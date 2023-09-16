США ввели новые санкции против причастных к функционированию ВПК РФ лиц
Минфин США ввел новый пакет санкций против физических и юридических лиц, причастных к функционированию военно-промышленного комплекса РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, санкционный список, содержащий примерно 150 пунктов, размещен на сайте Министерства финансов США.
Под санкции попали физические и юридические лица, причастные к российскому ВПК, вовлеченные в производство ракет и ударных БПЛА, а также поставщики электроники и компонентов.
Кроме того, были введены санкции против примерно 70 юридических и физических лиц, причастных к расширению производства и экспорта энергоносителей, деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторах России.
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"Заарештований Сергій Крижанівський є засновником адвокатського об'єднання "Крижанівський та партнери", крім того, від також є автором YouTube-каналу "Крижанівський-live".
Відомо, що під час своїх ефірів на каналі Сергій Крижанівський активно висловлювався проти українського вищого політичного та військового керівництва. Зокрема, значна частина з його відео були присвячені очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. В своїх ефірах Крижанівський називав Єрмака державним зрадником, а також звинувачував його у співпраці з ФСБ РФ."
Якось так! Чим це відрізняється від московитської "дискридитації"?:
"Депутаты утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс. В соответствии с ними наказание по ч.1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч.1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения госорганами России своих полномочий за рубежом) увеличивается с трех до пяти лет. Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) вырастет с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы по этим статьям - до 15 лет, а штрафы - до 5 млн руб."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/03/2023/64104e8a9a79477ed4cd4ee5
втекти , а патріотів запроторити за грати 😠
Це Сергій Крижанівський ,
Роман Червінський і багато інших !! ‼️