Стефанчук назвал имена депутатов-прогульщиков. Их нельзя лишить мандата

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что некоторые народные депутаты не появляются в парламенте и, соответственно, не получают заработную плату.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Таких депутатов несколько. Это депутат Шахов, депутат Лабунская, депутат Палица, депутат...(можно я уточню?) Там их еще буквально один-два осталось. То есть это те люди, которые, по результатам голосования, я вижу их неприсутствие в зале", – сказал спикер.

Он отметил, что периодически посылает этим депутатам письма и просит прийти на работу, однако лишить их мандата за прогулы невозможно.

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"Я каждый раз этим народным депутатам (их сейчас еще остается несколько) периодически направляю письма с тем, чтобы они появились и выполняли свои обязанности как народного депутата. Но я как председатель Верховной Рады могу действовать только в пределах и способом, не делая хайп, никаких других вещей, которые вообще не имеют ничего общего с законодательством. И поэтому те функции, которые возлагаются на меня как на председателя Верховной Рады, я выполняю, согласно регламенту, в соответствии с Конституцией Украины", - сказал спикер.

Впоследствии пресс-служба Стефанчука предоставила Радио Свобода полный перечень этих депутатов: Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина"), Игорь Палица (депутатская группа "За Майбутнє"), Степан Ивахов (депутатская группа "За Майбутнє"), Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ" ) и Сергей Шахов (депутатская группа "Довира").