У МАГАТЕ підтвердили, що росіяни замінували Запорізьку АЕС
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На території окупованої Росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені окупантами раніше.
Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Під час обходу (території ЗАЕС. – Ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 - в стані "гарячої" зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.
"Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління", - заявили в МАГАТЕ.
Експерти також підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.
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дочекатися другого чорнобиля щоб расєю визнали країною терористом
учасниця конкурсу екстрасенсів чи що
хто знає що у х@йла в лисій голові,
складе відходи і підірве,
аналіз то так, аби заспокоїти суспільство, що дуже великої шкоди не має бути,
підірвали дамбу і хто це передбачав?
06.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
12.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
06.23 - мін не, техніки нет. Все добре!
09.23 - ну... міни тільки старі, що там ще рік тому були, а техніку ось-ось вже вивезли! Все добре!
Руководитель Департамента ядерной энергии і оце сидить в МАГАТЕ. Не буде там іншої реакції.
https://www.iaea.org/ru/o-nas/upravlyayushchaya-kompaniya/zamestiteli-generalnogo-direktora