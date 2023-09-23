Стефанчук назвав імена депутатів-прогульників. Їх не можна позбавити мандата

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що ряд народних депутатів не з’являються у парламенті й, відповідно, не отримують заробітну плату.

Про це він сказав у інтервʼю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат...(можна я уточню?) Там їх ще буквально один-два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі", – сказав спікер.

Він зазначив, що періодично надсилає цим депутатам листи і просить прийти на роботу, однак позбавити їх мандата за прогули неможливо.

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"Я кожного разу цим народним депутатам (їх зараз ще залишається декілька,) періодично направляю листи з тим, щоб вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата. Але я як Голова Верховної Ради можу діяти тільки в межах і в спосіб, не роблячи хайп, ніяких інших речей, які взагалі не мають нічого спільного з законодавством. І тому ті функції, які на мене покладаються як на Голову Верховної Ради, я виконую, відповідно до регламенту, відповідно до Конституції України", – сказав спікер.

Згодом пресслужба Стефанчука надала Радіо Свобода повний перелік цих депутатів: Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина"), Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє"), Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє"), Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ") та Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").