В МАГАТЭ подтвердили, что россияне заминировали Запорожскую АЭС

На территории оккупированной Россией Запорожской АЭС остаются мины, установленные ранее.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время обхода (территории ЗАЭС. – Ред.) команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эксперты МАГАТЭ посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6. Они зафиксировали, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 - в состоянии "горячей" остановки. Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков №4 и №5 и провела обход периметра ЗАЭС.

"Вызывает беспокойство укомплектованность станции персоналом, поскольку с начала вооруженного конфликта ЗАЭС покинуло значительное количество персонала, в том числе лицензированные операторы из главных блочных щитов управления", - заявили в МАГАТЭ.

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Эксперты также подтвердили, что уровни радиации на ЗАЭС в норме.