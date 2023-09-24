2 141 8
Велика Британія збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава міністерства оборони Великої Британії заявив, що до кінця року планується підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.
Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.
За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.
"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
поки триває війна потрібне поповнення Воїнами; кожен день повідомлення про загиблих, є загиблі серед друзів, із колективу де працюю, мобілізовані майже всі придатні чоловіки, більшість із них поранені і дехто вже не придатні до стройової....