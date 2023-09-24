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Великобритания собирается подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих к концу года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,велика,військові,британія

Глава министерства обороны Великобритании заявил, что до конца года планируется подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Наша цель – подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что британская решимость пошатнется. И мы будем стоять бок о бок с украинцами", – отметил он.

По словам британского министра, Великобритания также усилит поддержку Украины.

"Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых уже составляет около 300 тысяч, и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года", – сказал Шаппс.

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Комментировать
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24.09.2023 13:50 Ответить
Дякуємо, Великобританіє !

поки триває війна потрібне поповнення Воїнами; кожен день повідомлення про загиблих, є загиблі серед друзів, із колективу де працюю, мобілізовані майже всі придатні чоловіки, більшість із них поранені і дехто вже не придатні до стройової....
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24.09.2023 13:57 Ответить
вніманіє
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24.09.2023 14:25 Ответить
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24.09.2023 14:29 Ответить
Прямо по центру прінятія рєшєній😁
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24.09.2023 14:44 Ответить
це 30 тисяч з початку війни якщо що
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24.09.2023 14:54 Ответить
Поки не буде в достатній кількості артилерії та іншої зброї це не дуже допоможе. У нас нещодавно поховали хлопців, які навчалися в Великобританії довше, ніж воювали, бо рашисти накривають потужними ударами з усього що є, а розмови про те, що у них снарядний голод це брехня.
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24.09.2023 15:22 Ответить
СУПЕР! СЛАВА ЗСУ!
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24.09.2023 17:02 Ответить
 
 