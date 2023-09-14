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"Танкову коаліцію" на підтримку України сформували 12 країн, - Міноборони

танк,леопард

Нині 12 країн входять до "танкової коаліції", яка підтримує Україну. Частина наданої ними техніки вже допомагає українцям боронити рідну землю та звільняти окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"12 держав-партнерів пообіцяли, дали і продовжують надавати різні типи танків: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, Т-72, PT91 Twardy, AMX–10RC, Challenger 2", - зазначили в Міністерстві оборони.

Як зауважили у відомстві, це стало можливим після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків "Leopard 2" і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки. Цей крок мотивував низку інших країн приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

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За даними Forbes, за 13 тижнів контрнаступу на півдні та сході українська армія втратила лише п’ять із 71 наданого танка Leopard 2.

21 липня Німеччина передала Україні десять танків Leopard 1А5.

Нагадуємо, США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams.

8 вересня до України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1.

Автор: 

коаліція (395) Міноборони (7307) танк (2059) Leopard (138)


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Топ коментарі
+5
Пенні Сью Пріцкер (англ. Penny Sue Pritzker) колишня міністр торгівлі в уряді Обами призначена президентом Байденом спецпредставницею з питань економічного відновлення України.

Цитата

"Яких умов американського фінансування варто очікувати Україні?

- По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне."
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14.09.2023 19:48
+2
Вітаемо
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14.09.2023 20:00
+1
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать ещё половину голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и страдания.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее поставить точку в этой войне.
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14.09.2023 20:06
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Тепер можна депутатів і корупціонерів в танки сажати і в бахмут на розмінування
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14.09.2023 19:43 Відповісти
Пенні Сью Пріцкер (англ. Penny Sue Pritzker) колишня міністр торгівлі в уряді Обами призначена президентом Байденом спецпредставницею з питань економічного відновлення України.

Цитата

"Яких умов американського фінансування варто очікувати Україні?

- По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне."
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14.09.2023 19:48 Відповісти
Не хочуть реформуватись за "пряник", бо корупційний більший,і на шару - буде батіг!
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14.09.2023 21:17 Відповісти
Вітаемо
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14.09.2023 20:00 Відповісти
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать ещё половину голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и страдания.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее поставить точку в этой войне.
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14.09.2023 20:06 Відповісти
Залужний казав,що для початку наступу і звільненя йому потрібно 300 ******** танків!
Скільки дали?
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14.09.2023 21:20 Відповісти
Вот прямая речь Залужного: "Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля"
Про ******** (видимо западные?) это ты сам придумал...
По факту всего дали уже 600 танков и 300 примерно как раз после просьбы Залужного.
Оказалось против максимально заминированных полей танки и бмп работают не слишком эффективно. Пришлось менять тактику.
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14.09.2023 22:05 Відповісти
И сколько из этих "300 примерно" тех,которые отремонтированые трофейные? Сколько оставшхся от "варшавского"?
А теперь " сколько "челенжер2" и "леопард2"?
За ******* не " сам придумал" ,а як зрозумів з прямої промови!
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15.09.2023 09:12 Відповісти
Вот, что дали за всю войну : https://protectukrainenow.org/uk/report
От США : танков - 0, САУ - 18.
От других стран : танков - 561 (+10 за последнюю неделю), САУ - 311.
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14.09.2023 22:19 Відповісти
ДАЙОШ РАКЕТНУ КОАЛІЦІЮ?!!!
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15.09.2023 07:47 Відповісти
 
 