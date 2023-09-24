За прошедшие сутки на южном направлении россияне потеряли 224 солдата и 51 единицу техники, - Тарнавский
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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о боевой работе ВСУ в течение 23 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его телеграме.
В сообщении отмечается: "На Таврическом направлении идет боевая работа Сил обороны.
Всего за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач.
За последние сутки потери врага составили 224 человека (безвозвратные – 70, раненые – 154, плен – 1).
Уничтожена 51 единица военной техники противника. В частности, 6 танков, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 21 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 – специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов".
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і ніколи не буде під московітами 😡