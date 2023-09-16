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ЕС пытается отделиться от Турции, наши пути могут разойтись, - Эрдоган

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС пытается отделиться от Турции, поэтому их пути могут разойтись, если это будет необходимо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В докладе Европейского парламента относительно Турции, принятом ранее на этой неделе, говорится, что процесс вступления Турции в блок, состоящий из 27 членов, не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Отчет также содержит призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные границы" для своих связей.

Как отмечается, Турция является официальным кандидатом на вступление в ЕС уже 24 года, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства блока относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

Читайте: США ввели санкции против пяти турецких компаний, помогающих России, - Reuters

"ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, наши пути с ЕС могут разойтись", - сказал Эрдоган журналистам перед поездкой в США.

Министерство иностранных дел Турции ранее на этой неделе заявило, что отчет Европарламента содержит необоснованные обвинения и предубеждения, а также "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.

Также читайте: Турция раскритиковала доклад Европарламента о санкциях против РФ

Автор: 

Турция (3372) Эрдоган Реджеп Тайип (893) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+33
Так усі діктатори говорять, що ім не по путі з ЄС, навіть недодіктатори !
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16.09.2023 15:22
+24
Від ЗЕ теж почуємо те саме - це лише питання часу. Вже зараз цілком зрозуміло, що ЗЕскотам не потрібні тут ні ЄС, ні НАТО, ні їх антикорупційні закони та принципи і вони активно працюють в цьому напрямку.
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16.09.2023 15:28
+13
Оце висрався!!! Вивалив...Давай, чого ти!
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16.09.2023 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Оце висрався!!! Вивалив...Давай, чого ти!
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16.09.2023 15:21 Ответить
Іди в обійми срашки. А Україну в ЄС.
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16.09.2023 15:31 Ответить
Таке враження, ніби своїх проблем у нього взагалі не існує
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16.09.2023 15:32 Ответить
Турок-придурок не усвідомлює, що стає токсичним
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16.09.2023 19:46 Ответить
Так усі діктатори говорять, що ім не по путі з ЄС, навіть недодіктатори !
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16.09.2023 15:22 Ответить
В Британии тоже диктаторы?
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16.09.2023 15:32 Ответить
Британія зараз по вуха у проблемах після брекзіту. Великі інвестори переносять свої заводи на материк. Я вже не кажу про вартість життя яке полетіло у космос.
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16.09.2023 16:08 Ответить
It is may be
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16.09.2023 16:31 Ответить
Британія, не зв'язана загальною політикою ЄС, стала локомотивом допомоги Україні в війні поки євробюрократи виражали страх, стурбованість та занепокоєність. Це вже потім, всі вони (за винятком декого) підтягнулися за британцями.
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16.09.2023 19:19 Ответить
це гарний урок нашому НЕдодиктатору та "українському мудрому наріду", який його так палко любить:

ЄС - це союз партнерів з однаковими цінностями
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16.09.2023 18:31 Ответить
Угорщина ??
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16.09.2023 18:43 Ответить
В родині ж, не без виродка...
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16.09.2023 21:31 Ответить
А ты очень мудрая ? Никто зелю не любит и за тяжелейшие последствия от агрессии по его вине в том числе он рано или поздно ответит . Но нечего оскорблять украинцев со своим наридом . Заказухой попахивает .
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17.09.2023 00:06 Ответить
Не везе бовдурам з народом....
Тільки вороги так зневажливо відносяться до власного народу.
Так хто ж ці вороги?
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17.09.2023 07:05 Ответить
Кажется теперь нам придется чекати розпаду ще і Туреччіни.
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16.09.2023 15:24 Ответить
Казав слiпий: " Побачимо". Что будет с Турцией, что будет с нами - знает Бог или Аллах, но не мы с Вами.
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16.09.2023 16:35 Ответить
На Бога надейся, а сам не плошай
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16.09.2023 17:15 Ответить
Сім років мак не родив та й голоду не було.
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16.09.2023 15:25 Ответить
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16.09.2023 17:56 Ответить
Мусліми в ЄС.....
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16.09.2023 15:25 Ответить
Расисти у Британії....
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16.09.2023 15:27 Ответить
В чому расизм?
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16.09.2023 15:33 Ответить
Згадайте як мусіли обертали європейців в свою релігію-ось це і є расизм.
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16.09.2023 15:34 Ответить
іслам це не стільки релігія, скільки ідеологія, котра, наче фіговим листком, прикривається релігією. Ідеологія подавлення людини. І вона за своєю суттю є шовіністичною та ультрарасистською, направленою на цілковите винищення інших культур, націй релігій - бо має бути тільки іслам. Ця ідеологія вкрай нетерпима до інших проявів, різноманіття, і коли в якійсь країні кількість мусульман досягає певної критичної величини, вони починають встановлювати свої порядки та витісняти всіх інших там, де вони домінують.
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16.09.2023 19:37 Ответить
Школу давно закінчували???

Раси́зм - убеждение[1], совокупность идеологических воззрений[2], идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика[3], основанные на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами[1], этническими общностями и др.[3], одни из которых врождённо превосходят другие[1].
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16.09.2023 17:11 Ответить
Расизм - переконання про перевагу однієї раси над іншою.

Мусульмани - послідовники релігії іслам.
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16.09.2023 18:50 Ответить
Ну таки людство дійсно диференційовано, Є відмінності. І казати, що всі, буцімто, "абсолютно рівні" - це блюзнірство.
Навіть більше - абсолютно всі люди є расистами. Це глибоко вкорінено в саму основу людської природи, і саме це завжди забезпечувало виживання будь-якого роду, клану, племені, нації, народу і т.п. Це запорука виживання будь-якої групи, запорука збереження самобутності кожного з нас. Власне, те богатство і різноманіття культур, так званий diversity, ми маємо завдяки цьому.
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16.09.2023 19:29 Ответить
Добавлю. Турки ніколи не будуть в ЄС..... Азія ніколи не буде у Європі...
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16.09.2023 17:22 Ответить
Европа, скорее, общественно политическое образование, чем географическое. Раньше Европа состояла только из одной Греции. Это факт. Рим всех вокруг считал варварами. Для Рима Германские племена были варварами. В средние времена, простите, чухонцы никак не были европейцами. Сейчас Япония и Южная Корея намного более европейские страны чем Россия, Беларусь и, чего лукавить, Украина.
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16.09.2023 20:40 Ответить
Почитайте відповідь НБ нижче. Там все по поличках.....
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16.09.2023 17:26 Ответить
Ще одна обіженка
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16.09.2023 15:26 Ответить
Невже Туреччина піде у тайожний союз?
Туркі гадають що вони "розумніші й хітріші" за всіх.... а нікуя.
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16.09.2023 15:26 Ответить
Якщо ********* розвалиться пророкують можливість утворення тюркського союзу.
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16.09.2023 18:59 Ответить
Помидоры сгнили и отдают душком, #уйлом то бишь.
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16.09.2023 15:28 Ответить
Від ЗЕ теж почуємо те саме - це лише питання часу. Вже зараз цілком зрозуміло, що ЗЕскотам не потрібні тут ні ЄС, ні НАТО, ні їх антикорупційні закони та принципи і вони активно працюють в цьому напрямку.
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16.09.2023 15:28 Ответить
Ні , не почуємо , бо він не встигне це сказати , або , як найменше , не зможе .
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16.09.2023 20:26 Ответить
На двох стільцях важко все діти.
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16.09.2023 15:28 Ответить
Але якщо дупа завелика, то ще питання...
,
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16.09.2023 16:38 Ответить
То об'єднуйся с ******. Через деякий час, він, якщо не здохне, то скаже, що Туреччина, то ісконно с сруська земля.
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16.09.2023 15:28 Ответить
Уже давненько трындят про Стамбул это Константинополь,родина православия а значит ,,русская,,земля и его надо вернуть в зад.
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16.09.2023 15:52 Ответить
Körle Yatan Şaşı Kalkar, що означає: з ким поведешся, від того і наберешся. Коли весь цівілізований світ відмовляється працювати з руснею, Турція з рашею вась-вась. Нашо у евросоюзі ще один друг рашкі? Так що вкупі з султанськими амбіціями Ердогана-це очікувано.
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16.09.2023 15:29 Ответить
Це правда:
З ким поведешся, від того і завагітнієш (Жарт).
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16.09.2023 16:22 Ответить
Хитрожопість зазвичай приводить до серйозних проблем з цією видатною частиною тіла.
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16.09.2023 15:30 Ответить
Турки не європейці
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16.09.2023 15:45 Ответить
Туреччину вже 20 років не приймають в ЄС
Так хто хоче відділитися?
Можливо ЄС потрібна Туреччина без ердогана?
Туреччина не визначилась з ким хоче бути із Росією чи з ЄС
Але таке не буває
З двох треба обирати одного ймовірніше за все Туреччина обирає Росію і звинувачує ЄС що її не приймають
Туреччині просто потрібний новий президент який відверне державу від Росії а поверне на захід
Але з
Ердоганом нічого доброго не вийде..
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16.09.2023 15:45 Ответить
"Туреччині потрібен новий президент..."
У Туреччини вже був новий поезидент - Ататюрк.
Але це було "виключеня, яке перевіряє правило".
Правило перевірку витримало.
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16.09.2023 15:52 Ответить
Еге ж
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16.09.2023 16:40 Ответить
брат близнюк *****?
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16.09.2023 15:48 Ответить
Ну звісно, це ж вся Європа іде "нє в ноґу", адна Турєччіна "в ноґу" - з росією.
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16.09.2023 15:49 Ответить
Там про намір ЄС та США зробити Індію "другим Китаєм" і прокласти новий торговий шлях від Індії до Європи обмінаючи Турцію. Образа до небес.
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16.09.2023 15:53 Ответить
Забирай і ******* з собою, навіть без двох жидів ярмарок (ЄС) буде.
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16.09.2023 15:55 Ответить
Туреччина є великою державою - логістичним велетнем і вкрай продуктивною економікою. Зрозуміло, що спенсіонерена Західна Європа з її комунізмом боїться вступу Туреччини у спільний ринок, через свою банальну неконкурентоздатність. Вже не кажучи на лютий расизм французів, австріяків, німців, тощо. Які вже десятиліттями знущаються над Туреччиною. При цьому Туреччина належить до єдиного митного союзу ЄС. До якого нам ще чимало кіл пройти доведеться. Також: Ердоган у своєму праві, він демократично обраний, і не вперше, лідер, у Туреччині взагалі не буває фальсифікацій. Справді, в країні жахливий стан преси за нього. Ну, а в Україні який стан преси? Трохи ліпший від Болівії чи Венесуели...
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16.09.2023 15:57 Ответить
у Туреччині взагалі не буває фальсифікацій.
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16.09.2023 16:42 Ответить
Так, не буває, коли викривають - 10 років з конфіскацією, а не як у корумпованій Україні.
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16.09.2023 20:35 Ответить
Європа неконкурентноздатна ?? Ви нічого не переплутав ?
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16.09.2023 18:54 Ответить
Нова Європа - Європа 2 - годує пенсіонерську західну. Південь живе сам для себе, у гигантських боргах, щороку вилізаючі на перерозподілі бюджету від півночі.
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16.09.2023 19:57 Ответить
Туреччина бідна і убога країна з низькими зарплатами і великою інфляцією що вона може дати Європі ?
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16.09.2023 21:02 Ответить
"ЄС намагається відділитися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, наші шляхи з ЄС можуть розійтися", - сказав Ердоган журналістам перед поїздкою до США. ХТО ХОДИТЬ ШЛЯХАМИ РАШИСТА- КУЙЛА.- ЦЕ ТУРОК , РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ.
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16.09.2023 15:59 Ответить
Євросоюзу і одного Орбана достатньо.
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16.09.2023 15:59 Ответить
...а ти купуй ще парочку для Туреччини безкорисних С-400.. нехай потопаюче ***** втішається
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16.09.2023 16:00 Ответить
Переобраний має право тішитися. А в Україні нерозумних зажди обзивали турками. Міг бути достойно грізнішим. Гроші на дурняк заважають. "Дєло тонкоє" з турків й починається.
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16.09.2023 16:01 Ответить
Так географічно Туреччина не знаходиться на європейському континенті. Якого хєра вона лізе у ЄС
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16.09.2023 16:03 Ответить
між Азією та Європою нема географічного кордону (океану або перешейку)

тобто цей кордон уявний або ж культурний
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16.09.2023 16:26 Ответить
Частина Туреччини знахиться на континенті Євразія, тобто одна частина Туреччини знаходиться на європейській частині, а друга в азіатській. Якось так.
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16.09.2023 16:26 Ответить
Скажу тобі більше. Я бігав Стамбульський марафон. Там старт був у Європейській частині, а фініш - у Азії.
Найпоширеніший тролінг турків - це називати їх азіатами, які до Європи ніякого відношення не мають.
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17.09.2023 10:34 Ответить
Туре́ччина, офіційна назва Туре́цька Респу́бліка (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур. Türkiye Cumhuriyeti https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [ - трансконтинентальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава , розташована переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F Східна Фракія , європейська частина Туреччини, відокремлена від Анатолії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Мармуровим морем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80 Босфором і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8 Дарданеллами (спільно відомі, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Турецькі/Чорноморські протоки )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-NatlGeoAtlas2-3 [3] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбул , розташований одночасно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії , є найбільшим містом країни, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 Анкара - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F столицею . Туреччина на своєму північному заході межує з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Грецією та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарією ; на півночі омивається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорним морем ; на північному сході межує з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузією ; на сході - з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменією , азербайджанським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2 ексклавом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Нахічеван та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іраном ; на південному сході - з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Іраком та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирією ; на півдні омивається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Середземним морем ; і на заході - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Егейським морем . Близько 70-80 відсотків громадян країни самоідентифікують себе, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-konda2-4 [
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16.09.2023 16:29 Ответить
******** логика.
Так и США не находятся в Европе.
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16.09.2023 16:44 Ответить
США не в ЄС.
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16.09.2023 18:55 Ответить
Хіба це ЄС? Це ти намагаєшся..
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16.09.2023 16:16 Ответить
У вовки сосать нравится больше.
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16.09.2023 16:20 Ответить
Турцію прийняли в НАТО в "кредит" в 1952 році. Ця відстала країна була необхідним елементом укріплення НАТО в регіоні лише тому, що країна знаходиться на берегах Босфору. Цим Чорне море було перетворено на "калюжу" з якої совєцький флот не міг безконтрольно вийти. За ці роки вдалося провести цілий ряд економічних реформ. Але в гуманітарній сфері Турція залишається недорозвинутою країною. Декілька років тому весь світ облетіло відео як турецькі солдати з насолодою скидали беззбройних полонених з скали. Турецькі тюрми досі вважаються найжорстокішими в світі. Права людини в країні системно порушуються. Релігійні фанатики вимагають введення законів шаріату, а Ердоган передав храм Святої Софії з музейного фонду ісламістам і тепер там замість музею мечеть... Всім своїм досягненням Турція зобовязана виключно членству в НАТО. Іншими словами, все ******* що там є завезено, встановлено і запущено натівськими країнами. Тобто має місце так звана "неорганічна модернізація". Якщо Туреччина буде посилювати диктаторський режим то може опинитися поза НАТО і мова далі буде вже не про те що залишилось ще зробити для "членства в ЄС", а про виживання в умовах війн - громадянських, релігійних та прикордонних... І навіть будівництво нового судохідного каналу щоб вийти з під дії конвенції Монтрьо, не врятує - обєднана Європа здатна обійтись без Туреччини і надовго лишити її там де вона і є - в Азії.
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16.09.2023 16:21 Ответить
Он санкции хотел снимать после не пол дома в Днепре,подьезда в Кривому Роше,инвалида женщины из Винницы,входа войск в другую страну,только деньги от русских видит только бизнес невзирая на умерших под завалами в Мариуполе и разрушенный Бахмут ,попаснаяему до Ес как до Киева раком,где его ценности европейские
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16.09.2023 16:40 Ответить
Схоже на отой анекдот про "Тут у Англії одні дебіли на дорогагах, всі їдуть по зустрічній смузі, один я нормальний"...
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16.09.2023 17:01 Ответить
Туркам треба забиратися з Кіпру і тоді їх приймуть в ЄС
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16.09.2023 17:09 Ответить
Їхав би в сочі, там тобі буде ЄС !!!
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16.09.2023 17:38 Ответить
Муслім ввімкнув вар'ята, як Верещучка, коли не розуміла, про яку корупцію говорить Байден.
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16.09.2023 17:49 Ответить
Скатертью дорога, паразит...
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16.09.2023 17:55 Ответить
Один стурбований турок

Весь час
дрочив
свій "окурок".

Поки ранньою весною

Не покохався
з козою

кисєльов приписав Б. Джонсону

Нехай далі дрочить на засрашу
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16.09.2023 18:41 Ответить
У минулому році Туреччина і Росія підписали дорожню карту економічного співробітництва, яка передбачає доведення двостороннього товарообігу до $100 млрд щорічно. Обидві країни також домовилися ввести російський рубль як розрахункову валюту у двосторонній торгівлі, включаючи оплату поставок російського природного газу, двосторонній товарообіг зріс на 86% за підсумками 2022 року; П'ять мільйонів російських туристів відвідали Туреччину.

ВАШИНГТОН, 14 вересня (Reuters) - Адміністрація Байдена в четвер запровадила санкції проти п'яти турецьких компаній та громадянин Туреччини, звинувативши їх у допомозі Росії ухилитися від санкцій та підтримці Москви у війні проти України.
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16.09.2023 19:02 Ответить
Де Туреччина, а де ЄС? Це називається налякати їжака голою жопою.
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16.09.2023 19:03 Ответить
Щось нагадує заяви Пу про бажання перемовин, - "ми не проти перемовин, це Україна (Захід) не хоче"
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16.09.2023 19:10 Ответить
Так кому же понравиться, что турки ремонтируют кацапские боевые корабли, пропускают через свою территорию оружие для кацапов, продают ворованное украинское зерно, не вводят санкции и тд.и тп. Евросоюзу уже одной хитрожопой венгрии хватает.
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16.09.2023 19:18 Ответить
Всю дорогу тяжкого воєнного стану нашої країни турецький міняйло намагався показати себе впливовою політичною хфігурою. Так довийобувався, що Захід приготував йому смачну , ванільну дулю з маком.
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16.09.2023 19:49 Ответить
Да-да, эдик, собирай манели и пи*дуй в таежный союз, под бочек к родичам - башкирам.
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16.09.2023 21:52 Ответить
 
 