Шмыгаль впервые побеседовал со спецпредставителем США по восстановлению Украины Прицкер

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел первый онлайн-разговор со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении американского бизнеса к возобновлению нашего государства.

"Проинформировал о нашем видении восстановления страны и озвучил потребности по каждому из приоритетов rapid recovery: энергетика, разминирование, восстановление жилья, критической инфраструктуры и экономики. Поблагодарил USAID за совместные программы поддержки бизнеса, которые способствуют созданию новых рабочих мест. Сотрудничаем со Всемирным банком над потребностями для послевоенного восстановления. Он отметил, что заплатить за нанесенный ущерб должен агрессор. Ключевым инструментом для этого является конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины", - рассказал Шмыгаль.

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"Развитие логистики — среди важных элементов экономического роста. Проговорили расширение коридоров солидарности и страхование военных рисков. Двигаемся вперед в реформах на пути к ЕС и НАТО и в диждитализации. Отдельно обратил внимание на ветеранскую политику и интеграцию военных в социально-экономическую жизнь страны", – добавил он.