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Российские корабли в Севастополе получили "катастрофические повреждения", - британская разведка

севастополь

Разведка Великобритании оценила последствия удара ВСУ по российским кораблям в оккупированном Севастополе. По ее мнению, на восстановление субмарины уйдут годы, десантный корабль уничтожен полностью.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", скорее всего, получил катастрофические повреждения", - заявили в разведке.

Там считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

Смотрите также: Новые кадры уничтоженного в оккупированном Севастополе российского БДК "Минск". ВИДЕО

Кроме того, сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, вероятнее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержке судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот одной из четырех подлодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российского могущества на Черное море и Восточное Средиземноморье", - добавили в британской разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемещение из Севастополя не спасет российские суда: Корабль – не игла, его не спрячешь, - ВМС ВСУ

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Автор: 

Великобритания (4931) разведка (4170) город Севастополь (1759) Черноморский флот РФ (1558)


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Топ комментарии
+14
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15.09.2023 10:21
+9
Задача номер 1 для наших спеців - добити цей підводний човен, поки від в доці. Шукати і донищити решту підводних човнів. За рік чорноморського загарбницько-терористичного флоту росії може і не бути.
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15.09.2023 10:17
+7
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15.09.2023 10:33
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Правила форума Совет форумчан
Задача номер 1 для наших спеців - добити цей підводний човен, поки від в доці. Шукати і донищити решту підводних човнів. За рік чорноморського загарбницько-терористичного флоту росії може і не бути.
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15.09.2023 10:17 Ответить
Навіщо витрачати ракети. Він і так вже виведений з ладу на роки.
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15.09.2023 11:42 Ответить
З сухого доку його вийняти можна або частинами, або відремонтованим, по мокрому. Обидва варіанти до нашої перемоги вони не реалізують, тому у нас незабаром з'явиться флот!
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15.09.2023 14:03 Ответить
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15.09.2023 10:21 Ответить
А може більш оптимально завдавати ударів по ремонтних базах, драй доках , сліпах... А також по портових структурах. Флот без берегової структури має багато проблем.
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15.09.2023 10:22 Ответить
У 1942-му британці здійснили цікаву десантно-диверсійну операцію на території окупованої німцями Франції Вони завантажили старий міноносець вибухівкою, завели його в гирло річки і кинули на таран портових споруд військово-морської бази А потім спрацював годинниковий механізм І поки німці раділи "розгрому десанту" - прогримів вибух У порту натворилося такого, що до кінця війни він не діяв А німці планували там розмістить "Тірпіц" і звідти нападать на британські комунікації
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15.09.2023 10:52 Ответить
руцкій карабль на связі ....
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15.09.2023 10:23 Ответить
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15.09.2023 10:32 Ответить
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15.09.2023 10:33 Ответить
Вже кацапи десант не висадять
Коли Україна отримає літаки тоді й кримський міст знищать
Бо міст однією ракетою неможливо знищити треба масовані удари
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15.09.2023 10:38 Ответить
Це ти так вирішив про "одну" ракету? Так ти страТіг! МозоГ!
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15.09.2023 10:45 Ответить
Щоб "висаджувать десант" - треба спочатку до берега підійти А там вже стоїть ЕШЕЛОНОВАНА оборона: "Нептуни" з "Гарпунами" і ствольна артилерія Навіть "Гради" з "Вільхами" можуть застосувать БДК кацапи планували використовувать для перекидання техніки та матзапасів до окупованого ними узбережжя Азовського моря
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15.09.2023 10:57 Ответить
Цікаво, а Чмут вже знає, він вже покаявся? Він вже зізнався, що він повний і безповоротний(безнадійний!) Ч М О т? Якщо ні, то він точно провокатор і завжди знав, що каже і для чого, бо те, що він казав про нашу, українську, зброю, про нові розробки можна трактувати тільки однозначно - робота на ворого для знищення НАШОГО озброєння, для нанесення максимального урону нашій оборонці.
Але, поки при владі ЗЕбуїн і його шобла, поки нам ******** отого притулу, поки у нас ручне управління СБУ - нічого цьому подонку не буде. Навіть "свинками" ніхто його не закидає.
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15.09.2023 10:43 Ответить
https://youtu.be/6xAv_2AA_Fk?si=TTnjqP2HT1GzXSdy ...

Ганна Маляр чомусь не пішла з міністерства оборони України... Богдан Бутекевич пояснення дає чому ця мадам не на пенсії Подоляка дЕрмака 😁
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15.09.2023 10:49 Ответить
Российские корабли какие то извращенцы
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15.09.2023 10:53 Ответить
Подождём подтверждение от эстонской разведки...
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15.09.2023 11:04 Ответить
Эсто-о-онская разведка сообщит, что изобретен новый вид морского оружия - подводная лодка.
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15.09.2023 12:06 Ответить
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15.09.2023 11:06 Ответить
когда кацы будут востанавливать эту подлодку, сами ее еще несколько раз сожгут.
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15.09.2023 11:10 Ответить
Лодке "Воронеж" приготовиться!
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15.09.2023 12:05 Ответить
сотні мільйонів доларів- это хорошо,но один Патриот стоит 1100 миллионов долларов+ракеты к нему по 4 миллиона
Это как по ****@ ладошкой пошлёпали.
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15.09.2023 12:13 Ответить
 
 