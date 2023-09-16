ЕС пытается отделиться от Турции, наши пути могут разойтись, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС пытается отделиться от Турции, поэтому их пути могут разойтись, если это будет необходимо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В докладе Европейского парламента относительно Турции, принятом ранее на этой неделе, говорится, что процесс вступления Турции в блок, состоящий из 27 членов, не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Отчет также содержит призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные границы" для своих связей.

Как отмечается, Турция является официальным кандидатом на вступление в ЕС уже 24 года, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства блока относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

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"ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, наши пути с ЕС могут разойтись", - сказал Эрдоган журналистам перед поездкой в США.

Министерство иностранных дел Турции ранее на этой неделе заявило, что отчет Европарламента содержит необоснованные обвинения и предубеждения, а также "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.

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