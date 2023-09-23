УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11217 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 838 20
мінування (1159) Запорізька АЕС (898) Рафаель Гроссі (175) атака на ЗАЕС (109)

У МАГАТЕ підтвердили, що росіяни замінували Запорізьку АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

На території окупованої Росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені окупантами раніше.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час обходу (території ЗАЕС. – Ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ЗАЕС продовжують роботу 822 українські працівники, вони зазнають постійного тиску з боку окупантів, - Котін

Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 - в стані "гарячої" зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

"Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління", - заявили в МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ставку-охолоджувачі ЗАЕС фіксується незначне підняття рівня води - до 15,95 метра, - Енергоатом

Експерти також підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
якщо це не ядерний тероризм то що ще чекати,
дочекатися другого чорнобиля щоб расєю визнали країною терористом
показати весь коментар
23.09.2023 16:16
+13
Так ото ж.Тільки занепокоєння,і констатації.Замість реальної військової підтримки.
показати весь коментар
23.09.2023 16:34
+10
Через півроку побачили, що заміновано. Що бабло кацапське закінчилось, яке раніше не давало змоги роздивитись міни???
показати весь коментар
23.09.2023 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо це не ядерний тероризм то що ще чекати,
дочекатися другого чорнобиля щоб расєю визнали країною терористом
показати весь коментар
23.09.2023 16:16 Відповісти
Так ото ж.Тільки занепокоєння,і констатації.Замість реальної військової підтримки.
показати весь коментар
23.09.2023 16:34 Відповісти
Яка військова,хоча б політична підтримка.
показати весь коментар
23.09.2023 17:44 Відповісти
Не буде наступного Чорнобиля, бо уже десятки раз було про силу і наслідки.
показати весь коментар
23.09.2023 18:11 Відповісти
казали і війни не буде,
учасниця конкурсу екстрасенсів чи що
показати весь коментар
23.09.2023 23:55 Відповісти
Дивуюсь, коли щось пишуть,не читаючи аналізу можливої катастрофи. Тут було і не раз
показати весь коментар
24.09.2023 10:08 Відповісти
все я бачив, аналіз не означає 100% що так буде,
хто знає що у х@йла в лисій голові,
складе відходи і підірве,
аналіз то так, аби заспокоїти суспільство, що дуже великої шкоди не має бути,

підірвали дамбу і хто це передбачав?
показати весь коментар
24.09.2023 14:12 Відповісти
роспроп скаже: "Это новый стандарт в ядерной безопасности"
показати весь коментар
23.09.2023 16:45 Відповісти
Через півроку побачили, що заміновано. Що бабло кацапське закінчилось, яке раніше не давало змоги роздивитись міни???
показати весь коментар
23.09.2023 16:46 Відповісти
У окупації півдня москалями винні і ви зклепітори, хто обрав у владу блазня і його шапіто зліплене з відрижки партії регіонів
показати весь коментар
23.09.2023 16:46 Відповісти
Хіба були якись сумніви ?
показати весь коментар
23.09.2023 16:47 Відповісти
Поведінка МАГАТЕ дуже схожа на поведінку Путіна:
06.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
12.22 - мін не, техніки нет. Все добре!
06.23 - мін не, техніки нет. Все добре!
09.23 - ну... міни тільки старі, що там ще рік тому були, а техніку ось-ось вже вивезли! Все добре!
показати весь коментар
23.09.2023 16:51 Відповісти
Озабоченность.
показати весь коментар
23.09.2023 17:06 Відповісти
Для магати зараз головне - щоб Україна не створила з ядерних відходів "брудну бомбу".
показати весь коментар
23.09.2023 17:11 Відповісти
МАГАТЕ така сама безпорадна організація як і ООН!
показати весь коментар
23.09.2023 18:13 Відповісти
Там ж кацапи сидять в організації.Частина країн будує атомні станціза проектами з сросіюшки.Бабло! Екологіяі люди. то ***.ня.
показати весь коментар
23.09.2023 19:51 Відповісти
так сидять там ті ж кацапи ,китайці, іранці
показати весь коментар
23.09.2023 20:56 Відповісти
Михаил Чудаков

Руководитель Департамента ядерной энергии і оце сидить в МАГАТЕ. Не буде там іншої реакції.
https://www.iaea.org/ru/o-nas/upravlyayushchaya-kompaniya/zamestiteli-generalnogo-direktora
показати весь коментар
23.09.2023 19:54 Відповісти
Ой. Не помічали, не помічали, а тепер помітили, що заміновано було раніше ніж помітили. Підераси.
показати весь коментар
23.09.2023 23:59 Відповісти
Нужно заранее думать, как всё это убирать - ничего, что могло бы работать, они не оставят...
показати весь коментар
24.09.2023 10:00 Відповісти
 
 