Зеленский поздравил евреев с Новым годом - праздником Рош ха-Шана
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины и мира с праздником Рош ха-Шана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в профиле президента в соцсети Х.
В сообщении отмечается: "Поздравляю иудеев Украины и мира с праздником Рош га-Шана!
Пусть новый год принесет новое начало, укрепит веру в лучшее будущее и даст силу для победы добра над злом и восстановления мира".
Еврейский новый год (Рош ха-Шана) в текущем году празднуют с 15 по 17 сентября. Иудеи отмечают начало 5784 года сотворения мира.
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https://www.ukr.net/news/details/society/99772481.html "Непереможний характер": Зеленський привітав українських танкістів
Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначають День танкових військ. Його запровадили з нагоди Харківськоїhttps://harkiv.novyny.live/okupanti-obstriliali-kharkivsku-oblast-stalasia-pozhezha-118288.html наступальної операції, яка завершилася в цей день минулого року.
Це зрада! Доколє!!
і для деяких манкуртів-хохлов, які там сидять.
Але то таке, нічого дивного. Забули про УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020 "...щодо надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Песах, Рош-Гашана, Ханука ..." і т.д. ?