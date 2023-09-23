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Денис Шмигаль (2723) Пріцкер Пенні (29)

Шмигаль вперше поговорив зі спецпредставницею США з відновлення України Пріцкер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр підкреслив, що Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави.

"Поінформував про наше бачення відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery: енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки. Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць. Співпрацюємо зі Світовим банком над потребами для післявоєнного відновлення. Наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор. Ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України", - розповів Шмигаль.

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"Розвиток логістики — серед важливих елементів економічного зростання. Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діждиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику й інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни", - додав він.
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Топ коментарі
+8
Шмигаль - тобы п.зда!
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23.09.2023 18:50
+7
Шмыгаль, ты на эти бабки свой рот даже не разевай.
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23.09.2023 18:54
+5
Вербальних копняків отримав!
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23.09.2023 18:52
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Шмигаль - тобы п.зда!
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23.09.2023 18:50 Відповісти
Зачем так, прямым текстом?
Я вам напомню. В одной из серий о слугах народа показано как надо с дамами обходиться.
Правда там была представитель МВФ.
А Шмыгаль мужик ещё тот.
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23.09.2023 21:25 Відповісти
Вербальних копняків отримав!
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23.09.2023 18:52 Відповісти
Ти все зрозумів, Шмигаль?
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23.09.2023 18:53 Відповісти
Шмыгаль, ты на эти бабки свой рот даже не разевай.
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23.09.2023 18:54 Відповісти
Как говорил мне один председатель колхоза (когда это было?) Если уродит всего 2 мешка зерна - один мне принесут.
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23.09.2023 21:18 Відповісти
Локшину на вуха намагався вішати? Не проканало.
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23.09.2023 18:58 Відповісти
Мене цікавить час, коли панні Пенні скаже Кривоносу і Клименко (а, може, і Малюку) "фас" на дермака. Той вже чує жопою... вже натякає, що наїзд на нього, якщо буде то це буде "інформаційна кампанія касапів з дискредитації Zе"
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23.09.2023 19:02 Відповісти
Розмовляти Прітцкер уміє.
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23.09.2023 19:12 Відповісти
"- Гражданин Корейко? - спросил Остап, лучезарно улыбаясь. - Я, - ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи....... Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили...." Нагадаю шановному панству, що "гражданин Корейко , выдающий себя за скромного служащего на нищенском обеспечении" бкв підпільним мільйонером, який обкрадав державу ешелонами під час війни. 😊
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23.09.2023 19:20 Відповісти
І,що вона йому сказала???)
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23.09.2023 19:22 Відповісти
напевне, що Пріцкер знає, що Шмигаль - то зіцпредседатель Фунт зебілів
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23.09.2023 19:26 Відповісти
ШмигалЮ, бажано завчасно і добровільно, ПРО ВСЕ повідомити РЕВІЗОРА!
Тепер, на Регламент КМУ, відкосити йому не вийде! Тепер, чітко по поличках, дія або бездіяльність за наслідками якої…
Загинули тисячі Українців… просто лупати очочками … таке не пройде!
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23.09.2023 19:36 Відповісти
А навіщо з нею говорити онлайн коли вона живе в Києві ?
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23.09.2023 20:44 Відповісти
Шмигаль,з такою мордою,Тобі грошей більше ніхто не дасть,а ті що вкрав заберуть.
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23.09.2023 21:58 Відповісти
Обсудили и забыли!? Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Югославия... - какую из этих стран "восстановили" США после своего участия в насаждении демократии???
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24.09.2023 03:53 Відповісти
 
 