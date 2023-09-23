Зеленский обсудил с лидером Судана общие вызовы безопасности
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Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аэропорту Шеннон (Ирландия), в ходе которой обсудили общие вызовы безопасности, а также рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.
Об этом Зеленский сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"В аэропорту Шеннон (Ирландия - Ред.) провел незапланированную встречу с Председателем Суверенного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией", – написал Зеленский.
Президент Украины пригласил поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите.
Кроме этого, стороны рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Канаде, в ходе которого провел ряд встреч с руководством государства и предпринимателями, а также выступил с обращением в парламенте.
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Все ещё в шоке были (в том числе американцы), что наши перенесли боевые действия за пределы континента и мочат русских уже далеко в Африке. Американцы ещё сокрушались, что это серьёзная эскалация конфликта, его интернационализация.
Ну а Президент Судана увидел, что есть с кем скооперироваться против вражин, которые орудуют на его территории.
Так что не скажите, не скажите, - есть у нас "спільні безпекові виклики", очень даже есть.
По принципу "враг моего врага - мой друг".
По кацапам в Судане били те кому надо бить. А чтоб не отвечать перед Россией приписали Украине. Нам всё равно от Москвы хуже не будет.
Вот Алиев смалодушничал, перед ***** извинялся. Наш главный разведчик подтвердил бы что и в Карабахе наши шухарили.
https://youtu.be/dp-2rc2h1Hg
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