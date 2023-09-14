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Умєров і Боррель обговорили покращення забезпечення України озброєнням

умєров

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем, як покращити забезпечення України зброєю та боєприпасами.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Важливий дзвінок із Жозепом Боррелем, Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Обговорили шляхи покращення забезпечення України зброєю та боєприпасами. Свободу можна захистити лише колективними діями — це вимагає ефективної спільної архітектури безпеки в Європі. Ми над цим працюємо", – наголосив міністр.

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Автор: 

Боррель Жозеп (1074) Умєров Рустем (587)


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14.09.2023 23:39 Відповісти
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14.09.2023 23:40 Відповісти
А де Міністерство іностранних справ?!

Цеж дипломат ЕС зустрічалися з представниками України!

Де Кулеба?!

Чи навіщо Кулеба, коли керуе Ермак?!
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15.09.2023 01:01 Відповісти
Щось мені Умеров вже не подобається- він мабудь решил займатися політикою і своею розкруткою, а на фронті потрібни турнікети некитайські
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15.09.2023 00:06 Відповісти
Мабуть, поки ще йде «торгівля» посадами в міністерстві…
Стара челядь від резнікова, корито блокує..
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15.09.2023 00:40 Відповісти
Умеров, видимо, метит в кресло главы МИДа...
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15.09.2023 01:49 Відповісти
 
 