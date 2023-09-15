Российские корабли в Севастополе получили "катастрофические повреждения", - британская разведка

Разведка Великобритании оценила последствия удара ВСУ по российским кораблям в оккупированном Севастополе. По ее мнению, на восстановление субмарины уйдут годы, десантный корабль уничтожен полностью.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", скорее всего, получил катастрофические повреждения", - заявили в разведке.

Там считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

Смотрите также: Новые кадры уничтоженного в оккупированном Севастополе российского БДК "Минск". ВИДЕО

Кроме того, сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, вероятнее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержке судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот одной из четырех подлодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российского могущества на Черное море и Восточное Средиземноморье", - добавили в британской разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемещение из Севастополя не спасет российские суда: Корабль – не игла, его не спрячешь, - ВМС ВСУ

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".