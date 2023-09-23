В МАГАТЭ подтвердили, что россияне заминировали Запорожскую АЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории оккупированной Россией Запорожской АЭС остаются мины, установленные ранее.
Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время обхода (территории ЗАЭС. – Ред.) команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты МАГАТЭ посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6. Они зафиксировали, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 - в состоянии "горячей" остановки. Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков №4 и №5 и провела обход периметра ЗАЭС.
"Вызывает беспокойство укомплектованность станции персоналом, поскольку с начала вооруженного конфликта ЗАЭС покинуло значительное количество персонала, в том числе лицензированные операторы из главных блочных щитов управления", - заявили в МАГАТЭ.
Эксперты также подтвердили, что уровни радиации на ЗАЭС в норме.
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дочекатися другого чорнобиля щоб расєю визнали країною терористом
учасниця конкурсу екстрасенсів чи що
хто знає що у х@йла в лисій голові,
складе відходи і підірве,
аналіз то так, аби заспокоїти суспільство, що дуже великої шкоди не має бути,
підірвали дамбу і хто це передбачав?
06.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
12.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
06.23 - мін не, техніки нет. Все добре!
09.23 - ну... міни тільки старі, що там ще рік тому були, а техніку ось-ось вже вивезли! Все добре!
Руководитель Департамента ядерной энергии і оце сидить в МАГАТЕ. Не буде там іншої реакції.
https://www.iaea.org/ru/o-nas/upravlyayushchaya-kompaniya/zamestiteli-generalnogo-direktora