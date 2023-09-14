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Конституционный Суд признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров

кс

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционности положений закона №113-IX от 19 сентября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры", согласно которым вознаграждение прокуроров должно устанавливаться Кабинетом Министров Украины, раньше этот вопрос регулировал закон.

Об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КС, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд констатировал, что новое место прокуратуры в системе органов государственной власти и стандарты независимости прокуроров, которые Украина должна соблюдать как член Совета Европы, требуют от государства обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно, как это сделано для судей.

Суд отметил, что урегулирование законом, а не подзаконным актом, вопрос вознаграждения прокуроров составляет гарантию обеспечения их независимости, делает невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры. Иначе это приведет к несоблюдению принципа разделения властей.

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Суд отметил, что Верховная Рада Украины ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически поделив их на две категории: одной из которых вознаграждение выплачивается в соответствии с Законом № 1697-VII; второй – вознаграждение определено подзаконным нормативным актом, а именно постановлением Кабинета Министров Украины.

Такое различие в отношении прокуроров, имеющих единый юридический статус, нельзя считать объективно оправданным, а потому оно является дискриминационным.

Прокуратура институционально отнесена к системе правосудия. Определенные статьей 1311 Конституции Украины функции и юридический статус прокуратуры, а также установленный Законом № 1697-VII статус прокурора и объем гарантий его независимости составляют единую систему гарантий независимости прокуратуры как институции в целом, так и отдельного прокурора в частности. Следовательно, Верховная Рада Украины еще раньше создала основания для уверенности прокуроров в том, что их статус (и соответственно его неотделимые элементы), как и статус судей, защищен нормативными актами выше, чем подзаконного уровня). Суд обратил внимание на то, что одновременное действие актов права того же уровня, которые неодинаково регулируют тот же вопрос – вознаграждение прокурора – не соответствует требованию юридической определенности как составляющей правовластия.

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Из приведенного в решении Суда обоснования следует, что оспоренное предписание Закона № 113-IX не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении суда.

Автор: 

КС (2248) прокуратура (5005) прокурор (1128) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+9
Оце з винагородами у прокуратурі щось не так, а у іншому там повний порядок. Бідолашні прокурори аж до Конституційного суду дійшли, мабуть, пухнуть з голоду сердешні. І головне, час вибрали саме той, бо жити звикли як у мирний час.
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14.09.2023 21:47
+8
Ніяк не нажеруться.
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14.09.2023 21:42
+6
Дуже вчасно,страждають підари
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14.09.2023 21:43
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Ніяк не нажеруться.
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14.09.2023 21:42 Ответить
Оце з винагородами у прокуратурі щось не так, а у іншому там повний порядок. Бідолашні прокурори аж до Конституційного суду дійшли, мабуть, пухнуть з голоду сердешні. І головне, час вибрали саме той, бо жити звикли як у мирний час.
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14.09.2023 21:47 Ответить
Дуже вчасно,страждають підари
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14.09.2023 21:43 Ответить
****** грьобані! у мене такий в домі живе - кожен рік нова такча сину та йому. у самого знак інваліда. жінка затуркана якась
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14.09.2023 21:45 Ответить
Нє, ну ізвєргі какіє-то!
А як же ж підкормлювати "на 100% нашего парня"?
І це пішла якась лавина - Блінкєн, 78% вважають ЗЕбуїна відповідальним за корупцію, пані Прітцкєр з батогом, а тут ще й це! Ви що змовились проти ЗЕрмаків?
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14.09.2023 21:46 Ответить
Судді підараси як і вся Зе банда...Для них війни не існує...
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14.09.2023 21:47 Ответить
не за суддів базар
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14.09.2023 22:02 Ответить
та яка різниця, йому аби перднути.
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14.09.2023 22:27 Ответить
Ну де там наркоман давайте вже його відосик.
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14.09.2023 21:52 Ответить
Как себе родимым так и конституцию и законы вспоминают, которые их родственники депутатики наголосовали(с нужными лазейками, типа сроков давности), а как людей обирать и бизнес гонять- так у них по понятиям и трактовка особенная своя, как захотелось, так и трактуют. Я всегда говорили- судья зло, только суд присяжных, а судья для юр.сопровождения.
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14.09.2023 21:56 Ответить
за прокурорів написано, про суддів було вчора
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14.09.2023 22:05 Ответить
Суд присяжных это кусок дерьма который принимает решения по тому как зачесалась пятка.
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14.09.2023 22:26 Ответить
Немає слів,одні матюки в голову лізуть!
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14.09.2023 22:12 Ответить
Конституційний Суд визнав неконституційним припис закону ...
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Тот депутат (депутаты), который вносил эту правку в Закон, должен положить мандат на стол
за не знание Конституции.
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14.09.2023 23:22 Ответить
мають бути державні люди......а маємо покидьків в посадах.....про мораль і совість зовсім нема мови
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14.09.2023 23:24 Ответить
Мене більш за все дратує слово "винагорода", здається мені що це радянський рудімент. У всіх - зарплатня, у них -винагорода.
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15.09.2023 08:48 Ответить
/питання винагороди прокурорів становить гарантію забезпечення їх незалежності\
Цікаво, хтось ще досі вірить в цю маячню?
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15.09.2023 09:25 Ответить
 
 