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Зеленський обговорив з лідером Судану спільні безпекові виклики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

судан

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія), під час якої обговорили спільні безпекові виклики, а також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ

"В аеропорту Шеннон (Ірландія - ред.) провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Дякую за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією", - написав Зеленський.

Президент України запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті.

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Крім того, сторони розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Канаді, під час якого провів низку зустрічей із керівництвом держав та підприємцями, а також виступив зі зверненням до парламенту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Писал интернет, что наше ГРУ (военная разведка МО Украины) в Судане в координации с правительственными силами Судана нанесло удар по группе "Вагнера". В засаду их заманили и замочили, включительно со сбитием одного вертолёта.
Все ещё в шоке были (в том числе американцы), что наши перенесли боевые действия за пределы континента и мочат русских уже далеко в Африке. Американцы ещё сокрушались, что это серьёзная эскалация конфликта, его интернационализация.

Ну а Президент Судана увидел, что есть с кем скооперироваться против вражин, которые орудуют на его территории.

Так что не скажите, не скажите, - есть у нас "спільні безпекові виклики", очень даже есть.
По принципу "враг моего врага - мой друг".
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23.09.2023 16:11
+4
Судан це потужно.
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23.09.2023 15:32
+3
От Омана до Судана)))
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23.09.2023 15:39
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Судан це потужно.
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23.09.2023 15:32 Відповісти
Говорили про отбросы Вагнера в Судане...
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23.09.2023 16:09 Відповісти
Значиться коли не ми - то таки не ми.
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23.09.2023 19:15 Відповісти
Незапланована -- це в туалеті??
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23.09.2023 19:42 Відповісти
На побережье какого моря окажется зеледент в ходе очередного незапланированного визита? Бархатный сезон в разгаре...
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23.09.2023 15:32 Відповісти
Які у нас з Суданом спільні безпекові виклики ?
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23.09.2023 15:33 Відповісти
Писал интернет, что наше ГРУ (военная разведка МО Украины) в Судане в координации с правительственными силами Судана нанесло удар по группе "Вагнера". В засаду их заманили и замочили, включительно со сбитием одного вертолёта.
Все ещё в шоке были (в том числе американцы), что наши перенесли боевые действия за пределы континента и мочат русских уже далеко в Африке. Американцы ещё сокрушались, что это серьёзная эскалация конфликта, его интернационализация.

Ну а Президент Судана увидел, что есть с кем скооперироваться против вражин, которые орудуют на его территории.

Так что не скажите, не скажите, - есть у нас "спільні безпекові виклики", очень даже есть.
По принципу "враг моего врага - мой друг".
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23.09.2023 16:11 Відповісти
Вирахували по вправному використанні коптерів, що спостерігалося перший раз серед дикунів.
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23.09.2023 19:16 Відповісти
Да, да. Операция ГРУ в Судане, это ещё похлеще чем посадка самолёта с вагнеровцами. Ещё при Кравчуке были посланы разведчики заложить агентурную разведывательную сеть в Африке. Сейчас ею и воспользовались. А ещё северные потоки в хлам разбили. Все разведки мира от зависти скромно курят в сторонке.
По кацапам в Судане били те кому надо бить. А чтоб не отвечать перед Россией приписали Украине. Нам всё равно от Москвы хуже не будет.
Вот Алиев смалодушничал, перед ***** извинялся. Наш главный разведчик подтвердил бы что и в Карабахе наши шухарили.
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23.09.2023 20:36 Відповісти
От Омана до Судана)))
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23.09.2023 15:39 Відповісти
Все в шоке что в одном самолете летит все руководство воюющей страны. Бровары ничему не учат
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23.09.2023 15:41 Відповісти
Т-с-с-с, не кипишуй...
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23.09.2023 15:50 Відповісти
Головне, щоб Залужного з ними не було.
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24.09.2023 08:22 Відповісти
Зеленскому надо проводить незапланированные встречи с президентами Польши и Словакии а не с африканскими клоунами.
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23.09.2023 15:47 Відповісти
У зеленої шобли "незапланованих візитів", як у дурака фантиків, можна за рахунок українських платників податків хоч весь світ облетіти, покупатися в екзотичних морях, позагоряти, попоїсти-попопити як слід в екзотичних країнах, замаскувати все це шоу під "незаплпновані візити" зе-лідора, як це було з "незапланованим візитом в Оман" у 2020 р.
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23.09.2023 15:51 Відповісти
Судану?!?!🤯 Залишається ще перебалакати з лідером кримінального угруповання фавел Ріо-де-Жанейро.
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23.09.2023 16:04 Відповісти
Було б більше користі. Може б вийшло замовити цих двох - Лулу та Сільву.
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23.09.2023 16:08 Відповісти
Він просто поговорив з тим хто на цей час був у транзитному залі аеропорту Шеннон. Раніше це був популярний хаб і транзитний аеропорт для тих хто летить з Європи до Канади, чи США.
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23.09.2023 17:30 Відповісти
Так боинги ещё в 8 десятые Нью-Йорк - Москва летали без посадки. Наш Аэрофлот, тот да, в Шеноне заправлялся
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23.09.2023 20:39 Відповісти
Ил-62 летали без посадки. А широкофюзеляжный 86 нарезал круги, потому что заправляться чуть ли не каждые 4 часа надо. Москва-Будапешт- Шеннон-Гандер-Рисифи-Буэнос-Айрес. 26 часов общего полета.
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23.09.2023 20:46 Відповісти
Дякую.
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23.09.2023 20:52 Відповісти
Так, бо у Судану з Україною фактично спільний ворог - рашка.
https://youtu.be/dp-2rc2h1Hg
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23.09.2023 21:04 Відповісти
Дуже сподіваюся, що йогго нагороджено орденом Тумбо-Юмбо.
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23.09.2023 16:19 Відповісти
А якби ще залучити до такої розмови двірника Гошу та сантехніка Коляна...
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23.09.2023 16:29 Відповісти
сантехника Коляна нельзя. На вопрос "А что делать?" он бы предложил всю систему отопления поменять
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23.09.2023 20:55 Відповісти
..таке.. але лайк поставив... нехай Найвеличнівшивий тріпломат вчиться спілкуватися з братами по розуму... хоча після 43 рочків дитинка вже навряд чи порозумнішає
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23.09.2023 16:38 Відповісти
Іронія в коментах тут не доречна, бо зараз Судан одна з небагатьої країн, яка як і ми нищить російських вояків (не має значення, це Вагнер чи ВДВ). Якщо є можливість повбивати росіян в Судані, то це треба робити, щоб їх з Судану не перекинули на Донбас. .
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23.09.2023 20:37 Відповісти
 
 