Умеров и Боррель обсудили улучшение обеспечения Украины вооружением

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем, как улучшить снабжение Украины оружием и боеприпасами.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Важный звонок с Жозепом Боррелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Обсудили пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами. Свободу можно защитить только коллективными действиями — это требует эффективной совместной архитектуры безопасности в Европе. Мы над этим работаем", – подчеркнул министр.

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