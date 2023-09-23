Російські окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя під виглядом евакуації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна "влада" Криму під приводом "евакуації населення" планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода, таке завдання окупаційна адміністрація півострова нібито поставила перед місцевими надзвичайниками.
На сайті так званого "МНС" виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – "евакуація не лише населення, а й культурних цінностей".
"Третє, найважливіше завдання цивільної оборони - евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони", – цитує видання повідомлення на сайті.
За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у "плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів".
Будь ласка, зачекайте...
В одному залі натрапив на стенд - вітрину з велетенським кристалом. На табличці було вказано, що це славетний Кох-і-Ноор. "Муляж" - подумав я (не повірив). Вже після повернення додому випадково у пресі прочитав, що в ті дні у Луврі був виставлений саме він, оригінал. Про Джоконду, Ніку Самофракійську, "Грецьку залу" навіть згадувати не буду...
От і здавалося б - до чого тут культура? Мова? Історична пам'ять? Пам'ятки, вори мистецтва, артефакти нашої культури?
2. А от під час 2 світової каци вивезли з Германії все, шо можна. Ті ж самі калаші, зроблені інженерами Хуго Шмайсером.
3. Не вчіть мене історії.
То есть, они и для моста сгодятся, если вдарить ими несколькими штук в одну точку.. )