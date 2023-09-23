Зеленський обговорив з лідером Судану спільні безпекові виклики
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Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія), під час якої обговорили спільні безпекові виклики, а також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ
"В аеропорту Шеннон (Ірландія - ред.) провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією", - написав Зеленський.
Президент України запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті.
Крім того, сторони розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Канаді, під час якого провів низку зустрічей із керівництвом держав та підприємцями, а також виступив зі зверненням до парламенту.
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Все ещё в шоке были (в том числе американцы), что наши перенесли боевые действия за пределы континента и мочат русских уже далеко в Африке. Американцы ещё сокрушались, что это серьёзная эскалация конфликта, его интернационализация.
Ну а Президент Судана увидел, что есть с кем скооперироваться против вражин, которые орудуют на его территории.
Так что не скажите, не скажите, - есть у нас "спільні безпекові виклики", очень даже есть.
По принципу "враг моего врага - мой друг".
По кацапам в Судане били те кому надо бить. А чтоб не отвечать перед Россией приписали Украине. Нам всё равно от Москвы хуже не будет.
Вот Алиев смалодушничал, перед ***** извинялся. Наш главный разведчик подтвердил бы что и в Карабахе наши шухарили.
https://youtu.be/dp-2rc2h1Hg
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