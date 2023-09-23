Российские оккупанты планируют вывезти музейные экспонаты из Севастополя под видом эвакуации

Оккупационные "власти" Крыма под предлогом "эвакуации населения" планируют вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода, такую задачу оккупационная администрация полуострова якобы поставила перед местными МЧСниками.

На сайте так называемого МЧС выложили напоминания для спасателей о том, что одна из их задач – "эвакуация не только населения, но и культурных ценностей".

"Третья, важнейшая задача гражданской обороны – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", – цитирует издание сообщения на сайте.

По данным крымских МЧСников, задача состоит в "планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов".

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