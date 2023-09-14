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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом, - СМИ

байден,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

"Президент Украины Владимир Зеленский планирует поучаствовать в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе", - говорится в материале.

Также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.

Пока неясно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.

Читайте также: Зеленский "провалил" первую встречу с Байденом. Тот был взбешен, - The Guardian

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+22
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14.09.2023 21:39
+17
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14.09.2023 21:26
+16
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14.09.2023 21:35
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На екзамен добропорядного користуванням крісла президента України, бо читаючи послання про контроль, робиш висновки, що не усе добре у зеболоті
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14.09.2023 21:25 Ответить
Интересно, а шо отключили коментарии про новость встречи Зеленского з евреями на цензоре ниже?
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14.09.2023 22:49 Ответить
Видимо, чтобы кремлевские боты не давали антисемитские комменты - США отслеживают все это и делают соответствующие выводы.
Тем более, Госсекретарь США Блинкен и назначенный спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, бывшая министр торговли , отрицательно отнесутся к проявлению антисемитизма....
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15.09.2023 03:37 Ответить
Ой, що буде
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14.09.2023 21:26 Ответить
Ипаты будут. Вову.
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14.09.2023 21:35 Ответить
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14.09.2023 21:40 Ответить
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14.09.2023 21:26 Ответить
Вчіть розмовляти українською на прикладах.

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14.09.2023 21:30 Ответить
Це аграхамія чи Зе?
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14.09.2023 21:55 Ответить
Что то, что другое - 0,8
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14.09.2023 22:47 Ответить
0,8- удельньій вес дуба? ))
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14.09.2023 23:29 Ответить
Совершенно точно
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14.09.2023 23:30 Ответить
Цікаво, а єрмачина там буде? Якщо буде, то ЗЕбуїн так нічого і не зрозумів. І це буде перевірка на вшивість.
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14.09.2023 21:32 Ответить
Не буде.
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14.09.2023 21:46 Ответить
Побачимо. Я тільки "за".
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14.09.2023 21:47 Ответить
Смотрю у некоторых от этой встречи подгорать одно место начало, прям как у кацапов на ленте. сру. Там точно такой же даижняк.
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14.09.2023 21:32 Ответить
Ну, кому ж, як не тобі, москалик, про це знати! Бачиш, я ж казав, що ти дешевий провокатор, так ти ще й палишся кожного разу, рагуль.
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14.09.2023 21:50 Ответить
ох...невідомо хто буде наступним президентом США....і вибір невелекий і вибір нез кращих ...від нас вже це не залежить...головне щоб свої погані роти з ОП позакривали.
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14.09.2023 21:34 Ответить
Вот тут Вове и понадобится ваЗЕлин Большая банка.
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14.09.2023 21:34 Ответить
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14.09.2023 21:35 Ответить
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14.09.2023 21:39 Ответить
Це Нобель однозначно !
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14.09.2023 22:28 Ответить
Отото буде ******
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14.09.2023 21:39 Ответить
Байден, пачіиму ми не в НАТЄ? Хош я тобі на роялі збацаю без рук.
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14.09.2023 21:43 Ответить
дай боже нашому теляті вовка з'їсти……
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14.09.2023 21:46 Ответить
- Дядя Байден, а зараз я тобі розкажу про те, як ми, разом з Андрєйбарісичєм, боремось з корупцією. Але ж, в цій "нєравной барьбє", корупція, курва, нас з Андрєйбарісичєм постійно перемагає..
- А ви, разом з Андрєйбарісичєм, спробуйте не мародерити Україну, може тоді й корупцдію здолаєте...
- Дядя Байден, а Ви, часом нє порохобот?
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14.09.2023 21:47 Ответить
Шмаркля,прихвати з собою Коло мойшу,багато чого тобі проститься.
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14.09.2023 21:49 Ответить
Знову якусь хєрню відморозить типу: чому ми ще не в НАТО?
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14.09.2023 21:59 Ответить
Ото и Дерьмак у нагоди станэ. Он специалтст разрабатывать пятую точку ЗЕпризидента. А уж шо засунуть в зад найвэлычнишому , Байден найдёт
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14.09.2023 22:03 Ответить
Хай ЗЄ добре підмиється і якийсь лубрикант захопить з собою на цю зустріч.
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14.09.2023 22:04 Ответить
Варто зебілам божку на одежину пристойну скинутись.. той сором державу між іншим уособлює.
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14.09.2023 22:08 Ответить
Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.(без агента "козирного" з ОП(офісу путлєра) в Україні
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14.09.2023 22:21 Ответить
А Байден про зустріч знає?
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14.09.2023 22:22 Ответить
Діду, задай йому гарного прочухана!
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14.09.2023 22:25 Ответить
Лошара ти Вава.
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14.09.2023 23:01 Ответить
Дядя Байден, ми ваші гроші не крадемо, ми крадемо лише гроші українців, це я вам, як гарант великого мародерства кажу, єрмаком клянусь! Вєк оманських офшорів нє відать! Шоб я жил, как простой учітєль!
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15.09.2023 00:36 Ответить
 
 