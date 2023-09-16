Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по Харькову (обновлено)

Сейчас оккупанты наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

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"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - отметил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков.

"Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях к отбою сигнала воздушной тревоги", - предостерегает он.