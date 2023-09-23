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Новини Політика України
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ВР (11782) Стефанчук Руслан (654) прогул (81)

Стефанчук назвав імена депутатів-прогульників. Їх не можна позбавити мандата

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що ряд народних депутатів не з’являються у парламенті й, відповідно, не отримують заробітну плату.

Про це він сказав у інтервʼю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат...(можна я уточню?) Там їх ще буквально один-два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі", – сказав спікер.

Він зазначив, що періодично надсилає цим депутатам листи і просить прийти на роботу, однак позбавити їх мандата за прогули неможливо.

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"Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата. Але я як Голова Верховної Ради можу діяти тільки в межах і в спосіб, не роблячи хайп, ніяких інших речей, які взагалі не мають нічого спільного з законодавством. І тому ті функції, які на мене покладаються як на Голову Верховної Ради, я виконую, відповідно до регламенту, відповідно до Конституції України", – сказав спікер.

Згодом пресслужба Стефанчука надала Радіо Свобода повний перелік цих депутатів: Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина"), Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє"), Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє"), Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ") та Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").
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Топ коментарі
+23
Тобто ці дупатати не ходять на роботу отримують не маленьку заробітну платню а звільнити їх не можливо-ета же гєніальна...
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23.09.2023 18:03
+12
Зелехряк прикормленний ФСБ перетворив парламент на приватний ксерокс кардинала Єрмака,закрив би краще свою хрюканіну і забився тихенько в куточок,в сарайчику для ручної скотини,щоб не дратувати лишній раз суспільство.
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23.09.2023 18:05
+12
воно там типу весільного генерала який дорого коштує українським платникам податків...
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23.09.2023 18:20
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Тобто ці дупатати не ходять на роботу отримують не маленьку заробітну платню а звільнити їх не можливо-ета же гєніальна...
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23.09.2023 18:03 Відповісти
...доречі кожного разу коли бачу ета новає ліцо чомусь згадує-ето сірати...
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23.09.2023 18:08 Відповісти
...згадую...
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23.09.2023 18:12 Відповісти
Стефанчук ЖИРНАледача ГНИДА , в Країні - ВІЙНА ! Міняйте закони!
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23.09.2023 18:36 Відповісти
Тим більше, що у вас більшість!!!
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23.09.2023 19:46 Відповісти
Він констатує факти. А якого ти ..... там голова? Треба його спитати.
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23.09.2023 18:11 Відповісти
воно там типу весільного генерала який дорого коштує українським платникам податків...
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23.09.2023 18:20 Відповісти
Свині покуй. Головне, щоб багато їсти дали. І болото було.
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23.09.2023 18:21 Відповісти
Забув додати. Який кінець "заможній" свійській свині. Знаємо.
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23.09.2023 18:31 Відповісти
..це стара приказка: хто не хоче щось робити, шукає причину...; а хто хоче, той шукає можливість..
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23.09.2023 19:49 Відповісти
Лінь, рушій прогрес.
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23.09.2023 20:12 Відповісти
не з'являються у парламенті й, відповідно, не отримують заробітну плату.
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23.09.2023 18:17 Відповісти
чим ви читали ? "...й, відповідно, не отримують заробітну плату"
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23.09.2023 18:21 Відповісти
визнаю помилився бо прочитав-отримують...приношу цим чесним дупататам своє вибачення якщо цим постом завдав їм душевних страждань...
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23.09.2023 18:28 Відповісти
немає чого перед тими баранами вибачатися
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23.09.2023 18:34 Відповісти
дякую-ви позбавили мене від душевних страждань...
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23.09.2023 18:37 Відповісти
Тобто ни одного депутата зеленых, которые не то что прогуливают, а и людей по пьяни убивают...
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23.09.2023 18:38 Відповісти
за зелених друзі кнопочку нажмуть
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23.09.2023 20:37 Відповісти
Так і є, і відкликання депутатів, разом з доступною для народу і простою процедурою імпечменту, було однією з головних вимог Майдану, але Порох це ніби не помітив і проігнорував, а зелена шобла замутила до неможливого. Тепер типу засмучені недосконалим законодавством
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24.09.2023 13:02 Відповісти
Палиця та Івахів - два прогульники, які справно продовжують вигравати тендери на ремонти доріг у Волинській області.
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23.09.2023 18:04 Відповісти
Ота довбана ''палиця'' ще будучи місцевим дупутатом прогулював , бо постійно сидів за кордоном у своєї ''колишньої''! Йому на ту зарплату байжуже-це для нього копійки.Він олігарх ''свіжого розливу''
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23.09.2023 18:35 Відповісти
Він і за Харківські угоди голосував при ********. Відмазка була, що типу скористалися його карткою, а в залі він сам тоді не був)
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23.09.2023 18:38 Відповісти
До речі зарплату як я зрозумів вони не отримують через прогули.
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23.09.2023 18:39 Відповісти
Зелехряк прикормленний ФСБ перетворив парламент на приватний ксерокс кардинала Єрмака,закрив би краще свою хрюканіну і забився тихенько в куточок,в сарайчику для ручної скотини,щоб не дратувати лишній раз суспільство.
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23.09.2023 18:05 Відповісти
Палиці взагалі в країні немає. Давно
Він лише Волинь доїть.
Приїде перед виборами, щоб лохі за когось іншого не проголосували.
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23.09.2023 18:05 Відповісти
А Волинь це не Україна?
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24.09.2023 02:52 Відповісти
З чого такі бурхливі висновки
?
Не розумію де і що дозріло у вашій макітрі
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24.09.2023 08:20 Відповісти
Минутчку, минутчку, можно как-нибудь глянуть на реальное количество депутатов в зале во время голосований? И сравнить это число с количеством голосовавших на табло. Эти цифры сходятся? Потому как есть мнение, что абсолютное большинство из проголосованных законов - фальсификация, поскольку в зале практически всегда находится не более 200человек.
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23.09.2023 18:06 Відповісти
Ну, якщо свиню посилено кормити, то росте прямо на очах. А господар тішиться.
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23.09.2023 18:09 Відповісти
А про главу столичной ОПЗЖ (переобулись в Видновлення Украины) Столара который 10 месяцев в году проживает в Монако забыли?
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23.09.2023 18:21 Відповісти
Ось якби простого роботягу то швидко за прогули заільнили б, та ще й ''вовчий білет'' в зуби втикнули! А тут створили касту недоторканих! Він такий же найманий працівник -його народ найняв, отже народ має право звільнити достроково. Треба вимагати прийняти простий закон який дозволить громаді відкликати свого дупутата за невиконання своїх обов'язків.
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23.09.2023 18:41 Відповісти
В громадян немає "свого депутата", їх призначають партії за які проголосували громадяни.
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23.09.2023 19:35 Відповісти
повний перелік цих депутатів: Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина"), Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє"), Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє"), Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ") та Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").
ОГдин, два, три, четыре, пять!!! Я иду искать!!! Это же влияет на работу ВР?
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23.09.2023 18:47 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».

Вибори до Парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками. «Кнопкодавство», «депутатські прогули» - автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату.
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23.09.2023 18:54 Відповісти
ну, про вибори за відкритими списками (вірніше: удосконалений закон порівняно з "18раз проголосований ім.Парубія", а там були завеликі компроміси з мажоритарникками-гречкосіями) - це слід вінести до чеснот цієї зеленої монобільшості. Можна віднести... якщо до моменту виборів не скасують...

Але і цей закон ще слід удосконалювати. Зокрема, надати право самим партіям/фракціям подавати подання в ЦВК на позбавлення мандату нардепів за невиконання передвиборчої програми (а прогульництво чи навіть лікарняний більше за 45 діб - одне з таких порушень) з наступною заміною по виборчому списку. От нехай самі партії і несуть відповідальність за свій кадровий склад; передовсім такою чисткою займатимуться партії з коаліції, бо будуть потрібні голоси за урядові законопроекти.
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23.09.2023 19:19 Відповісти
Як козли тільки вибирали цей непотріб?🤔
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23.09.2023 18:57 Відповісти
Зібралися втрьох, або трохи більше, склали список. Усе.
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23.09.2023 19:31 Відповісти

Їх не можна позбавити мандата
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23.09.2023 18:58 Відповісти
Палиця пакується на Волині - нема часу в раду ходити. Вже всю область прихватив і навіть його бригади почали бурштином займатися... Закінчить лиса почвара як його кореш Беня.
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23.09.2023 19:10 Відповісти
Вы,*****,кнуры ******,если я не выйду на работу- меня уволят по статье!!!! А вас,пидоров,еще и уволить нельзя????
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23.09.2023 19:11 Відповісти
Не можна позбавити мандата? Тоді варто відстріляти.
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23.09.2023 19:15 Відповісти
А Аллазвердієва "корабельна сосна" та Шевченко ходять? Там 0х набагато більше, але Стефанчук не в курсі...
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23.09.2023 19:21 Відповісти
А є перелік депутатів, що залишалися на роботі в перші два тижні після вторгнення??? Цікаво було б глянути... І залишити, всих інших - на #уй.
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23.09.2023 19:23 Відповісти
А тих, хто в воєнкоматі в черзі стояв, теж нафік?
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23.09.2023 20:21 Відповісти
Заборонити виїзд без закона, як вимагає Конституція - можна порушувати

А тут чого не можна?
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23.09.2023 19:30 Відповісти
Какая отвратітєльная рожа... Це я про русланчика...
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23.09.2023 19:44 Відповісти
Ну що, придурки? Знову підете на вибори і будете голосувати по "партійним спискам" "загальнодержавного виборчого округу". І знову не зможете відкликати жодного покидька з мандатом який ви самі йому всучили. Якщо розуму не має то немає і мажоритарки, яку всі оці "власники партій" всіляко обзивають "гречкосійством". Але тільки за мажоритарки, як в США, Британії, Франції, Японії (в усіх цивілізованих країнах!!!) можна відкликати скурвленого депутата і швидко обрати іншого в виборчому окрузі. В Британії ця процедура займає 2 (два) тижні! Але ж вам сказали що" мажоритарка це ******", а Палиця заїбісь"! І знову такі самі "палиці" заплатять власнику партії за місце в списку, а вам, дурники, навіть гречки не дістанеться - "гречки немає - смокчіть фуй".
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23.09.2023 20:02 Відповісти
"Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з'явилися і виконували свої обов'язки як народного депутата ( але ні разу не звернувся до Законодавства України, котре вказує як і на протязі якого терміну потрібно звільняти прогульщиків з роботи без права отримання статусу безробітного ,без виплати "вихідного " і без збереження зарплати за весь період відсутності на роботі(прогули)???
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23.09.2023 20:14 Відповісти
Вони б і раді прийти, але їхні ряхи та пуза у двері не пролазять!
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23.09.2023 20:17 Відповісти
Це вирок Зе та його зе-бобікам. Шо заважає прийняти зміни до законодавства про працю?
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23.09.2023 20:20 Відповісти
Тоді оці прогульники з'їдуться і 2/3 проголосують проти Ваших "змін до законодавства". І що далі?
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24.09.2023 03:23 Відповісти
Стефанчук! Ми вже давно збагнули що ця держава не може нічого зробити зі зрадниками, мародерами, крадіями, депутатами ВР.
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23.09.2023 20:46 Відповісти
Їх всіх замінює Коля константа. Здогадайтесь від якої партії?
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23.09.2023 20:49 Відповісти
Это самая настоящая Держиморда
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23.09.2023 21:57 Відповісти
Тобто коли я не приходжу у військкомат (не кажіть мені про тцк, там все так і залишилось), це - кримінал, а якщо ********* відмовляються служити, як зобов'язує ***** т, то це типу нічого. ***, ******** тамада, і конкурси цікаві
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23.09.2023 22:17 Відповісти
Странно... За систематические прогулы у нас ставится вопрос о лишении мандата.
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23.09.2023 23:44 Відповісти
Это у Литве. А в Украине масштабная цифролизация, но до сих пор не урегулирован вопрос об отзыве депутата.
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24.09.2023 03:39 Відповісти
а гроші їм платить може з бюджету,

дехто роботу не може знайти,
а ці ніц не роблять а зп отримують
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23.09.2023 23:53 Відповісти
прикольно, а если в армии так сделать, то срок дают, лет 10, наверное. равноправие, однако, ответственность высших органов власти прям так и прет.
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24.09.2023 00:07 Відповісти
...ОПі вони не цікаві, бізнеса не відповідають їх розмаху. Того і дохтур наук нічого не робить.
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24.09.2023 00:27 Відповісти
Яка робота? Їм Верховна Рада потрібна тільки для отримання мандату, а заробляють гроші вони на інших «роботах».
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24.09.2023 08:10 Відповісти
 
 