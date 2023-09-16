США ввели новые санкции против причастных к функционированию ВПК РФ лиц

Минфин США ввел новый пакет санкций против физических и юридических лиц, причастных к функционированию военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, санкционный список, содержащий примерно 150 пунктов, размещен на сайте Министерства финансов США.

Под санкции попали физические и юридические лица, причастные к российскому ВПК, вовлеченные в производство ракет и ударных БПЛА, а также поставщики электроники и компонентов.

Кроме того, были введены санкции против примерно 70 юридических и физических лиц, причастных к расширению производства и экспорта энергоносителей, деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторах России.

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