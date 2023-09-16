Рада планирует утвердить Госбюджет-2024 в середине ноября, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада может утвердить Государственный бюджет Украины на 2024 уже в середине ноября.

Об этом первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно регламенту Верховной Рады, до 15 сентября каждого года Кабинет Министров должен внести на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. В течение пяти дней ВР должна заслушать доклад по этому проекту. Соответственно это произойдет не позднее 20 сентября, но мы не разглашаем даты заседаний. После заслушивания проекта бюджета у депутатов две недели на представление поправок и предложений, затем комитет должен сделать бюджетные выводы, которые парламент должен одобрить, – это фактически первое чтение бюджета. Если сложить все эти сроки, я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении", – сказал первый вице-спикер украинского парламента.

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По его словам, после этого комитет Верховной Рады по бюджету определенное время будет готовить проект к рассмотрению во втором чтении.

"Традиционно в девятом созыве не было никаких бюджетных ночей. Мы это явление пережили. Мы всегда принимали бюджет максимум к началу декабря, в первых числах месяца. Я считаю, что в этом году будет раньше. По моему мнению, уже в середине ноября страна будет иметь бюджет на следующий год", – добавил Корниенко.

Первый заместитель главы ВР подчеркнул, что Государственный бюджет Украины на следующий год "очень простой – военный". При этом он отметил, что Госбюджет-2024 будет "более военным, чем бюджет 2023 года".

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Второй приоритет бюджета, по словам Корниенко, – социальная сфера. Он уточнил, что на него будут направляться средства партнеров и внутренние резервы Украины.

Также он отметил, что сейчас ведется дискуссия по поводу перераспределения налогов на доходы физических лиц.

"Предлагается ту часть налога, которую уплачивают военные, оставлять в государственном бюджете, пропорционально не распределяя с местными бюджетами. Это даст дополнительные поступления, направленные на Министерство стратегических промышленностей, Министерство цифровых трансформаций, на закупку дронов, производство необходимых для военных вещей", - пояснил первый заместитель председателя ВР.