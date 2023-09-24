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Велика Британія збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Глава міністерства оборони Великої Британії заявив, що до кінця року планується підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.

За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.

"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.

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Автор: Марина Макєєва
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24.09.2023 13:50 Відповісти
Дякуємо, Великобританіє !

поки триває війна потрібне поповнення Воїнами; кожен день повідомлення про загиблих, є загиблі серед друзів, із колективу де працюю, мобілізовані майже всі придатні чоловіки, більшість із них поранені і дехто вже не придатні до стройової....
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24.09.2023 13:57 Відповісти
вніманіє
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24.09.2023 14:25 Відповісти
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24.09.2023 14:29 Відповісти
Прямо по центру прінятія рєшєній😁
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24.09.2023 14:44 Відповісти
це 30 тисяч з початку війни якщо що
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24.09.2023 14:54 Відповісти
Поки не буде в достатній кількості артилерії та іншої зброї це не дуже допоможе. У нас нещодавно поховали хлопців, які навчалися в Великобританії довше, ніж воювали, бо рашисти накривають потужними ударами з усього що є, а розмови про те, що у них снарядний голод це брехня.
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24.09.2023 15:22 Відповісти
СУПЕР! СЛАВА ЗСУ!
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24.09.2023 17:02 Відповісти
 
 