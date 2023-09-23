Стефанчук назвав імена депутатів-прогульників. Їх не можна позбавити мандата
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що ряд народних депутатів не з’являються у парламенті й, відповідно, не отримують заробітну плату.
Про це він сказав у інтервʼю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат...(можна я уточню?) Там їх ще буквально один-два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі", – сказав спікер.
Він зазначив, що періодично надсилає цим депутатам листи і просить прийти на роботу, однак позбавити їх мандата за прогули неможливо.
"Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата. Але я як Голова Верховної Ради можу діяти тільки в межах і в спосіб, не роблячи хайп, ніяких інших речей, які взагалі не мають нічого спільного з законодавством. І тому ті функції, які на мене покладаються як на Голову Верховної Ради, я виконую, відповідно до регламенту, відповідно до Конституції України", – сказав спікер.
Згодом пресслужба Стефанчука надала Радіо Свобода повний перелік цих депутатів: Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина"), Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє"), Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє"), Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ") та Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").
Будь ласка, зачекайте...
Він лише Волинь доїть.
Приїде перед виборами, щоб лохі за когось іншого не проголосували.
?
Не розумію де і що дозріло у вашій макітрі
ОГдин, два, три, четыре, пять!!! Я иду искать!!! Это же влияет на работу ВР?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».
Вибори до Парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками. «Кнопкодавство», «депутатські прогули» - автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату.
Але і цей закон ще слід удосконалювати. Зокрема, надати право самим партіям/фракціям подавати подання в ЦВК на позбавлення мандату нардепів за невиконання передвиборчої програми (а прогульництво чи навіть лікарняний більше за 45 діб - одне з таких порушень) з наступною заміною по виборчому списку. От нехай самі партії і несуть відповідальність за свій кадровий склад; передовсім такою чисткою займатимуться партії з коаліції, бо будуть потрібні голоси за урядові законопроекти.
Їх не можна позбавити мандата
А тут чого не можна?
дехто роботу не може знайти,
а ці ніц не роблять а зп отримують