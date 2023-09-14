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Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Байденом, - ЗМІ

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це повідомдяє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

"Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на ГА ООН протягом кількох місяців.

Також читайте: Зеленський "провалив" першу зустріч із Байденом. Той був розлючений, - The Guardian

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23689) США (22512)


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Топ коментарі
+22
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14.09.2023 21:39
+17
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14.09.2023 21:26
+16
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14.09.2023 21:35
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На екзамен добропорядного користуванням крісла президента України, бо читаючи послання про контроль, робиш висновки, що не усе добре у зеболоті
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14.09.2023 21:25 Відповісти
Интересно, а шо отключили коментарии про новость встречи Зеленского з евреями на цензоре ниже?
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14.09.2023 22:49 Відповісти
Видимо, чтобы кремлевские боты не давали антисемитские комменты - США отслеживают все это и делают соответствующие выводы.
Тем более, Госсекретарь США Блинкен и назначенный спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, бывшая министр торговли , отрицательно отнесутся к проявлению антисемитизма....
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15.09.2023 03:37 Відповісти
Ой, що буде
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14.09.2023 21:26 Відповісти
Ипаты будут. Вову.
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14.09.2023 21:35 Відповісти
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14.09.2023 21:40 Відповісти
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14.09.2023 21:26 Відповісти
Вчіть розмовляти українською на прикладах.

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14.09.2023 21:30 Відповісти
Це аграхамія чи Зе?
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14.09.2023 21:55 Відповісти
Что то, что другое - 0,8
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14.09.2023 22:47 Відповісти
0,8- удельньій вес дуба? ))
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14.09.2023 23:29 Відповісти
Совершенно точно
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14.09.2023 23:30 Відповісти
Цікаво, а єрмачина там буде? Якщо буде, то ЗЕбуїн так нічого і не зрозумів. І це буде перевірка на вшивість.
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14.09.2023 21:32 Відповісти
Не буде.
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14.09.2023 21:46 Відповісти
Побачимо. Я тільки "за".
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14.09.2023 21:47 Відповісти
Смотрю у некоторых от этой встречи подгорать одно место начало, прям как у кацапов на ленте. сру. Там точно такой же даижняк.
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14.09.2023 21:32 Відповісти
Ну, кому ж, як не тобі, москалик, про це знати! Бачиш, я ж казав, що ти дешевий провокатор, так ти ще й палишся кожного разу, рагуль.
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14.09.2023 21:50 Відповісти
ох...невідомо хто буде наступним президентом США....і вибір невелекий і вибір нез кращих ...від нас вже це не залежить...головне щоб свої погані роти з ОП позакривали.
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14.09.2023 21:34 Відповісти
Вот тут Вове и понадобится ваЗЕлин Большая банка.
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14.09.2023 21:34 Відповісти
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14.09.2023 21:35 Відповісти
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14.09.2023 21:39 Відповісти
Це Нобель однозначно !
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14.09.2023 22:28 Відповісти
Отото буде ******
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14.09.2023 21:39 Відповісти
Байден, пачіиму ми не в НАТЄ? Хош я тобі на роялі збацаю без рук.
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14.09.2023 21:43 Відповісти
дай боже нашому теляті вовка з'їсти……
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14.09.2023 21:46 Відповісти
- Дядя Байден, а зараз я тобі розкажу про те, як ми, разом з Андрєйбарісичєм, боремось з корупцією. Але ж, в цій "нєравной барьбє", корупція, курва, нас з Андрєйбарісичєм постійно перемагає..
- А ви, разом з Андрєйбарісичєм, спробуйте не мародерити Україну, може тоді й корупцдію здолаєте...
- Дядя Байден, а Ви, часом нє порохобот?
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14.09.2023 21:47 Відповісти
Шмаркля,прихвати з собою Коло мойшу,багато чого тобі проститься.
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14.09.2023 21:49 Відповісти
Знову якусь хєрню відморозить типу: чому ми ще не в НАТО?
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14.09.2023 21:59 Відповісти
Ото и Дерьмак у нагоди станэ. Он специалтст разрабатывать пятую точку ЗЕпризидента. А уж шо засунуть в зад найвэлычнишому , Байден найдёт
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14.09.2023 22:03 Відповісти
Хай ЗЄ добре підмиється і якийсь лубрикант захопить з собою на цю зустріч.
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14.09.2023 22:04 Відповісти
Варто зебілам божку на одежину пристойну скинутись.. той сором державу між іншим уособлює.
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14.09.2023 22:08 Відповісти
Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.(без агента "козирного" з ОП(офісу путлєра) в Україні
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14.09.2023 22:21 Відповісти
А Байден про зустріч знає?
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14.09.2023 22:22 Відповісти
Діду, задай йому гарного прочухана!
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14.09.2023 22:25 Відповісти
Лошара ти Вава.
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14.09.2023 23:01 Відповісти
Дядя Байден, ми ваші гроші не крадемо, ми крадемо лише гроші українців, це я вам, як гарант великого мародерства кажу, єрмаком клянусь! Вєк оманських офшорів нє відать! Шоб я жил, как простой учітєль!
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15.09.2023 00:36 Відповісти
 
 