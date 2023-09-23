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Шмыгаль Денис (2332) Прицкер Пенни (25)

Шмыгаль впервые побеседовал со спецпредставителем США по восстановлению Украины Прицкер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел первый онлайн-разговор со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении американского бизнеса к возобновлению нашего государства.

"Проинформировал о нашем видении восстановления страны и озвучил потребности по каждому из приоритетов rapid recovery: энергетика, разминирование, восстановление жилья, критической инфраструктуры и экономики. Поблагодарил USAID за совместные программы поддержки бизнеса, которые способствуют созданию новых рабочих мест. Сотрудничаем со Всемирным банком над потребностями для послевоенного восстановления. Он отметил, что заплатить за нанесенный ущерб должен агрессор. Ключевым инструментом для этого является конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины", - рассказал Шмыгаль.

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"Развитие логистики — среди важных элементов экономического роста. Проговорили расширение коридоров солидарности и страхование военных рисков. Двигаемся вперед в реформах на пути к ЕС и НАТО и в диждитализации. Отдельно обратил внимание на ветеранскую политику и интеграцию военных в социально-экономическую жизнь страны", – добавил он.
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Топ комментарии
+8
Шмигаль - тобы п.зда!
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23.09.2023 18:50
+7
Шмыгаль, ты на эти бабки свой рот даже не разевай.
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23.09.2023 18:54
+5
Вербальних копняків отримав!
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23.09.2023 18:52
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Шмигаль - тобы п.зда!
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23.09.2023 18:50 Ответить
Зачем так, прямым текстом?
Я вам напомню. В одной из серий о слугах народа показано как надо с дамами обходиться.
Правда там была представитель МВФ.
А Шмыгаль мужик ещё тот.
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23.09.2023 21:25 Ответить
Вербальних копняків отримав!
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23.09.2023 18:52 Ответить
Ти все зрозумів, Шмигаль?
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23.09.2023 18:53 Ответить
Шмыгаль, ты на эти бабки свой рот даже не разевай.
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23.09.2023 18:54 Ответить
Как говорил мне один председатель колхоза (когда это было?) Если уродит всего 2 мешка зерна - один мне принесут.
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23.09.2023 21:18 Ответить
Локшину на вуха намагався вішати? Не проканало.
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23.09.2023 18:58 Ответить
Мене цікавить час, коли панні Пенні скаже Кривоносу і Клименко (а, може, і Малюку) "фас" на дермака. Той вже чує жопою... вже натякає, що наїзд на нього, якщо буде то це буде "інформаційна кампанія касапів з дискредитації Zе"
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23.09.2023 19:02 Ответить
Розмовляти Прітцкер уміє.
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23.09.2023 19:12 Ответить
"- Гражданин Корейко? - спросил Остап, лучезарно улыбаясь. - Я, - ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи....... Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили...." Нагадаю шановному панству, що "гражданин Корейко , выдающий себя за скромного служащего на нищенском обеспечении" бкв підпільним мільйонером, який обкрадав державу ешелонами під час війни. 😊
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23.09.2023 19:20 Ответить
І,що вона йому сказала???)
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23.09.2023 19:22 Ответить
напевне, що Пріцкер знає, що Шмигаль - то зіцпредседатель Фунт зебілів
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23.09.2023 19:26 Ответить
ШмигалЮ, бажано завчасно і добровільно, ПРО ВСЕ повідомити РЕВІЗОРА!
Тепер, на Регламент КМУ, відкосити йому не вийде! Тепер, чітко по поличках, дія або бездіяльність за наслідками якої…
Загинули тисячі Українців… просто лупати очочками … таке не пройде!
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23.09.2023 19:36 Ответить
А навіщо з нею говорити онлайн коли вона живе в Києві ?
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23.09.2023 20:44 Ответить
Шмигаль,з такою мордою,Тобі грошей більше ніхто не дасть,а ті що вкрав заберуть.
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23.09.2023 21:58 Ответить
Обсудили и забыли!? Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Югославия... - какую из этих стран "восстановили" США после своего участия в насаждении демократии???
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24.09.2023 03:53 Ответить
 
 