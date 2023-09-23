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Российские оккупанты планируют вывезти музейные экспонаты из Севастополя под видом эвакуации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севастополь

Оккупационные "власти" Крыма под предлогом "эвакуации населения" планируют вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода, такую задачу оккупационная администрация полуострова якобы поставила перед местными МЧСниками.

На сайте так называемого МЧС выложили напоминания для спасателей о том, что одна из их задач – "эвакуация не только населения, но и культурных ценностей".

"Третья, важнейшая задача гражданской обороны – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", – цитирует издание сообщения на сайте.

По данным крымских МЧСников, задача состоит в "планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов".

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Топ комментарии
+10
Hiчого дивного,чергове пограбування
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23.09.2023 20:28
+7
Якщо це панорама про епізод програної російською імперією Кримської війни 1853-1855р.р., то нехай забирають разом з усіма пам'ятниками російсько-імперських ідолів, не шкода.
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23.09.2023 20:45
+7
Вся різниця в тому, що вони планують й вивозять, а наша шобла у ідентичній ситуації про*бала все, що змогла. Gандону ткаченку велике за це "дякую".
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23.09.2023 21:00
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Hiчого дивного,чергове пограбування
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23.09.2023 20:28 Ответить
Злодійня... Генетична...
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23.09.2023 20:29 Ответить
То Севас буде без унітазів?!
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23.09.2023 20:30 Ответить
Нехай гальюни з крєйсєра моцква знімають і трандують в свої їбєня мокшанські.
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23.09.2023 20:44 Ответить
хороший знак.кстати,моё личное мнение что все эти артефакты которые называются художественными ценностями это всё хорошо и интересно,но они для меня стоят все вместе взятые меньше жизни одного Украинского пехотинца в окопе
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23.09.2023 20:31 Ответить
Вот и держи его при себе.
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23.09.2023 20:49 Ответить
До подібного висновку дійшов після відвідин музею Le Louvre.
В одному залі натрапив на стенд - вітрину з велетенським кристалом. На табличці було вказано, що це славетний Кох-і-Ноор. "Муляж" - подумав я (не повірив). Вже після повернення додому випадково у пресі прочитав, що в ті дні у Луврі був виставлений саме він, оригінал. Про Джоконду, Ніку Самофракійську, "Грецьку залу" навіть згадувати не буду...
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23.09.2023 20:57 Ответить
А чого варта, наприклад, історична, культурна пам'ять? От нам весь час винищували нашу історію, культуру, і в результаті "виховали" купу "ходячих шлунків", котрим ця українська мова, історія, культура були до сраки і в 2019 році вони проголосували за "какаяразніца". Що було далі? А далі, на голови цих нещасних, на голови всіх українців - посипалися ракети і бомби. І ми зараз за це платимо ціну у сотні тисяч життів (один лише Маріупіль) тп мільйони паламаних доль.
От і здавалося б - до чого тут культура? Мова? Історична пам'ять? Пам'ятки, вори мистецтва, артефакти нашої культури?
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23.09.2023 21:18 Ответить
До музеїв Севастополя наша культурна память жодним боком. Москалі постарались. Якщо там і є якісь ціності які б звязували Севастополь з Україною то хіба в закромах а не в експозиціях. І до 14 так уже було, як після не знаю бо переїхав.
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23.09.2023 22:27 Ответить
А як щодо цінностей кримських татар?
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23.09.2023 22:31 Ответить
В Севастополі не бачив. В Бахчисараї бачив. Їх в 80ті-90ті коли вони вони повертались додому в Севастополь не пускали.
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23.09.2023 22:35 Ответить
Когось здивувала "новина"?
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23.09.2023 20:31 Ответить
під час другої світової війни кацапи пограбували всі музеї України крім того демонтували та вивозили цілі заводи таким чином на росії з'явилися виробництва та індустріалізація все за рахунок українців..
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23.09.2023 21:03 Ответить
1. Під час не тільки 2 світової. Каци грабували Україну поствйно, як тільки крякати почали на болотах.
2. А от під час 2 світової каци вивезли з Германії все, шо можна. Ті ж самі калаші, зроблені інженерами Хуго Шмайсером.
3. Не вчіть мене історії.
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23.09.2023 21:53 Ответить
Міст пустити фслєд за рюске карабльом!
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23.09.2023 20:36 Ответить
Дякуємо панове Развожжаєв і Міллер! Україна вас не забуде!

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23.09.2023 20:39 Ответить
де можна подивитися відзняті перші кадри нищення?
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23.09.2023 20:59 Ответить
Якщо це панорама про епізод програної російською імперією Кримської війни 1853-1855р.р., то нехай забирають разом з усіма пам'ятниками російсько-імперських ідолів, не шкода.
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23.09.2023 20:45 Ответить
Вся різниця в тому, що вони планують й вивозять, а наша шобла у ідентичній ситуації про*бала все, що змогла. Gандону ткаченку велике за це "дякую".
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23.09.2023 21:00 Ответить
А все тому, що відповідальності за ці про*оби немає!
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23.09.2023 21:05 Ответить
Надо срочно мост расхерачить, пока не поздно..
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23.09.2023 21:21 Ответить
Джо проти,не хоче загострення, тому і атакамс не дав, а без них ніяк не вийде "расхерачити")
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23.09.2023 21:31 Ответить
Атакамсы Джо дал, не много - но дал, ими и можно мост расхерачить, пока не поздно..
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23.09.2023 21:34 Ответить
Атакамси Джо з касетними блоками. Міст ними не розхєрачиш, це для живої сили кацапні...
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23.09.2023 22:03 Ответить
"Оперативно-тактический ракетный комплекс "ATACMS" (Army Tactical Missile System ) предназначен для поражения точечных целей таких как командные пункты, пусковые установки ракет, обьекты ПВО, узлы связи, склады ГСМ, расположенных в глубине обороны противника в любых погодных условиях, в любое время суток. Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка M270 системы залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System)."

То есть, они и для моста сгодятся, если вдарить ими несколькими штук в одну точку.. )
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23.09.2023 22:17 Ответить
От-от! Адже десантні кораблі кацапи бояться в Крим вести - сховали в Новоросійську Залишилася тільки залізниця (поки що) через мелітополь і "путінський міст Ще трохи - і "сухопутний коридор" опиниться під вогневим контролем ЗСУ І залишиться тільки Керч І буде там "паследний параход на Канстантинополь"!
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24.09.2023 04:58 Ответить
Та і так самі копії вже лишились... Розкрадають музейні фонди з 2014 року...
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23.09.2023 22:05 Ответить
Что смогли то уже после оккупации Крыма в 2014 г.вывезли , а теперь это "ипсо".
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23.09.2023 23:31 Ответить
 
 