ЕС пытается отделиться от Турции, наши пути могут разойтись, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС пытается отделиться от Турции, поэтому их пути могут разойтись, если это будет необходимо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
В докладе Европейского парламента относительно Турции, принятом ранее на этой неделе, говорится, что процесс вступления Турции в блок, состоящий из 27 членов, не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Отчет также содержит призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные границы" для своих связей.
Как отмечается, Турция является официальным кандидатом на вступление в ЕС уже 24 года, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства блока относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.
"ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, наши пути с ЕС могут разойтись", - сказал Эрдоган журналистам перед поездкой в США.
Министерство иностранных дел Турции ранее на этой неделе заявило, что отчет Европарламента содержит необоснованные обвинения и предубеждения, а также "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.
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ЄС - це союз партнерів з однаковими цінностями
Тільки вороги так зневажливо відносяться до власного народу.
Так хто ж ці вороги?
Раси́зм - убеждение[1], совокупность идеологических воззрений[2], идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика[3], основанные на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами[1], этническими общностями и др.[3], одни из которых врождённо превосходят другие[1].
Мусульмани - послідовники релігії іслам.
Навіть більше - абсолютно всі люди є расистами. Це глибоко вкорінено в саму основу людської природи, і саме це завжди забезпечувало виживання будь-якого роду, клану, племені, нації, народу і т.п. Це запорука виживання будь-якої групи, запорука збереження самобутності кожного з нас. Власне, те богатство і різноманіття культур, так званий diversity, ми маємо завдяки цьому.
Туркі гадають що вони "розумніші й хітріші" за всіх.... а нікуя.
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З ким поведешся, від того і завагітнієш (Жарт).
Так хто хоче відділитися?
Можливо ЄС потрібна Туреччина без ердогана?
Туреччина не визначилась з ким хоче бути із Росією чи з ЄС
Але таке не буває
З двох треба обирати одного ймовірніше за все Туреччина обирає Росію і звинувачує ЄС що її не приймають
Туреччині просто потрібний новий президент який відверне державу від Росії а поверне на захід
Але з
Ердоганом нічого доброго не вийде..
У Туреччини вже був новий поезидент - Ататюрк.
Але це було "виключеня, яке перевіряє правило".
Правило перевірку витримало.
тобто цей кордон уявний або ж культурний
Найпоширеніший тролінг турків - це називати їх азіатами, які до Європи ніякого відношення не мають.
Так и США не находятся в Европе.
Весь час
дрочив
свій "окурок".
Поки ранньою весною
Не покохався
з козою
кисєльов приписав Б. Джонсону
Нехай далі дрочить на засрашу
ВАШИНГТОН, 14 вересня (Reuters) - Адміністрація Байдена в четвер запровадила санкції проти п'яти турецьких компаній та громадянин Туреччини, звинувативши їх у допомозі Росії ухилитися від санкцій та підтримці Москви у війні проти України.