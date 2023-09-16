Мы не работаем над выборами в "Дії", - вице-премьер Федоров

Минцифры не работает над подготовкой к выборам путем голосования в приложении "Дія".

Об этом заявил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов, ведет ли Министерство цифровой трансформации подготовку к выборам путем электронного голосования с помощью "Дії", Федоров отрицал такие процессы.

Он подчеркнул, что для этого должно быть соответствующее решение Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии.

В то же время Федоров подчеркнул, что не получал каких-либо негласных указаний от руководства государства относительно подготовки приложения ""Дія" к избирательному процессу.

"Задачи такой нет, задачу здесь поставит законодательство, это ЦИК, это законы парламента. Если это какие-то неформальные задачи, то таких задач нет. Мы не работаем над выборами в "Дії", - отметил он.

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