"Танкову коаліцію" на підтримку України сформували 12 країн, - Міноборони
Нині 12 країн входять до "танкової коаліції", яка підтримує Україну. Частина наданої ними техніки вже допомагає українцям боронити рідну землю та звільняти окуповані території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
"12 держав-партнерів пообіцяли, дали і продовжують надавати різні типи танків: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, Т-72, PT91 Twardy, AMX–10RC, Challenger 2", - зазначили в Міністерстві оборони.
Як зауважили у відомстві, це стало можливим після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків "Leopard 2" і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки. Цей крок мотивував низку інших країн приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".
За даними Forbes, за 13 тижнів контрнаступу на півдні та сході українська армія втратила лише п’ять із 71 наданого танка Leopard 2.
21 липня Німеччина передала Україні десять танків Leopard 1А5.
Нагадуємо, США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams.
8 вересня до України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цитата
"Яких умов американського фінансування варто очікувати Україні?
- По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.
А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне."
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее поставить точку в этой войне.
Скільки дали?
Про ******** (видимо западные?) это ты сам придумал...
По факту всего дали уже 600 танков и 300 примерно как раз после просьбы Залужного.
Оказалось против максимально заминированных полей танки и бмп работают не слишком эффективно. Пришлось менять тактику.
А теперь " сколько "челенжер2" и "леопард2"?
За ******* не " сам придумал" ,а як зрозумів з прямої промови!
От США : танков - 0, САУ - 18.
От других стран : танков - 561 (+10 за последнюю неделю), САУ - 311.