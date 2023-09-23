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минирование (1408) Запорожская АЭС (547) Рафаэль Гросси (107) атака на ЗАЭС (67)

В МАГАТЭ подтвердили, что россияне заминировали Запорожскую АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

На территории оккупированной Россией Запорожской АЭС остаются мины, установленные ранее.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время обхода (территории ЗАЭС. – Ред.) команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эксперты МАГАТЭ посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6. Они зафиксировали, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 - в состоянии "горячей" остановки. Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков №4 и №5 и провела обход периметра ЗАЭС.

"Вызывает беспокойство укомплектованность станции персоналом, поскольку с начала вооруженного конфликта ЗАЭС покинуло значительное количество персонала, в том числе лицензированные операторы из главных блочных щитов управления", - заявили в МАГАТЭ.

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Эксперты также подтвердили, что уровни радиации на ЗАЭС в норме.
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Топ комментарии
+20
якщо це не ядерний тероризм то що ще чекати,
дочекатися другого чорнобиля щоб расєю визнали країною терористом
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23.09.2023 16:16
+13
Так ото ж.Тільки занепокоєння,і констатації.Замість реальної військової підтримки.
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23.09.2023 16:34
+10
Через півроку побачили, що заміновано. Що бабло кацапське закінчилось, яке раніше не давало змоги роздивитись міни???
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23.09.2023 16:46
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Правила форума Совет форумчан
якщо це не ядерний тероризм то що ще чекати,
дочекатися другого чорнобиля щоб расєю визнали країною терористом
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23.09.2023 16:16 Ответить
Так ото ж.Тільки занепокоєння,і констатації.Замість реальної військової підтримки.
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23.09.2023 16:34 Ответить
Яка військова,хоча б політична підтримка.
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23.09.2023 17:44 Ответить
Не буде наступного Чорнобиля, бо уже десятки раз було про силу і наслідки.
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23.09.2023 18:11 Ответить
казали і війни не буде,
учасниця конкурсу екстрасенсів чи що
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23.09.2023 23:55 Ответить
Дивуюсь, коли щось пишуть,не читаючи аналізу можливої катастрофи. Тут було і не раз
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24.09.2023 10:08 Ответить
все я бачив, аналіз не означає 100% що так буде,
хто знає що у х@йла в лисій голові,
складе відходи і підірве,
аналіз то так, аби заспокоїти суспільство, що дуже великої шкоди не має бути,

підірвали дамбу і хто це передбачав?
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24.09.2023 14:12 Ответить
роспроп скаже: "Это новый стандарт в ядерной безопасности"
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23.09.2023 16:45 Ответить
Через півроку побачили, що заміновано. Що бабло кацапське закінчилось, яке раніше не давало змоги роздивитись міни???
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23.09.2023 16:46 Ответить
У окупації півдня москалями винні і ви зклепітори, хто обрав у владу блазня і його шапіто зліплене з відрижки партії регіонів
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23.09.2023 16:46 Ответить
Хіба були якись сумніви ?
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23.09.2023 16:47 Ответить
Поведінка МАГАТЕ дуже схожа на поведінку Путіна:
06.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
12.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
06.23 - мін не, техніки нет. Все добре!
09.23 - ну... міни тільки старі, що там ще рік тому були, а техніку ось-ось вже вивезли! Все добре!
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23.09.2023 16:51 Ответить
Озабоченность.
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23.09.2023 17:06 Ответить
Для магати зараз головне - щоб Україна не створила з ядерних відходів "брудну бомбу".
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23.09.2023 17:11 Ответить
МАГАТЕ така сама безпорадна організація як і ООН!
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23.09.2023 18:13 Ответить
Там ж кацапи сидять в організації.Частина країн будує атомні станціза проектами з сросіюшки.Бабло! Екологіяі люди. то ***.ня.
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23.09.2023 19:51 Ответить
так сидять там ті ж кацапи ,китайці, іранці
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23.09.2023 20:56 Ответить
Михаил Чудаков

Руководитель Департамента ядерной энергии і оце сидить в МАГАТЕ. Не буде там іншої реакції.
https://www.iaea.org/ru/o-nas/upravlyayushchaya-kompaniya/zamestiteli-generalnogo-direktora
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23.09.2023 19:54 Ответить
Ой. Не помічали, не помічали, а тепер помітили, що заміновано було раніше ніж помітили. Підераси.
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23.09.2023 23:59 Ответить
Нужно заранее думать, как всё это убирать - ничего, что могло бы работать, они не оставят...
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24.09.2023 10:00 Ответить
 
 