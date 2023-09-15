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Зеленский поздравил евреев с Новым годом - праздником Рош ха-Шана

зеленський,євреї

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины и мира с праздником Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в профиле президента в соцсети Х.

В сообщении отмечается: "Поздравляю иудеев Украины и мира с праздником Рош га-Шана!

Пусть новый год принесет новое начало, укрепит веру в лучшее будущее и даст силу для победы добра над злом и восстановления мира".

Еврейский новый год (Рош ха-Шана) в текущем году празднуют с 15 по 17 сентября. Иудеи отмечают начало 5784 года сотворения мира.

Читайте также: Зеленский встретился с представителями украинской еврейской общины. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

евреи (311) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+14
Нехай поїде в Умань і ''збацає'' для них ''органом'' на піаніно.
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15.09.2023 18:48
+10
А він вітав танкістів, чи я пропустив?
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15.09.2023 18:33
+9
Осьо, головний танкіст України
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15.09.2023 19:21
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Правила форума Совет форумчан
ох уж ті укронацисти!
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15.09.2023 18:31 Ответить
Вооруженные православные сатанинские силы снежной Нихерии недавно обстреляли запрещенными боеприпасами украинский город Умань, где лежит прах цадика Нахмана. Хасидам не понравилась выходка обнуленыша из питерской подворотни и они могут применить к нечестивцу деду бабаеву исключительное наказание - проклятие «Пульса де-нура», как в свое время осудили премьер-министра Израиля Ариэля Шарона и Ицхака Рабина. Раввин только через месяц после наложения проклятия был застрелен иудеем Игалем Амиром, а Шарон - через шесть месяцев впал в кому и умер.
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15.09.2023 20:15 Ответить
И вы в это верите??)))
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15.09.2023 21:40 Ответить
Навіть Айнштайн вірив в Бога, але плебсу видніше, плебс не розуміє як працює процесор в його ПК, але переконаний, що нічого містичного не існує
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16.09.2023 01:52 Ответить
у щорічний список The Jerusalem Post самих впливових у світі євреїв на 52 місці розмістили Пригожина, а Зеленський взагалі у рейтинг не потрапив - чи то не впливовий, чи то його за єврея не рахують
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15.09.2023 20:16 Ответить
А він вітав танкістів, чи я пропустив?
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15.09.2023 18:33 Ответить
Мало того, що привітав, так цей гад ще й це свято заснував. Рік тому
https://www.ukr.net/news/details/society/99772481.html "Непереможний характер": Зеленський привітав українських танкістів
Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначають День танкових військ. Його запровадили з нагоди Харківськоїhttps://harkiv.novyny.live/okupanti-obstriliali-kharkivsku-oblast-stalasia-pozhezha-118288.html наступальної операції, яка завершилася в цей день минулого року.
Це зрада! Доколє!!
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15.09.2023 19:05 Ответить
Скинь фото, де він серед танкістів сидить і вітає їх з Днем Танкіста.
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15.09.2023 19:17 Ответить
Осьо, головний танкіст України
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15.09.2023 19:21 Ответить
Послє учєбки...чи шо
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15.09.2023 20:49 Ответить
Краще фото, де воно в танку!)
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15.09.2023 21:41 Ответить
Мудро і дуже правильно!Молодець!
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15.09.2023 19:06 Ответить
Яка різниця вітав він танкістів чи ні
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15.09.2023 19:07 Ответить
Ага, харе крішна вам !....
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15.09.2023 18:35 Ответить
Із святом євреї.. бо мене вже в антісіміти записали.. але святкуйте дома..
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15.09.2023 18:36 Ответить
То ти не антисеміт, а семіт?...це як якщо ти не антифашист, то фашист.
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15.09.2023 19:46 Ответить
Евреі ( у СЛОВАЧЧІНІ , УГОРЩІНІ офіційно називають жиди , а Ізраїль - жидівська держава - і це нормально . В Україні це слово трактують як образу. Важаю, що про цей комплекс пора журналистам говорить ) святкують Новий рік. Вітаемо їх зі святом
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15.09.2023 18:39 Ответить
у поляків, і в німців також жиди..слово єврей кажуть придумав тов. Троцький.
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15.09.2023 18:41 Ответить
Ну то нехай отой троцький ним і послуговується!
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15.09.2023 18:50 Ответить
Вживання слова єврей запровадила російська царкиня Кат.2...фактично сьогодні вживання цього слова демонструє приналежність до русскава міра.
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15.09.2023 18:51 Ответить
Це не образа. Це - самоназва. Колись давно вони самі себе так назвали.
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15.09.2023 19:05 Ответить
Не завжди трактують за образу. Це ще треба приймати до уваги - де, в який час, і про кого йде мова
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15.09.2023 19:09 Ответить
В Польщі також жиди і це нормально без образ 😕
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15.09.2023 19:10 Ответить
В кацапії термін "хахол" теж не образа. Алеж якшо кацап тебе буде називати "хахлом", то це буде образливо.
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15.09.2023 19:24 Ответить
Для кого в кацапії термін "хахол" не образа?
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15.09.2023 19:32 Ответить
для кацапів. це ж очевидно
і для деяких манкуртів-хохлов, які там сидять.
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15.09.2023 19:40 Ответить
Тобто українців у росіі нема...
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15.09.2023 19:43 Ответить
Хз, ви мені розкажіть
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15.09.2023 19:49 Ответить
В українській мові слова "єврей" не існує. Завжди було слово "жид" і ніякого образливого змісту це слово в Україні не мало. Жиди-більшовики після жовтневого перевороту заборонили називати себе жидами, бо в кацапській імперії "жид" означало "другий сорт", і стали карати всіх хто цим словом користувався.
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15.09.2023 19:18 Ответить
Почитайте словник української мови Грінченка там все розтлумачено. Для українців єврей іноземне слово.
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16.09.2023 18:47 Ответить
так так. мама ріма і папа саша, як раз, там.
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15.09.2023 18:44 Ответить
Нехай поїде в Умань і ''збацає'' для них ''органом'' на піаніно.
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15.09.2023 18:48 Ответить
Але, якщо воно не обрізане, то іудеї того не зрозуміють. )
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15.09.2023 19:55 Ответить
Ще його лише тут не хватало…
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15.09.2023 21:04 Ответить
Моторошна фотографія...
Але то таке, нічого дивного. Забули про УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020 "...щодо надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Песах, Рош-Гашана, Ханука ..." і т.д. ?
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15.09.2023 19:08 Ответить
А шо там моторошного? Ви боїтеся пейси? Чи чорні шляпи?
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15.09.2023 19:25 Ответить
У 1917 ніхто нічого не боявся.
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15.09.2023 19:39 Ответить
Майбутнього...
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16.09.2023 05:18 Ответить
Який на фіг "державний статус" якщо в Україні на сьогодні лишилось менше 20 000 жидів?
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15.09.2023 21:10 Ответить
... слухи о малом количестве жидов сильно преувеличены...
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15.09.2023 23:28 Ответить
Это же наши люди.
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15.09.2023 20:26 Ответить
отож, кому війна, а Зеленському - свято...
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16.09.2023 00:13 Ответить
 
 