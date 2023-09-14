Умєров і Боррель обговорили покращення забезпечення України озброєнням

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем, як покращити забезпечення України зброєю та боєприпасами.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Важливий дзвінок із Жозепом Боррелем, Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Обговорили шляхи покращення забезпечення України зброєю та боєприпасами. Свободу можна захистити лише колективними діями — це вимагає ефективної спільної архітектури безпеки в Європі. Ми над цим працюємо", – наголосив міністр.

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