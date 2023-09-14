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Умеров и Боррель обсудили улучшение обеспечения Украины вооружением
Министр обороны Рустем Умеров обсудил с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем, как улучшить снабжение Украины оружием и боеприпасами.
Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Важный звонок с Жозепом Боррелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Обсудили пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами. Свободу можно защитить только коллективными действиями — это требует эффективной совместной архитектуры безопасности в Европе. Мы над этим работаем", – подчеркнул министр.
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