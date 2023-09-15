По делу Коломойского истекли сроки досудебного расследования, - судья ВАКС Ткаченко

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко объявил, что по делу олигарха Игоря Коломойского истекли сроки досудебного расследования. Он отпустил одного из фигурантов без меры пресечения.

Об этом сообщил глава НАБУ Олег Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается судьи Олега Ткаченко, то, по его мнению, по делу Коломойского истекли сроки досудебного расследования, поэтому он отпустил без меры пресечения экс-заместителя руководителя направления - директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка Ярослава Лугового", - написал глава НАБУ в телеграме.

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По его словам, судья при принятии решения опирался на так называемые "правки Андрея Лозового", согласно которым по делам, открытым после введения поправок, расследование необходимо продолжать через следственных судей, а до поправок - постановлениями прокурора (заместителя генпрокурора).

Дело, в котором Коломойскому сообщили о подозрении, было открыто в 2017 году, то есть до поправок, и там продолжали следствие постановлениями генпрокуроров.

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Но по этому же делу ранее уже сообщали о подозрении по другому эпизоду – растрата 8,4 млрд грн ПриватБанка экспредседателем правления учреждения Александром Дубилетом и другими. Относительно них материалы выделили в новое производство.

"А старое дело оставили без подозреваемых по другим фактам. И вот по одному из таких фактов сообщили о подозрении уже Коломойскому, Дубилету и прочим. Однако, по мнению судьи Ткаченко, по делу уже истекли сроки расследования, потому что о подозрении в нем уже сообщали и сроки продолжали исчисляться", – рассказал Новиков.

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Он отметил, что позиция относительно сроков давности по этому делу имеет разногласия даже в стенах самого ВАСУ.

"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная, в отличие от своего коллеги Олега Ткаченко, применила меру пресечения к подозреваемому по делу олигарха Игоря Коломойского о завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка", - сообщил Новиков.

"Она хоть и не арестовала бывшую начальницу департамента межбанковских операций ПриватБанка Надежду Конопкину, но применила к ней предупреждение в размере 1,61 млн грн залога", - добавил он.

Судья также обязала сдать загранпаспорта, не общаться с Коломойским, другими подозреваемыми, свидетелями и выполнять другие обязательства.

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"Вероятно, судья Задорожная другого мнения, потому что меру пресечения она все-таки применила. Я буду следить за этим делом. Интересно, какие решения будут по другим подозреваемым", - отметил глава НАБУ.