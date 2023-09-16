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Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по Харькову (обновлено)

харків

Сейчас оккупанты наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

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"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - отметил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков.

"Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях к отбою сигнала воздушной тревоги", - предостерегает он.

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


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Відповідь окупантам від України незабариться, це не очікування санкцій для херових зрадників України, що повтікали через кордон з корочками «НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ» до Пальма де Майорки Ніцци Відня Лондону Риму та островів у Середземному морі…
Слава Україні!
Смерть московітам *****!
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16.09.2023 11:21 Ответить
Так! Так! Так!
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16.09.2023 11:57 Ответить
А что там харьковские суды до сих пор отпускают на волю сепарских наводчиков которые наводят ракеты по Харькову?
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16.09.2023 12:15 Ответить
А СІЗО відкрило двері для учасників ато.
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16.09.2023 12:20 Ответить
А хрен его знает шо там суды, надо спросить у Зели.
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16.09.2023 13:00 Ответить
 
 