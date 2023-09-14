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Новости Помощь Украине
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Умеров и Боррель обсудили улучшение обеспечения Украины вооружением

умєров

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем, как улучшить снабжение Украины оружием и боеприпасами.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Важный звонок с Жозепом Боррелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Обсудили пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами. Свободу можно защитить только коллективными действиями — это требует эффективной совместной архитектуры безопасности в Европе. Мы над этим работаем", – подчеркнул министр.

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Автор: 

Боррель Жозеп (784) Умеров Рустем (506)


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14.09.2023 23:39 Ответить
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14.09.2023 23:40 Ответить
А де Міністерство іностранних справ?!

Цеж дипломат ЕС зустрічалися з представниками України!

Де Кулеба?!

Чи навіщо Кулеба, коли керуе Ермак?!
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15.09.2023 01:01 Ответить
Щось мені Умеров вже не подобається- він мабудь решил займатися політикою і своею розкруткою, а на фронті потрібни турнікети некитайські
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15.09.2023 00:06 Ответить
Мабуть, поки ще йде «торгівля» посадами в міністерстві…
Стара челядь від резнікова, корито блокує..
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15.09.2023 00:40 Ответить
Умеров, видимо, метит в кресло главы МИДа...
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15.09.2023 01:49 Ответить
 
 