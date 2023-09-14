Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Байденом, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Про це повідомдяє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.
"Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.
Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на ГА ООН протягом кількох місяців.
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