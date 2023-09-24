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Тарнавский (193) наступление (100) контрнаступление на Юге (279)

За прошедшие сутки на южном направлении россияне потеряли 224 солдата и 51 единицу техники, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о боевой работе ВСУ в течение 23 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его телеграме.

В сообщении отмечается: "На Таврическом направлении идет боевая работа Сил обороны.

Всего за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач.

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За последние сутки потери врага составили 224 человека (безвозвратные – 70, раненые – 154, плен – 1).

Уничтожена 51 единица военной техники противника. В частности, 6 танков, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 21 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 – специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов".
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Топ комментарии
+3
Гаряче стає кацапам на українській землі , бо вона не ваша
і ніколи не буде під московітами 😡
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24.09.2023 00:47
+1
В зальному цікаво - як вони їх по штуці рахують. Чи їм від кацапів звіти приходять?
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24.09.2023 00:28
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В зальному цікаво - як вони їх по штуці рахують. Чи їм від кацапів звіти приходять?
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24.09.2023 00:28 Ответить
Є така штука , як прослушка звіту кацапів 😠
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24.09.2023 00:44 Ответить
21 БпЛА - я надіюся дрони Мавіки ворога тут не рахує наш командуючий.
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24.09.2023 02:18 Ответить
мелочь
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24.09.2023 08:18 Ответить
ВСУ за сутки приземлили 21 вражеский БпЛА и сожгли 23 артсистемы - Генштаб

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24.09.2023 08:21 Ответить
Гаряче стає кацапам на українській землі , бо вона не ваша
і ніколи не буде під московітами 😡
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24.09.2023 00:47 Ответить
ВСУ вытесняют россиян из Вербового - Генштаб
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24.09.2023 08:17 Ответить
Маляр ротом вже брала Вербове 2 мiсяцi тому
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24.09.2023 09:00 Ответить
В Николаевской области сбитые российские дроны попадали в кустарники
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24.09.2023 08:22 Ответить
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24.09.2023 08:26 Ответить
Я на рынок - I'll soon be Back
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24.09.2023 08:27 Ответить
 
 