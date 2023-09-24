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Великобритания собирается подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих к концу года
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава министерства обороны Великобритании заявил, что до конца года планируется подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Наша цель – подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что британская решимость пошатнется. И мы будем стоять бок о бок с украинцами", – отметил он.
По словам британского министра, Великобритания также усилит поддержку Украины.
"Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых уже составляет около 300 тысяч, и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года", – сказал Шаппс.
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