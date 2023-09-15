Выборов в следующем году не будет: расходы не предусмотрены, - Железняк
В государственном бюджете на 2024 год не предусмотрены расходы на проведение выборов.
На это обратил внимание народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены", – написал он в телеграмме.
Железняк напомнил, что в 2019 году, когда проходили выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год. Что он предусматривает, читайте тут.
Топ комментарии
+28 Сірий
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+17 Valentyna Sayun #573800
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+17 Сірий
показать весь комментарий15.09.2023 14:09
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Кадыровцы хороши как раз в заградотрядах. И что бы мирняк кошманиит.
Беда в том что чмобики нет, не оказались армией. За деньги идёт меньшеньство, а остальных гребут похлеще чем у нас. Да есть те кто идёт за бабки, но их именно что меньше.
Бо рейтинги нульові...будуть чекати на Перемогу,щоб на її хвилі проскочити у владу вдруге...
Зе.понад усэ!
Кто принимает законы? Нардепы.
Порошенко кто? Нардеп.
Значит, кто против выборов? Порошенко.
П.С.
Вы прослушали цитатник ОПы по поводу выборов....
Саме Турчинов взяв на себе відповідальність дати наказ на початок визволення України він кацапських "зельоних челавечків".
причём сразу с автоматами