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Мы не работаем над выборами в "Дії", - вице-премьер Федоров

федоров

Минцифры не работает над подготовкой к выборам путем голосования в приложении "Дія".

Об этом заявил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов, ведет ли Министерство цифровой трансформации подготовку к выборам путем электронного голосования с помощью "Дії", Федоров отрицал такие процессы.

Он подчеркнул, что для этого должно быть соответствующее решение Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии.

В то же время Федоров подчеркнул, что не получал каких-либо негласных указаний от руководства государства относительно подготовки приложения ""Дія" к избирательному процессу.

"Задачи такой нет, задачу здесь поставит законодательство, это ЦИК, это законы парламента. Если это какие-то неформальные задачи, то таких задач нет. Мы не работаем над выборами в "Дії", - отметил он.

Читайте: У Украины нет механизмов, чтобы провести выборы в условиях полномасштабной войны, - Шмыгаль

Автор: 

выборы (24722) Федоров Михаил (504) Дія (421)


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Топ комментарии
+9
Це добре, бо вам довіри нема неякої !
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16.09.2023 14:50
+9
Оно и понятно
Надо сначала с социологами разобраться
А то ,не дай бог
Накануне выборов
Социологи выдадут цифры
От которых президент упадет
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16.09.2023 14:52
+7
А чи не він типу пропонував це? А чи не він вліз хаяти останнє ПРАВДИВЕ соцопитування щодо відповідальності Зеленського за корупцію - ПРОДВИНУТИЙ БЛІН НАШ МАСК
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16.09.2023 14:57
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Правила форума Совет форумчан
Це добре, бо вам довіри нема неякої !
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16.09.2023 14:50 Ответить
танунахер
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16.09.2023 14:50 Ответить
помилочка вишла,прочитав,що працюють)))
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16.09.2023 14:52 Ответить
Оно и понятно
Надо сначала с социологами разобраться
А то ,не дай бог
Накануне выборов
Социологи выдадут цифры
От которых президент упадет
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16.09.2023 14:52 Ответить
Выборов не будет. И заявление Федорова лишний раз это подтверждает.
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16.09.2023 15:43 Ответить
А над повістками?
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16.09.2023 14:54 Ответить
Теж ні. Якщо мізки мають.
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16.09.2023 15:12 Ответить
И это прекрасно. Выборы - это не шоу, ими должны заниматься серьезные люди. И я полагаю, ими они таки и занимаются.
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16.09.2023 14:55 Ответить
Серьезные люди - это те, которые в 90-х ходили с кастетами стенка на стенку?)
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16.09.2023 14:58 Ответить
не эти уже в растове. есть другие, поумнее.
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16.09.2023 15:05 Ответить
А чи не він типу пропонував це? А чи не він вліз хаяти останнє ПРАВДИВЕ соцопитування щодо відповідальності Зеленського за корупцію - ПРОДВИНУТИЙ БЛІН НАШ МАСК
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16.09.2023 14:57 Ответить
Цікаво ,а куди подівся попередій наш Ілон Маск -Дубілєт(молодший ) ,який рахував українців за кількістю мобілок. Від себе ,добре що в мене лише є ноут і немає смартфону з їхньою дебільною "зедією" (мені вистачає і старенької мильниці).
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16.09.2023 18:04 Ответить
бо над виборами не працюють ніц ніде, ані в дії, ані в реалі...
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16.09.2023 15:02 Ответить
слово НІЦ западенське а от дума ЗЕлена "отмазочнобрехлива" - НЕМА ВЖЕ ДУРНИХ Й СЛІПИХ НІЦ НІДЕ В УКРАЇНІ
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16.09.2023 15:12 Ответить
"Ніц" означає "нічого". А той пілігрім очевидно цього не знає.
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16.09.2023 15:41 Ответить
Згадайте. ВСЕ про що запевняли Зельониє, виявилось брехнею.
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16.09.2023 15:24 Ответить
Фьодоров - кацап який роками керував філіалом кацапської контори в Україні, яка зливала дані окупантам. Все до чого він має доступ зливається кацапам. Механізм голосування вже створено і успішно протестовано на "всенародному голосуванні" на Євробачення. Мета "зелених" - створення "цифрового гетто" в України. Іншими словами, реєстрація в "Дії" прямий шлях в "цифрове гетто" і "цифрове рабство". Залишилось ввести "цифрову гривню" і наступить повний пісєц - населення остаточно пертворять на "нулі" і "одинички" і втратить контроль навіть над власним гаманцем...
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16.09.2023 15:48 Ответить
Да ***** кто он по происхождению - пусть он родился хоть в Зимбабве.Главное -его деятельность приносит пользу для Украины?
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16.09.2023 17:03 Ответить
До війни (2014) я теж так думав...
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16.09.2023 17:13 Ответить
Зеленский родился в Украине. Ну, и... продолжать- сколько их родилось?
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16.09.2023 17:22 Ответить
Жидів в Україні станом на 22 серпня минулого року за словами самого Зєлєнського залишалось 40 тисяч. Кацапів близько 10% від нвсього населення (до окупації Криму і частини Донбасу було 17%). Зараз в Україні не більше 20 тисяч жидів і 3 млн. кацапів, з яких не більше 5% позитивно ставляться до кацапні **********. Давай! Продовжуй! Ну і скільки їх народилось за час війни?
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16.09.2023 17:32 Ответить
Эк, ***** , как тебя поперло. Логика ******** - всех, кто родился после 1991 года - расстрелять *****. Тебе сколько лет? Ты в СССР родился?
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16.09.2023 17:38 Ответить
У Вас логіка взагалі відсутня. Ви приписуєте мені тези які я не висловлював. Коли розпався совок мені було 27 років. Чудово памятаю те гівно в якому ми жили і як голосував на референдумі про повне відділення від ********** раз і назавжди. Мені вистачило двох років армії в ярославській губернії щоб усвідомити що кацапи є дикунами.
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16.09.2023 18:12 Ответить
Простите за грубость
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16.09.2023 18:24 Ответить
Проїхали.
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16.09.2023 18:36 Ответить
Так Шурма -молодший і пропунував замінити справжні гроші так званою цифровою гривнею ,господи де ці дебіли взялись на нашу голову.
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16.09.2023 18:07 Ответить
Ну так цифрові гроші кращі, безпечніші та дешевші чим паперові.

Поговорюють що росіяни захопили багато наших станків для друку грошей в 2014, як і самих грошей в банках окупованих територій. Вже не кажучи за те що у них були та є свої станки та впевнений агентура яка здає системи захисту наших папірців... І завдяки цьому росіяни наповнили нашу економіку великою кількістю "незаконних гривень" (ідеальних копій наших гривень) знецінивши цим гривню та вивівши іноземну валюту з економіки України. Не здивуюсь якщо кремль це навіть зараз робить фінансуючи свою агентуру незаконними гривнями.

З цифровою валютою такі проблеми неможливі. Там кожна одиниця валюти і її шлях повністю відстежується. При цифровій валюті у противників України не має можливості вкинути в економіку України "гривні" випущені наприклад кремлем, а не НАЦБАНКОМ УКРАЇНИ. Тобто противники втрачають ще один інструмент для девальвації нашої валюти.
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16.09.2023 18:49 Ответить
Нікчема, ти працюєш тільки язиком коли треба вичистити зебіла.
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16.09.2023 17:52 Ответить
Значить скоро щоб проголосувати треба буде встановити Дію, інші - "не прийли на вибори".
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16.09.2023 19:13 Ответить
навіщо працювати над виборами, якщо вони до влади дірвалися як мінімум на 10 років
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16.09.2023 19:34 Ответить
 
 