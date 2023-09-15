Выборов в следующем году не будет: расходы не предусмотрены, - Железняк

В государственном бюджете на 2024 год не предусмотрены расходы на проведение выборов.

На это обратил внимание народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены", – написал он в телеграмме.

Железняк напомнил, что в 2019 году, когда проходили выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд грн.

Читайте также: В Украине невозможно провести выборы во время войны, поскольку миллионы граждан находятся за рубежом, - Кулеба

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год. Что он предусматривает, читайте тут.