : танков - 561 (+10 за последнюю неделю), САУ - 311.
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14.09.2023 22:19 Ответить
ДАЙОШ РАКЕТНУ КОАЛІЦІЮ?!!!
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15.09.2023 07:47 Ответить
 
 