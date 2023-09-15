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По делу Коломойского истекли сроки досудебного расследования, - судья ВАКС Ткаченко

коломойский

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко объявил, что по делу олигарха Игоря Коломойского истекли сроки досудебного расследования. Он отпустил одного из фигурантов без меры пресечения.

Об этом сообщил глава НАБУ Олег Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается судьи Олега Ткаченко, то, по его мнению, по делу Коломойского истекли сроки досудебного расследования, поэтому он отпустил без меры пресечения экс-заместителя руководителя направления - директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка Ярослава Лугового", - написал глава НАБУ в телеграме.

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По его словам, судья при принятии решения опирался на так называемые "правки Андрея Лозового", согласно которым по делам, открытым после введения поправок, расследование необходимо продолжать через следственных судей, а до поправок - постановлениями прокурора (заместителя генпрокурора).

Дело, в котором Коломойскому сообщили о подозрении, было открыто в 2017 году, то есть до поправок, и там продолжали следствие постановлениями генпрокуроров.

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Но по этому же делу ранее уже сообщали о подозрении по другому эпизоду – растрата 8,4 млрд грн ПриватБанка экспредседателем правления учреждения Александром Дубилетом и другими. Относительно них материалы выделили в новое производство.

"А старое дело оставили без подозреваемых по другим фактам. И вот по одному из таких фактов сообщили о подозрении уже Коломойскому, Дубилету и прочим. Однако, по мнению судьи Ткаченко, по делу уже истекли сроки расследования, потому что о подозрении в нем уже сообщали и сроки продолжали исчисляться", – рассказал Новиков.

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Он отметил, что позиция относительно сроков давности по этому делу имеет разногласия даже в стенах самого ВАСУ.

"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная, в отличие от своего коллеги Олега Ткаченко, применила меру пресечения к подозреваемому по делу олигарха Игоря Коломойского о завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка", - сообщил Новиков.

"Она хоть и не арестовала бывшую начальницу департамента межбанковских операций ПриватБанка Надежду Конопкину, но применила к ней предупреждение в размере 1,61 млн грн залога", - добавил он.

Судья также обязала сдать загранпаспорта, не общаться с Коломойским, другими подозреваемыми, свидетелями и выполнять другие обязательства.

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"Вероятно, судья Задорожная другого мнения, потому что меру пресечения она все-таки применила. Я буду следить за этим делом. Интересно, какие решения будут по другим подозреваемым", - отметил глава НАБУ.

Автор: 

НАБУ (4218) Коломойский Игорь (1791) Новиков (249) Антикоррупционный суд (1203)


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Топ комментарии
+44
Уже можно смеяться с "мощных дел" или еще подождать?
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15.09.2023 14:35
+36
Не смешите Бенины тапочки. Портнов, Татаров и Смирнов не просто так с его руки едят. Это все шоу для плебса и прикрытие Бени от выдачи США.
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15.09.2023 14:37
+32
Коротше, Коломойша скоро вийде на волю. Виставу закінчено.
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15.09.2023 14:36
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Правила форума Совет форумчан
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15.09.2023 14:34 Ответить
короче, украдені БаблоМойським гроші українців перетворились від старості на труху і немає чого расслєдовать...

пічаль.
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15.09.2023 15:41 Ответить
Це вони ,ЩО, знущаються над українським народом і нічого, і нікого не бояться, і управи на них нема...? Протягомотити, протягнути, дочекатись терміну , спливли мол строки досудового розслідування і прикрити все...:??? А злочин був чи ні, а гроші вкрали чи ні???! Ціна вирішення питань, така як і у голови Верховного Суду..? Що це таке в Україні ..? Рай для корупціонерів і злоохоронної системи...? Чи як це розуміти, хто роз"яснить такі дії під час війни, смертей, біди і горя в Україні ...?Патріоти де ВИ..??!
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22.09.2023 05:54 Ответить
строки, в тотальних злочинах бені, не повинні мати термінів давності.
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15.09.2023 14:35 Ответить
Не смешите Бенины тапочки. Портнов, Татаров и Смирнов не просто так с его руки едят. Это все шоу для плебса и прикрытие Бени от выдачи США.
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15.09.2023 14:37 Ответить
я писав про зовсім інше... але такий розвиток також не виключається...
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15.09.2023 15:46 Ответить
Один реальный срок лучше, чем три подозрения.
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15.09.2023 19:52 Ответить
Уже можно смеяться с "мощных дел" или еще подождать?
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15.09.2023 14:35 Ответить
Зачекайте. Нехай остаточно обсеруться і почнуть виправдовуватись.
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15.09.2023 14:37 Ответить
ще медаль дадуть за заслуги перед нарідом
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15.09.2023 15:39 Ответить
Коротше, Коломойша скоро вийде на волю. Виставу закінчено.
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15.09.2023 14:36 Ответить
Ви хотіли F-16? Ага, щас-с-с...
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15.09.2023 14:38 Ответить
Будет "мощное решение" о ночном домашнем аресте в .... Буковеле
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15.09.2023 14:39 Ответить
дай бубі з байденом зустрітись спочатку. потім вийде
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15.09.2023 14:40 Ответить
ось,млядь, обличчя судової влади,чекаємо,коли друган оманського окурка вийде під фанфари з віп-камери
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15.09.2023 14:37 Ответить
Як Ви всі замахали . . . У Вас з побудовою причинно-наслідкових зв'язків настільки вже великі проблеми ? Причому тут "обличчя судової влади" ? ПО ЗАКОНУ СТРОК ЗАКІНЧИВСЯ, СУДДЯ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ БУВ ТАК ЗРОБИТИ.
Претензії до закону, який ці строки встановлює, або до слідчих / прокурорів, які так довго соплі жували з кримінальним провадженням і його розслідуванням.
ОБЛИЧЧЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТУТ ПРИЧОМУ ???
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15.09.2023 15:12 Ответить
Отож. Усім поху@.
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15.09.2023 15:50 Ответить
Шо иого 6 р підозрювали - сильна в нас антикорупціина боротьба і борцуни сильні
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15.09.2023 14:39 Ответить
Та шо вы говорите.
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15.09.2023 14:39 Ответить
Так і у каламойші скоро все спливе...
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15.09.2023 14:40 Ответить
В 70- х годах 20 века юстиция в Германии
Мало чем отличалась от нынешней украинской
Знаете - чем закончилось?
Судей и прокуроров начали отстреливать
И это в конечном итоге привело к кардинальным реформам
Немецкой судебной системы
Практически то же самое произошло в Италии
Судьи совсем страх потеряли
Это плохо закончится
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15.09.2023 14:43 Ответить
Одним словом ручне вибіркове кишенькове кривосуддя. Сказали фас - хапають, не кажуть - нехай краде. Так бєня спеціально поставив свого президента щоб його не посадили, вкрав мільярди, ще й заробив на різних схемах, а по бубочкє бартер - крутиш свати, а бубачкє політ.рекламу передвиборну.
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15.09.2023 14:46 Ответить
Думаю, тепер зрозуміло, чому Бєню потрібно видати Штатам? Резюме: якщо б Зєлєнскій хотів не врятувати Коломойського, а домогтися для нього справедливого покарання, він би видав свого бізнес-партнера органам правосуддя США.
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15.09.2023 14:47 Ответить
справи розвалять, це майже 100 відсотків, не одне, так інше, не інше, так третє..., з такими грошима, як у пана коломойського можна купити всіх суддів та прокурорів України..., тим більш вони гарно продаються...
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15.09.2023 14:49 Ответить
то що???
вже свабода?????
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15.09.2023 14:51 Ответить
Якесь ГОНІВО, чи проста НЕ фаховість!
Всі ці "цікаві подробиці" повинні були спливти тільки ПІСЛЯ візиту БоНеВтіка до Вашингтону.
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15.09.2023 14:55 Ответить
Хотіли спустити справи на гальмах?
Але американці, здається, цього разу взяли зелених міцно за жабри!
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15.09.2023 14:57 Ответить
5 августа 2020 года указом Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского назначен заместителем руководителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Офиса Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020-1 [1] .

Татаров в команде президента начинал с координации работы силовиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Службы безопасности Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной полиции Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] .
Позднее ему поручили патронат над всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовной юстицией - органами досудебного следствия, в частности прокуратурой и судами, рассматривающими уголовные делаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8]
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15.09.2023 14:59 Ответить
беня главный мародер Украины
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15.09.2023 15:00 Ответить
А підозру про підозру підозри ще не висунули?
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15.09.2023 15:00 Ответить
Особистий суддя бабломойского Вищого антикорупційного суду України Олег Ткаченко оголосив, що у справі олігарха Ігоря Коломойського спливли строки досудового розслідування. Він відпустив одного з фігурантів без запобіжного заходу.
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15.09.2023 15:01 Ответить
То циркове шоу закінчилось?
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15.09.2023 15:01 Ответить
это и есть судебная реформа
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15.09.2023 15:06 Ответить
...Зеля с бандой доиграется... ведь их станут тупо отстреливать... и не только их...., если элитные недоторканые бюджетники, блдское пещерное правосудие, саботирует всЬо или (и) тупо барыжит делами
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15.09.2023 15:08 Ответить
Нужен прецедент.
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15.09.2023 16:42 Ответить
а шо лохи действительно думали вазелин посодить беню ??? ну поводили козу по залу , пора и на пастбище...
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15.09.2023 15:18 Ответить
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15.09.2023 15:19 Ответить
Підори.
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15.09.2023 15:28 Ответить
Так что нет у вас методов против (ИВК) Кости Сапрыкина!
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15.09.2023 15:32 Ответить
Ушлый Беня ещё отсудит у Украины кучу бабла. Этот цирк устроили специально.
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15.09.2023 15:45 Ответить
Тоді потрібно притягувати до відповідальності тих, хто повинен був розслідувати раніше і цього не зробив!
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15.09.2023 16:00 Ответить
Короче и ворованые деньги у бени останутся и еще и моральный ущерб захочет
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15.09.2023 16:02 Ответить
Скоро Україна буде виплачувати йому компенсацію за моральні збитки?....
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15.09.2023 16:03 Ответить
Yes!!!
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15.09.2023 16:04 Ответить
Рік умовно ( ну хай три) і заборона займати державні посади. Такий буде кінець цієї вистави.
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15.09.2023 19:21 Ответить
оце і є доказ зелених гнид, що вони зрадники України.
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15.09.2023 19:38 Ответить
до тех пор пока в каждом кабинете судьи не будет висеть репродукция картины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0 Суд Камбиса , и он не будет сомневаться что такое возможно с ним тоже, то никакого правосудия у нас не будет, а будут только люди торгующие Законом.
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15.09.2023 23:01 Ответить
Тут задіяні всі - судді, прокурори, адвокати, слідчі, свідки і президент особисто.
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06.10.2023 10:31 Ответить
 
 