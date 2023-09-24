Великобритания собирается подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих к концу года

Глава министерства обороны Великобритании заявил, что до конца года планируется подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Наша цель – подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что британская решимость пошатнется. И мы будем стоять бок о бок с украинцами", – отметил он.

По словам британского министра, Великобритания также усилит поддержку Украины.

"Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых уже составляет около 300 тысяч, и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года", – сказал Шаппс.

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