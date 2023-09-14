Конституционный Суд признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционности положений закона №113-IX от 19 сентября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры", согласно которым вознаграждение прокуроров должно устанавливаться Кабинетом Министров Украины, раньше этот вопрос регулировал закон.

Об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КС, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд констатировал, что новое место прокуратуры в системе органов государственной власти и стандарты независимости прокуроров, которые Украина должна соблюдать как член Совета Европы, требуют от государства обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно, как это сделано для судей.

Суд отметил, что урегулирование законом, а не подзаконным актом, вопрос вознаграждения прокуроров составляет гарантию обеспечения их независимости, делает невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры. Иначе это приведет к несоблюдению принципа разделения властей.

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Суд отметил, что Верховная Рада Украины ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически поделив их на две категории: одной из которых вознаграждение выплачивается в соответствии с Законом № 1697-VII; второй – вознаграждение определено подзаконным нормативным актом, а именно постановлением Кабинета Министров Украины.

Такое различие в отношении прокуроров, имеющих единый юридический статус, нельзя считать объективно оправданным, а потому оно является дискриминационным.

Прокуратура институционально отнесена к системе правосудия. Определенные статьей 1311 Конституции Украины функции и юридический статус прокуратуры, а также установленный Законом № 1697-VII статус прокурора и объем гарантий его независимости составляют единую систему гарантий независимости прокуратуры как институции в целом, так и отдельного прокурора в частности. Следовательно, Верховная Рада Украины еще раньше создала основания для уверенности прокуроров в том, что их статус (и соответственно его неотделимые элементы), как и статус судей, защищен нормативными актами выше, чем подзаконного уровня). Суд обратил внимание на то, что одновременное действие актов права того же уровня, которые неодинаково регулируют тот же вопрос – вознаграждение прокурора – не соответствует требованию юридической определенности как составляющей правовластия.

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Из приведенного в решении Суда обоснования следует, что оспоренное предписание Закона № 113-IX не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении суда.