На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
"Президент Украины Владимир Зеленский планирует поучаствовать в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе", - говорится в материале.
Также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.
Пока неясно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.
Топ комментарии
+22 Олександр Дніпро
показать весь комментарий14.09.2023 21:39
+17 ZoV KobZona
показать весь комментарий14.09.2023 21:26
+16 Павло ШОвте
показать весь комментарий14.09.2023 21:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тем более, Госсекретарь США Блинкен и назначенный спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, бывшая министр торговли , отрицательно отнесутся к проявлению антисемитизма....
- А ви, разом з Андрєйбарісичєм, спробуйте не мародерити Україну, може тоді й корупцдію здолаєте...
- Дядя Байден, а Ви, часом нє порохобот?