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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) переговоры (4648) Судан (49)

Зеленский обсудил с лидером Судана общие вызовы безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

судан

Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аэропорту Шеннон (Ирландия), в ходе которой обсудили общие вызовы безопасности, а также рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"В аэропорту Шеннон (Ирландия - Ред.) провел незапланированную встречу с Председателем Суверенного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией", – написал Зеленский.

Президент Украины пригласил поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите.

Также читайте: Украинские спецслужбы могли атаковать соратников "вагнеровцев" в Судане, - CNN

Кроме этого, стороны рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Канаде, в ходе которого провел ряд встреч с руководством государства и предпринимателями, а также выступил с обращением в парламенте.
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Топ комментарии
+5
Писал интернет, что наше ГРУ (военная разведка МО Украины) в Судане в координации с правительственными силами Судана нанесло удар по группе "Вагнера". В засаду их заманили и замочили, включительно со сбитием одного вертолёта.
Все ещё в шоке были (в том числе американцы), что наши перенесли боевые действия за пределы континента и мочат русских уже далеко в Африке. Американцы ещё сокрушались, что это серьёзная эскалация конфликта, его интернационализация.

Ну а Президент Судана увидел, что есть с кем скооперироваться против вражин, которые орудуют на его территории.

Так что не скажите, не скажите, - есть у нас "спільні безпекові виклики", очень даже есть.
По принципу "враг моего врага - мой друг".
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23.09.2023 16:11
+4
Судан це потужно.
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23.09.2023 15:32
+3
От Омана до Судана)))
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23.09.2023 15:39
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Судан це потужно.
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23.09.2023 15:32 Ответить
Говорили про отбросы Вагнера в Судане...
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23.09.2023 16:09 Ответить
Значиться коли не ми - то таки не ми.
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23.09.2023 19:15 Ответить
Незапланована -- це в туалеті??
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23.09.2023 19:42 Ответить
На побережье какого моря окажется зеледент в ходе очередного незапланированного визита? Бархатный сезон в разгаре...
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23.09.2023 15:32 Ответить
Які у нас з Суданом спільні безпекові виклики ?
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23.09.2023 15:33 Ответить
Писал интернет, что наше ГРУ (военная разведка МО Украины) в Судане в координации с правительственными силами Судана нанесло удар по группе "Вагнера". В засаду их заманили и замочили, включительно со сбитием одного вертолёта.
Все ещё в шоке были (в том числе американцы), что наши перенесли боевые действия за пределы континента и мочат русских уже далеко в Африке. Американцы ещё сокрушались, что это серьёзная эскалация конфликта, его интернационализация.

Ну а Президент Судана увидел, что есть с кем скооперироваться против вражин, которые орудуют на его территории.

Так что не скажите, не скажите, - есть у нас "спільні безпекові виклики", очень даже есть.
По принципу "враг моего врага - мой друг".
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23.09.2023 16:11 Ответить
Вирахували по вправному використанні коптерів, що спостерігалося перший раз серед дикунів.
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23.09.2023 19:16 Ответить
Да, да. Операция ГРУ в Судане, это ещё похлеще чем посадка самолёта с вагнеровцами. Ещё при Кравчуке были посланы разведчики заложить агентурную разведывательную сеть в Африке. Сейчас ею и воспользовались. А ещё северные потоки в хлам разбили. Все разведки мира от зависти скромно курят в сторонке.
По кацапам в Судане били те кому надо бить. А чтоб не отвечать перед Россией приписали Украине. Нам всё равно от Москвы хуже не будет.
Вот Алиев смалодушничал, перед ***** извинялся. Наш главный разведчик подтвердил бы что и в Карабахе наши шухарили.
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23.09.2023 20:36 Ответить
От Омана до Судана)))
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23.09.2023 15:39 Ответить
Все в шоке что в одном самолете летит все руководство воюющей страны. Бровары ничему не учат
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23.09.2023 15:41 Ответить
Т-с-с-с, не кипишуй...
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23.09.2023 15:50 Ответить
Головне, щоб Залужного з ними не було.
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24.09.2023 08:22 Ответить
Зеленскому надо проводить незапланированные встречи с президентами Польши и Словакии а не с африканскими клоунами.
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23.09.2023 15:47 Ответить
У зеленої шобли "незапланованих візитів", як у дурака фантиків, можна за рахунок українських платників податків хоч весь світ облетіти, покупатися в екзотичних морях, позагоряти, попоїсти-попопити як слід в екзотичних країнах, замаскувати все це шоу під "незаплпновані візити" зе-лідора, як це було з "незапланованим візитом в Оман" у 2020 р.
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23.09.2023 15:51 Ответить
Судану?!?!🤯 Залишається ще перебалакати з лідером кримінального угруповання фавел Ріо-де-Жанейро.
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23.09.2023 16:04 Ответить
Було б більше користі. Може б вийшло замовити цих двох - Лулу та Сільву.
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23.09.2023 16:08 Ответить
Він просто поговорив з тим хто на цей час був у транзитному залі аеропорту Шеннон. Раніше це був популярний хаб і транзитний аеропорт для тих хто летить з Європи до Канади, чи США.
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23.09.2023 17:30 Ответить
Так боинги ещё в 8 десятые Нью-Йорк - Москва летали без посадки. Наш Аэрофлот, тот да, в Шеноне заправлялся
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23.09.2023 20:39 Ответить
Ил-62 летали без посадки. А широкофюзеляжный 86 нарезал круги, потому что заправляться чуть ли не каждые 4 часа надо. Москва-Будапешт- Шеннон-Гандер-Рисифи-Буэнос-Айрес. 26 часов общего полета.
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23.09.2023 20:46 Ответить
Дякую.
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23.09.2023 20:52 Ответить
Так, бо у Судану з Україною фактично спільний ворог - рашка.
https://youtu.be/dp-2rc2h1Hg
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23.09.2023 21:04 Ответить
Дуже сподіваюся, що йогго нагороджено орденом Тумбо-Юмбо.
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23.09.2023 16:19 Ответить
А якби ще залучити до такої розмови двірника Гошу та сантехніка Коляна...
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23.09.2023 16:29 Ответить
сантехника Коляна нельзя. На вопрос "А что делать?" он бы предложил всю систему отопления поменять
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23.09.2023 20:55 Ответить
..таке.. але лайк поставив... нехай Найвеличнівшивий тріпломат вчиться спілкуватися з братами по розуму... хоча після 43 рочків дитинка вже навряд чи порозумнішає
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23.09.2023 16:38 Ответить
Іронія в коментах тут не доречна, бо зараз Судан одна з небагатьої країн, яка як і ми нищить російських вояків (не має значення, це Вагнер чи ВДВ). Якщо є можливість повбивати росіян в Судані, то це треба робити, щоб їх з Судану не перекинули на Донбас. .
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23.09.2023 20:37 Ответить
 
 