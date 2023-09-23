Зеленский обсудил с лидером Судана общие вызовы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аэропорту Шеннон (Ирландия), в ходе которой обсудили общие вызовы безопасности, а также рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и стран Африки.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"В аэропорту Шеннон (Ирландия - Ред.) провел незапланированную встречу с Председателем Суверенного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией", – написал Зеленский.

Президент Украины пригласил поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите.

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Кроме этого, стороны рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Канаде, в ходе которого провел ряд встреч с руководством государства и предпринимателями, а также выступил с обращением в парламенте.