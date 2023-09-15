Зеленский поздравил евреев с Новым годом - праздником Рош ха-Шана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины и мира с праздником Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в профиле президента в соцсети Х.

В сообщении отмечается: "Поздравляю иудеев Украины и мира с праздником Рош га-Шана!

Пусть новый год принесет новое начало, укрепит веру в лучшее будущее и даст силу для победы добра над злом и восстановления мира".

Еврейский новый год (Рош ха-Шана) в текущем году празднуют с 15 по 17 сентября. Иудеи отмечают начало 5784 года сотворения мира.

Читайте также: Зеленский встретился с представителями украинской еврейской общины. ВИДЕО+ФОТО