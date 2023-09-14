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Новини
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Конституційний Суд визнав неконституційним припис закону про винагороду прокурорів

кс

Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі щодо конституційності положень закону №113-IX від 19 вересня 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", згідно з яким винагороду прокурорів повинен встановлювати Кабінет міністрів України, тоді як раніше це питання регулював закон.

Про це повідомляє відділ комунікацій та правового моніторингу КС, передає Цензор.НЕТ.

"Суд констатував, що нове місце прокуратури в системі органів державної влади та стандарти незалежності прокурорів, яких Україна має додержувати як член Ради Європи, вимагають від держави забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів рівносильно, як це зроблено для суддів.

Суд указав, що врегулювання законом, а не підзаконним актом, питання винагороди прокурорів становить гарантію забезпечення їх незалежності, унеможливлює втручання органів виконавчої влади в діяльність прокуратури. Інакше це становитиме недодержання принципу поділу влади.

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Суд зазначив, що Верховна Рада України запровадила неоднакове регулювання оплати праці прокурорів, фактично поділивши їх на дві категорії: одній з яких винагороду виплачують відповідно до Закону № 1697–VII; другій – винагороду визначено підзаконним нормативним актом, а саме постановою Кабінету Міністрів України.

Таку відмінність у ставленні до прокурорів, які мають єдиний юридичний статус, не можна вважати об’єктивно виправданою, а тому вона є дискримінаційною.

Прокуратуру інституційно віднесено до системи правосуддя. Визначені статтею 1311 Конституції України функції та юридичний статус прокуратури, а також установлений Законом № 1697–VII статус прокурора та обсяг гарантій його незалежності становлять єдину систему гарантій незалежності прокуратури як інституції загалом, так і окремого прокурора зокрема. Отже, Верховна Рада України ще раніше створила підстави для впевненості прокурорів у тому, що їхній статус (і відповідно його невіддільні елементи), як і статус суддів, захищено нормативними актами вищого, ніж підзаконного, рівня). Суд звернув увагу на те, що одночасна дія актів права того самого рівня, які неоднаково регулюють те саме питання – винагороду прокурора – не відповідає вимозі юридичної визначеності як складникові правовладдя.

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З наведеного в рішенні Суду обґрунтовання випливає, що оспорений припис Закону № 113–IX не відповідає Конституції України", - йдеться у повідомленні суду.

Автор: 

КС (1427) прокуратура (3667) прокурор (621) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+9
Оце з винагородами у прокуратурі щось не так, а у іншому там повний порядок. Бідолашні прокурори аж до Конституційного суду дійшли, мабуть, пухнуть з голоду сердешні. І головне, час вибрали саме той, бо жити звикли як у мирний час.
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14.09.2023 21:47
+8
Ніяк не нажеруться.
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14.09.2023 21:42
+6
Дуже вчасно,страждають підари
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14.09.2023 21:43
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Ніяк не нажеруться.
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14.09.2023 21:42 Відповісти
Оце з винагородами у прокуратурі щось не так, а у іншому там повний порядок. Бідолашні прокурори аж до Конституційного суду дійшли, мабуть, пухнуть з голоду сердешні. І головне, час вибрали саме той, бо жити звикли як у мирний час.
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14.09.2023 21:47 Відповісти
Дуже вчасно,страждають підари
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14.09.2023 21:43 Відповісти
****** грьобані! у мене такий в домі живе - кожен рік нова такча сину та йому. у самого знак інваліда. жінка затуркана якась
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14.09.2023 21:45 Відповісти
Нє, ну ізвєргі какіє-то!
А як же ж підкормлювати "на 100% нашего парня"?
І це пішла якась лавина - Блінкєн, 78% вважають ЗЕбуїна відповідальним за корупцію, пані Прітцкєр з батогом, а тут ще й це! Ви що змовились проти ЗЕрмаків?
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14.09.2023 21:46 Відповісти
Судді підараси як і вся Зе банда...Для них війни не існує...
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14.09.2023 21:47 Відповісти
не за суддів базар
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14.09.2023 22:02 Відповісти
та яка різниця, йому аби перднути.
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14.09.2023 22:27 Відповісти
Ну де там наркоман давайте вже його відосик.
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14.09.2023 21:52 Відповісти
Как себе родимым так и конституцию и законы вспоминают, которые их родственники депутатики наголосовали(с нужными лазейками, типа сроков давности), а как людей обирать и бизнес гонять- так у них по понятиям и трактовка особенная своя, как захотелось, так и трактуют. Я всегда говорили- судья зло, только суд присяжных, а судья для юр.сопровождения.
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14.09.2023 21:56 Відповісти
за прокурорів написано, про суддів було вчора
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14.09.2023 22:05 Відповісти
Суд присяжных это кусок дерьма который принимает решения по тому как зачесалась пятка.
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14.09.2023 22:26 Відповісти
Немає слів,одні матюки в голову лізуть!
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14.09.2023 22:12 Відповісти
Конституційний Суд визнав неконституційним припис закону ...
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Тот депутат (депутаты), который вносил эту правку в Закон, должен положить мандат на стол
за не знание Конституции.
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14.09.2023 23:22 Відповісти
мають бути державні люди......а маємо покидьків в посадах.....про мораль і совість зовсім нема мови
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14.09.2023 23:24 Відповісти
Мене більш за все дратує слово "винагорода", здається мені що це радянський рудімент. У всіх - зарплатня, у них -винагорода.
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15.09.2023 08:48 Відповісти
/питання винагороди прокурорів становить гарантію забезпечення їх незалежності\
Цікаво, хтось ще досі вірить в цю маячню?
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15.09.2023 09:25 Відповісти
 
 