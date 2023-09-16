Мы не работаем над выборами в "Дії", - вице-премьер Федоров
Минцифры не работает над подготовкой к выборам путем голосования в приложении "Дія".
Об этом заявил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистов, ведет ли Министерство цифровой трансформации подготовку к выборам путем электронного голосования с помощью "Дії", Федоров отрицал такие процессы.
Он подчеркнул, что для этого должно быть соответствующее решение Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии.
В то же время Федоров подчеркнул, что не получал каких-либо негласных указаний от руководства государства относительно подготовки приложения ""Дія" к избирательному процессу.
"Задачи такой нет, задачу здесь поставит законодательство, это ЦИК, это законы парламента. Если это какие-то неформальные задачи, то таких задач нет. Мы не работаем над выборами в "Дії", - отметил он.
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Надо сначала с социологами разобраться
А то ,не дай бог
Накануне выборов
Социологи выдадут цифры
От которых президент упадет
Поговорюють що росіяни захопили багато наших станків для друку грошей в 2014, як і самих грошей в банках окупованих територій. Вже не кажучи за те що у них були та є свої станки та впевнений агентура яка здає системи захисту наших папірців... І завдяки цьому росіяни наповнили нашу економіку великою кількістю "незаконних гривень" (ідеальних копій наших гривень) знецінивши цим гривню та вивівши іноземну валюту з економіки України. Не здивуюсь якщо кремль це навіть зараз робить фінансуючи свою агентуру незаконними гривнями.
З цифровою валютою такі проблеми неможливі. Там кожна одиниця валюти і її шлях повністю відстежується. При цифровій валюті у противників України не має можливості вкинути в економіку України "гривні" випущені наприклад кремлем, а не НАЦБАНКОМ УКРАЇНИ. Тобто противники втрачають ще один інструмент для девальвації нашої валюти.