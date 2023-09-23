Стефанчук назвал имена депутатов-прогульщиков. Их нельзя лишить мандата
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что некоторые народные депутаты не появляются в парламенте и, соответственно, не получают заработную плату.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Таких депутатов несколько. Это депутат Шахов, депутат Лабунская, депутат Палица, депутат...(можно я уточню?) Там их еще буквально один-два осталось. То есть это те люди, которые, по результатам голосования, я вижу их неприсутствие в зале", – сказал спикер.
Он отметил, что периодически посылает этим депутатам письма и просит прийти на работу, однако лишить их мандата за прогулы невозможно.
"Я каждый раз этим народным депутатам (их сейчас еще остается несколько) периодически направляю письма с тем, чтобы они появились и выполняли свои обязанности как народного депутата. Но я как председатель Верховной Рады могу действовать только в пределах и способом, не делая хайп, никаких других вещей, которые вообще не имеют ничего общего с законодательством. И поэтому те функции, которые возлагаются на меня как на председателя Верховной Рады, я выполняю, согласно регламенту, в соответствии с Конституцией Украины", - сказал спикер.
Впоследствии пресс-служба Стефанчука предоставила Радио Свобода полный перечень этих депутатов: Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина"), Игорь Палица (депутатская группа "За Майбутнє"), Степан Ивахов (депутатская группа "За Майбутнє"), Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ" ) и Сергей Шахов (депутатская группа "Довира").
Пожалуйста, подождите...
Він лише Волинь доїть.
Приїде перед виборами, щоб лохі за когось іншого не проголосували.
?
Не розумію де і що дозріло у вашій макітрі
ОГдин, два, три, четыре, пять!!! Я иду искать!!! Это же влияет на работу ВР?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».
Вибори до Парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками. «Кнопкодавство», «депутатські прогули» - автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату.
Але і цей закон ще слід удосконалювати. Зокрема, надати право самим партіям/фракціям подавати подання в ЦВК на позбавлення мандату нардепів за невиконання передвиборчої програми (а прогульництво чи навіть лікарняний більше за 45 діб - одне з таких порушень) з наступною заміною по виборчому списку. От нехай самі партії і несуть відповідальність за свій кадровий склад; передовсім такою чисткою займатимуться партії з коаліції, бо будуть потрібні голоси за урядові законопроекти.
Їх не можна позбавити мандата
А тут чого не можна?
дехто роботу не може знайти,
а ці ніц не роблять а зп отримують