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Новости Политика Украины
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ВР (28825) прогулы (131) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук назвал имена депутатов-прогульщиков. Их нельзя лишить мандата

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что некоторые народные депутаты не появляются в парламенте и, соответственно, не получают заработную плату.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Таких депутатов несколько. Это депутат Шахов, депутат Лабунская, депутат Палица, депутат...(можно я уточню?) Там их еще буквально один-два осталось. То есть это те люди, которые, по результатам голосования, я вижу их неприсутствие в зале", – сказал спикер.

Он отметил, что периодически посылает этим депутатам письма и просит прийти на работу, однако лишить их мандата за прогулы невозможно.

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"Я каждый раз этим народным депутатам (их сейчас еще остается несколько) периодически направляю письма с тем, чтобы они появились и выполняли свои обязанности как народного депутата. Но я как председатель Верховной Рады могу действовать только в пределах и способом, не делая хайп, никаких других вещей, которые вообще не имеют ничего общего с законодательством. И поэтому те функции, которые возлагаются на меня как на председателя Верховной Рады, я выполняю, согласно регламенту, в соответствии с Конституцией Украины", - сказал спикер.

Впоследствии пресс-служба Стефанчука предоставила Радио Свобода полный перечень этих депутатов: Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина"), Игорь Палица (депутатская группа "За Майбутнє"), Степан Ивахов (депутатская группа "За Майбутнє"), Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ" ) и Сергей Шахов (депутатская группа "Довира").
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Топ комментарии
+23
Тобто ці дупатати не ходять на роботу отримують не маленьку заробітну платню а звільнити їх не можливо-ета же гєніальна...
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23.09.2023 18:03
+12
Зелехряк прикормленний ФСБ перетворив парламент на приватний ксерокс кардинала Єрмака,закрив би краще свою хрюканіну і забився тихенько в куточок,в сарайчику для ручної скотини,щоб не дратувати лишній раз суспільство.
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23.09.2023 18:05
+12
воно там типу весільного генерала який дорого коштує українським платникам податків...
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23.09.2023 18:20
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Тобто ці дупатати не ходять на роботу отримують не маленьку заробітну платню а звільнити їх не можливо-ета же гєніальна...
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23.09.2023 18:03 Ответить
...доречі кожного разу коли бачу ета новає ліцо чомусь згадує-ето сірати...
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23.09.2023 18:08 Ответить
...згадую...
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23.09.2023 18:12 Ответить
Стефанчук ЖИРНАледача ГНИДА , в Країні - ВІЙНА ! Міняйте закони!
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23.09.2023 18:36 Ответить
Тим більше, що у вас більшість!!!
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23.09.2023 19:46 Ответить
Він констатує факти. А якого ти ..... там голова? Треба його спитати.
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23.09.2023 18:11 Ответить
воно там типу весільного генерала який дорого коштує українським платникам податків...
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23.09.2023 18:20 Ответить
Свині покуй. Головне, щоб багато їсти дали. І болото було.
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23.09.2023 18:21 Ответить
Забув додати. Який кінець "заможній" свійській свині. Знаємо.
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23.09.2023 18:31 Ответить
..це стара приказка: хто не хоче щось робити, шукає причину...; а хто хоче, той шукає можливість..
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23.09.2023 19:49 Ответить
Лінь, рушій прогрес.
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23.09.2023 20:12 Ответить
не з'являються у парламенті й, відповідно, не отримують заробітну плату.
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23.09.2023 18:17 Ответить
чим ви читали ? "...й, відповідно, не отримують заробітну плату"
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23.09.2023 18:21 Ответить
визнаю помилився бо прочитав-отримують...приношу цим чесним дупататам своє вибачення якщо цим постом завдав їм душевних страждань...
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23.09.2023 18:28 Ответить
немає чого перед тими баранами вибачатися
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23.09.2023 18:34 Ответить
дякую-ви позбавили мене від душевних страждань...
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23.09.2023 18:37 Ответить
Тобто ни одного депутата зеленых, которые не то что прогуливают, а и людей по пьяни убивают...
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23.09.2023 18:38 Ответить
за зелених друзі кнопочку нажмуть
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23.09.2023 20:37 Ответить
Так і є, і відкликання депутатів, разом з доступною для народу і простою процедурою імпечменту, було однією з головних вимог Майдану, але Порох це ніби не помітив і проігнорував, а зелена шобла замутила до неможливого. Тепер типу засмучені недосконалим законодавством
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24.09.2023 13:02 Ответить
Палиця та Івахів - два прогульники, які справно продовжують вигравати тендери на ремонти доріг у Волинській області.
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23.09.2023 18:04 Ответить
Ота довбана ''палиця'' ще будучи місцевим дупутатом прогулював , бо постійно сидів за кордоном у своєї ''колишньої''! Йому на ту зарплату байжуже-це для нього копійки.Він олігарх ''свіжого розливу''
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23.09.2023 18:35 Ответить
Він і за Харківські угоди голосував при ********. Відмазка була, що типу скористалися його карткою, а в залі він сам тоді не був)
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23.09.2023 18:38 Ответить
До речі зарплату як я зрозумів вони не отримують через прогули.
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23.09.2023 18:39 Ответить
Зелехряк прикормленний ФСБ перетворив парламент на приватний ксерокс кардинала Єрмака,закрив би краще свою хрюканіну і забився тихенько в куточок,в сарайчику для ручної скотини,щоб не дратувати лишній раз суспільство.
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23.09.2023 18:05 Ответить
Палиці взагалі в країні немає. Давно
Він лише Волинь доїть.
Приїде перед виборами, щоб лохі за когось іншого не проголосували.
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23.09.2023 18:05 Ответить
А Волинь це не Україна?
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24.09.2023 02:52 Ответить
З чого такі бурхливі висновки
?
Не розумію де і що дозріло у вашій макітрі
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24.09.2023 08:20 Ответить
Минутчку, минутчку, можно как-нибудь глянуть на реальное количество депутатов в зале во время голосований? И сравнить это число с количеством голосовавших на табло. Эти цифры сходятся? Потому как есть мнение, что абсолютное большинство из проголосованных законов - фальсификация, поскольку в зале практически всегда находится не более 200человек.
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23.09.2023 18:06 Ответить
Ну, якщо свиню посилено кормити, то росте прямо на очах. А господар тішиться.
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23.09.2023 18:09 Ответить
А про главу столичной ОПЗЖ (переобулись в Видновлення Украины) Столара который 10 месяцев в году проживает в Монако забыли?
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23.09.2023 18:21 Ответить
Ось якби простого роботягу то швидко за прогули заільнили б, та ще й ''вовчий білет'' в зуби втикнули! А тут створили касту недоторканих! Він такий же найманий працівник -його народ найняв, отже народ має право звільнити достроково. Треба вимагати прийняти простий закон який дозволить громаді відкликати свого дупутата за невиконання своїх обов'язків.
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23.09.2023 18:41 Ответить
В громадян немає "свого депутата", їх призначають партії за які проголосували громадяни.
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23.09.2023 19:35 Ответить
повний перелік цих депутатів: Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина"), Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє"), Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє"), Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ") та Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").
ОГдин, два, три, четыре, пять!!! Я иду искать!!! Это же влияет на работу ВР?
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23.09.2023 18:47 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».

Вибори до Парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками. «Кнопкодавство», «депутатські прогули» - автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату.
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23.09.2023 18:54 Ответить
ну, про вибори за відкритими списками (вірніше: удосконалений закон порівняно з "18раз проголосований ім.Парубія", а там були завеликі компроміси з мажоритарникками-гречкосіями) - це слід вінести до чеснот цієї зеленої монобільшості. Можна віднести... якщо до моменту виборів не скасують...

Але і цей закон ще слід удосконалювати. Зокрема, надати право самим партіям/фракціям подавати подання в ЦВК на позбавлення мандату нардепів за невиконання передвиборчої програми (а прогульництво чи навіть лікарняний більше за 45 діб - одне з таких порушень) з наступною заміною по виборчому списку. От нехай самі партії і несуть відповідальність за свій кадровий склад; передовсім такою чисткою займатимуться партії з коаліції, бо будуть потрібні голоси за урядові законопроекти.
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23.09.2023 19:19 Ответить
Як козли тільки вибирали цей непотріб?🤔
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23.09.2023 18:57 Ответить
Зібралися втрьох, або трохи більше, склали список. Усе.
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23.09.2023 19:31 Ответить

Їх не можна позбавити мандата
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23.09.2023 18:58 Ответить
Палиця пакується на Волині - нема часу в раду ходити. Вже всю область прихватив і навіть його бригади почали бурштином займатися... Закінчить лиса почвара як його кореш Беня.
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23.09.2023 19:10 Ответить
Вы,*****,кнуры ******,если я не выйду на работу- меня уволят по статье!!!! А вас,пидоров,еще и уволить нельзя????
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23.09.2023 19:11 Ответить
Не можна позбавити мандата? Тоді варто відстріляти.
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23.09.2023 19:15 Ответить
А Аллазвердієва "корабельна сосна" та Шевченко ходять? Там 0х набагато більше, але Стефанчук не в курсі...
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23.09.2023 19:21 Ответить
А є перелік депутатів, що залишалися на роботі в перші два тижні після вторгнення??? Цікаво було б глянути... І залишити, всих інших - на #уй.
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23.09.2023 19:23 Ответить
А тих, хто в воєнкоматі в черзі стояв, теж нафік?
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23.09.2023 20:21 Ответить
Заборонити виїзд без закона, як вимагає Конституція - можна порушувати

А тут чого не можна?
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23.09.2023 19:30 Ответить
Какая отвратітєльная рожа... Це я про русланчика...
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23.09.2023 19:44 Ответить
Ну що, придурки? Знову підете на вибори і будете голосувати по "партійним спискам" "загальнодержавного виборчого округу". І знову не зможете відкликати жодного покидька з мандатом який ви самі йому всучили. Якщо розуму не має то немає і мажоритарки, яку всі оці "власники партій" всіляко обзивають "гречкосійством". Але тільки за мажоритарки, як в США, Британії, Франції, Японії (в усіх цивілізованих країнах!!!) можна відкликати скурвленого депутата і швидко обрати іншого в виборчому окрузі. В Британії ця процедура займає 2 (два) тижні! Але ж вам сказали що" мажоритарка це ******", а Палиця заїбісь"! І знову такі самі "палиці" заплатять власнику партії за місце в списку, а вам, дурники, навіть гречки не дістанеться - "гречки немає - смокчіть фуй".
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23.09.2023 20:02 Ответить
"Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з'явилися і виконували свої обов'язки як народного депутата ( але ні разу не звернувся до Законодавства України, котре вказує як і на протязі якого терміну потрібно звільняти прогульщиків з роботи без права отримання статусу безробітного ,без виплати "вихідного " і без збереження зарплати за весь період відсутності на роботі(прогули)???
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23.09.2023 20:14 Ответить
Вони б і раді прийти, але їхні ряхи та пуза у двері не пролазять!
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23.09.2023 20:17 Ответить
Це вирок Зе та його зе-бобікам. Шо заважає прийняти зміни до законодавства про працю?
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23.09.2023 20:20 Ответить
Тоді оці прогульники з'їдуться і 2/3 проголосують проти Ваших "змін до законодавства". І що далі?
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24.09.2023 03:23 Ответить
Стефанчук! Ми вже давно збагнули що ця держава не може нічого зробити зі зрадниками, мародерами, крадіями, депутатами ВР.
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23.09.2023 20:46 Ответить
Їх всіх замінює Коля константа. Здогадайтесь від якої партії?
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23.09.2023 20:49 Ответить
Это самая настоящая Держиморда
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23.09.2023 21:57 Ответить
Тобто коли я не приходжу у військкомат (не кажіть мені про тцк, там все так і залишилось), це - кримінал, а якщо ********* відмовляються служити, як зобов'язує ***** т, то це типу нічого. ***, ******** тамада, і конкурси цікаві
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23.09.2023 22:17 Ответить
Странно... За систематические прогулы у нас ставится вопрос о лишении мандата.
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23.09.2023 23:44 Ответить
Это у Литве. А в Украине масштабная цифролизация, но до сих пор не урегулирован вопрос об отзыве депутата.
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24.09.2023 03:39 Ответить
а гроші їм платить може з бюджету,

дехто роботу не може знайти,
а ці ніц не роблять а зп отримують
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23.09.2023 23:53 Ответить
прикольно, а если в армии так сделать, то срок дают, лет 10, наверное. равноправие, однако, ответственность высших органов власти прям так и прет.
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24.09.2023 00:07 Ответить
...ОПі вони не цікаві, бізнеса не відповідають їх розмаху. Того і дохтур наук нічого не робить.
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24.09.2023 00:27 Ответить
Яка робота? Їм Верховна Рада потрібна тільки для отримання мандату, а заробляють гроші вони на інших «роботах».
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24.09.2023 08:10 Ответить
 
 