"Танкову коаліцію" на підтримку України сформували 12 країн, - Міноборони

Нині 12 країн входять до "танкової коаліції", яка підтримує Україну. Частина наданої ними техніки вже допомагає українцям боронити рідну землю та звільняти окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"12 держав-партнерів пообіцяли, дали і продовжують надавати різні типи танків: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, Т-72, PT91 Twardy, AMX–10RC, Challenger 2", - зазначили в Міністерстві оборони.

Як зауважили у відомстві, це стало можливим після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків "Leopard 2" і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки. Цей крок мотивував низку інших країн приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

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За даними Forbes, за 13 тижнів контрнаступу на півдні та сході українська армія втратила лише п’ять із 71 наданого танка Leopard 2.

21 липня Німеччина передала Україні десять танків Leopard 1А5.

Нагадуємо, США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams.

8 вересня до України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1.