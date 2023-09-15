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Выборов в следующем году не будет: расходы не предусмотрены, - Железняк

вибори

В государственном бюджете на 2024 год не предусмотрены расходы на проведение выборов.

На это обратил внимание народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены", – написал он в телеграмме.

Железняк напомнил, что в 2019 году, когда проходили выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд грн.

Читайте также: В Украине невозможно провести выборы во время войны, поскольку миллионы граждан находятся за рубежом, - Кулеба

Выборов в следующем году не будет: расходы не предусмотрены, - Железняк 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год. Что он предусматривает, читайте тут.

Автор: 

выборы (24722) госбюджет (1186) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+28
Всьо ясно, наркоман не хоче іти під трибунал.
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15.09.2023 14:08
+17
Мала розмову з ним на днях. Обговорення було відносно рейтингів і відповідальоісті зе за корупцію і бардак з служками. Цей депутат написав,що альтернативи зе не має. Він супер. Мда. Як і Бучі не було, Маріуполя, Оленівки....
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15.09.2023 14:09
+17
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15.09.2023 14:09
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Термін "До останнього українця" народився у кремлівських кабінетах.
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15.09.2023 15:06 Ответить
Зеля цей план звідти і взяв. Геніальний план знищити усіх патріотів у Бахмутів, а потім кидати у м'ясні штурми на запорізьскому напрямку. А потім усіх зі спідозними, гепатитними в одні загони, щоб кому пощастило вижити померли потім. Ни або як особисто ви бачити войну в довгу якщо навіть зараз охочих немає йти воювати, а кацапи під пекельними санкціями будують ракети, шахіди і танки? Вже нудить від цього спіймали ухилянтів, ухилянти там, ухилянти тут. Ухилянт це людина яка отримала мобілізаційне розпорядження.
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15.09.2023 15:18 Ответить
Е в них загранотряды. В виде кадыровцев.
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15.09.2023 15:08 Ответить
Ви особисто їх бачили чи по телемарахфону сказали? Я не бачив відео з заград отрядами. Але те як в нас проходить мобілізація в кращих традиціях лугандону, і які закони приймають (про віл, туб), у кацапів зараз прийняли, що такі не підлягають мобілізації і не можуть служити по контракту, то сміятися зі чмобіків будуть кацапи, а заград отряди із сбушників будуть в нас.
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15.09.2023 15:12 Ответить
Це всі кажуть, що в них е заградотряди іх підрозділу Ахмат. По друге в кацапів так само гребуть усіх підряд і хворих і калік...
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15.09.2023 15:57 Ответить
Одна казала про "Мальчика распяли в трусиках", а інші вірили. Пропаганда вона така. Кадирівці взагалі окрім тиктоків нічого не робили. Кацапи йдуть за гроші, зеки йдуть за свободу. В них окрім тих "чмобіків" які виявились армією просто так людей не гребуть, і до виборі 100% не будуть грести, кородони відкриті, ціни не ростуть, все стабільно. Якщо вірити у все, що кажуть, то ми давно повинні були Крим визволити.
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15.09.2023 16:02 Ответить
Жертвой пропаганды сейчас выглядишь ты. Хот скорее ты жертва "ошибки выжившего".

Кадыровцы хороши как раз в заградотрядах. И что бы мирняк кошманиит.

Беда в том что чмобики нет, не оказались армией. За деньги идёт меньшеньство, а остальных гребут похлеще чем у нас. Да есть те кто идёт за бабки, но их именно что меньше.
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15.09.2023 16:55 Ответить
Хоча б одне відео з заград отрядами є? А з тим як на болотах в бусіки ловлять ТЦКишники? А як інвалідів придатними без руки визнають? Я жодного відео з мобілізацію у кацапів не бачив, окрім пари минулорічних з воєнкомами біля метро, та у під'їзді, якби вони були, то цензор був їми завален. А так це все дешева пропаганда рівня распятого мальчика, для самих недолугих глядачів телемарафону. Кацапи дійсно ловили лугандонів по вулицях і кидали у штурми на початку війни, але зараз навіть лугандони відчувають себе більш вільними і глузують з вільних людей вільної країни. Мобілізацію у кацапів анонсували усі ще з січня місяця, але у кацапів нічого не змінилося, а в нас тепер будуть в кожному загоні віл позитивні, щоб посилити геноцид українців. Є те що кацапи дійсно роблять, а є те що просто пропаганда. Наприклад кацапи вбивають цивільних українців щоночі, ракетами, бомбами, шахежами, артилерією, це дійсність, а є те що видають за дійсність, як маніпулювання з окупованими територіями мов якщо там наказали стати на військовий облік, то всіх з окупованих територій відправлять воювати.
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15.09.2023 18:08 Ответить
Та з ким ти сперечаєшся, навіщо. В нас народ отруєний українською пропагандою. Скільки б не розказували про руйнівну силу кацапської інформаційної машини, але в нас такі ж самі інфозомбі, тільки в іншу сторону.
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15.09.2023 17:14 Ответить
Звичайно не буде. І в найближчі 5 років готуйтеся до цього.
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15.09.2023 14:21 Ответить
То це вже диктатура та автократія буде...
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15.09.2023 14:36 Ответить
надіюсь крапку з виборами поставили... під час війни вибори не потрібні.
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15.09.2023 14:22 Ответить
А така корупція як зараз- потрібна...?!!!
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15.09.2023 14:35 Ответить
Коля, чи як тебе там, навіщо мішати хрін з редькою, це не смакує. Не потрібно заговорювати тему.
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15.09.2023 14:38 Ответить
Кого влаштовує ця влада ви їбануті ...Ніхто з них воювати не буде...А ви будете...хоча якщо 73% хворих людей...то ви самі винні що допустили цих тварюк до влади...
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15.09.2023 14:27 Ответить
За Конституцією влада належить народу.
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15.09.2023 14:37 Ответить
Если американцы скажут, то будут. Иначе будете сидеть с голой жопой без денег на пороховой бочке социального взрыва.
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15.09.2023 14:27 Ответить
Будуть будуть вибори банді Єрмака/Татарова треба зробити кірдик і публічний суд лінча за всю коркпцію яку вони влаштували на крові !!!
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15.09.2023 14:33 Ответить
Шапіто і далі буде нищити країну...
Бо рейтинги нульові...будуть чекати на Перемогу,щоб на її хвилі проскочити у владу вдруге...
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15.09.2023 14:34 Ответить
У царей не бывает выборов,только челобитная
Зе.понад усэ!
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15.09.2023 14:34 Ответить
Зараз не ті часи. Навіть Кімченин - вибраний мудрим корейськім нарідом вождь.
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15.09.2023 14:36 Ответить
Це було очевидно. Та насправді і не погано.
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15.09.2023 14:34 Ответить
Дибіли які голосували і підтримють Зе банду...З них хтось воює?Чи може війна для бідних тільки...За час війни скільки вони накрали...Такої корупції не було за 30 років...Рівень життя влаштовує?
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15.09.2023 14:35 Ответить
Кто конкурент преЗеденту? Порошеко.
Кто принимает законы? Нардепы.
Порошенко кто? Нардеп.
Значит, кто против выборов? Порошенко.
П.С.
Вы прослушали цитатник ОПы по поводу выборов....
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15.09.2023 14:36 Ответить
Ну і скажіть, що Ze-режиму не вігидно щоб війна тривала роками. Тому вони й скавчать "ніяких перемовин", "готуйтесь до марафону", "деокупація до останнього села з дідусем".
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15.09.2023 14:36 Ответить
Очень плохо представляю выборы в Украине сейчас, во время войны...
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15.09.2023 14:41 Ответить
Ага сиди далі в Германіїї...Плохо йому...З такої владою і корупцією...Вони повинні висіти на стовбах а не красти і брехати далі...
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15.09.2023 14:44 Ответить
Я вас не спрашивал, что мне делать. Я просто знаю конституцию Украины.
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15.09.2023 14:59 Ответить
Якщо її міняють Зе тварі як їм захочется то ти будешь за них вмирати?
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15.09.2023 15:01 Ответить
Это же какую норму конституции они поменяли?
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15.09.2023 15:03 Ответить
То ти скажи яке вони мають право хворих з болячками забирати на фронт якщо це проти конституції?Мабуть ти взагалі не в Україні...то і похер тобі що буде з чоловічим населенням...А влада у нас сама гірша за 30 років...
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15.09.2023 15:04 Ответить
Понятно, мозги промыты.... янык - вот самое худшее и Украинцы его выгнали. Сейчас Украина борется за свое существование. Хватит мешать "навоз с мухами". У меня много претензий к Президенту, но я не вижу способа проведения выборов во время нахождения сотен тысяч в окопе, миллионов в оккупации и миллионов зарубежем.
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15.09.2023 15:11 Ответить
То тобі срати...Ти сидишь в Германіїї...Не будешь вмирати за Зе банду...
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15.09.2023 15:16 Ответить
Выздоравливайте!
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15.09.2023 15:17 Ответить
Весна прийде і Майдан вгамує
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15.09.2023 15:55 Ответить
Хто б сумнівався, вони і не збиралися передбачати. Все що в них "начасі", це розбудова диктатури та тотальне розграбування Армії і всього до чого руки дотягнуться. Але чи довго ще можна буде все це маскувати притворним патріотизмом? Вже будьоновки стирчать з усіх зелених шпарин.
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15.09.2023 14:52 Ответить
будут
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15.09.2023 14:53 Ответить
Знайомтелсь, з березня 2024 року виконувач обов'язків президента України.
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15.09.2023 14:53 Ответить
Як його роздуло...Це від гарного життя мабудь?.За 6тис грн в місяць живе?
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15.09.2023 15:00 Ответить
Турчинов у цьому кріслі був більш фотогенічним.
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15.09.2023 15:10 Ответить
А наскільки відданішим Україні, розумнішим та дієвішим?
Саме Турчинов взяв на себе відповідальність дати наказ на початок визволення України він кацапських "зельоних челавечків".
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15.09.2023 15:51 Ответить
До останнього депутата і корупціонера
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15.09.2023 14:59 Ответить
в 2019 г война тоже была и выборы были. или для многих это еще не такая война как нужно была? Коррупция, она всегда была при любой власти и будет. Коррупция не только во власти, но и среди населения которое на своих рабочих местах, как только достигают определенного уровня зазвездились и создают схемы.
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15.09.2023 15:01 Ответить
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15.09.2023 15:07 Ответить
закрили "зезрадники" Україні і її народу двері і ЄС І в НАТО. і підперли їх рашистським колом із середини
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15.09.2023 15:08 Ответить
А США думает иначе...
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15.09.2023 15:09 Ответить
Майдан всё решит
причём сразу с автоматами
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15.09.2023 15:52 Ответить
Зараз головне - перемогти ворога. І це всі прекрасно розуміють.
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15.09.2023 16:08 Ответить
Понятно.... Дерьмак будет продолжать ГАДИТЬ.
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15.09.2023 17:12 Ответить
Цікаве вибачення: немає грошей - немає виборів. То так буде завжди!
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15.09.2023 19:32 Ответить
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