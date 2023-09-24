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Австрия (734) война (47303) Шалленберг Александр (37) переговоры с Россией (450)

Глава МИД Австрии Шалленберг выступает за диалог с Россией несмотря на то, что она "старается неоимпериалистически захватить другое государство"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

александер,шалленберг

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что мир должен вести с Россией диалог, хотя это сложно, когда она пытается захватить Украину, пренебрегая всеми нормами международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шалленберг заявил в интервью агентству АРА.

"Конечно, мы должны. У нас также есть соответствующие платформы, будь то в ООН или, например, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такие организации никогда не были клубами единомышленников. Этот диалог всегда был очень сложным, даже во времена холодной войны. Мы не должны об этом забывать", - ответил он на вопрос о том, стоит ли вести диалог с Москвой.

Он считает, что есть много глобальных вопросов, от климата до разоружения, "где мы сможем достичь прогресса только тогда, когда будем говорить с Москвой".

"С нашей западной точки зрения, конечно, это сложно. Россия пытается неоимпериалистически просто захватить другое государство. Это не та ситуация, когда мы можем сидеть сложа руки и ничего не делать, ведь это вопрос нашей собственной безопасности. Мы живем за счет того, что все, независимо от того, имеют ли они ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", - добавил он.

Наряду с этим Шалленберг отметил многополярный мир и "разные центры силы" – Соединенные Штаты, Европа, Китай, Россия. "Думаю, что самое важное с нашей точки зрения - держать каналы диалога открытыми, говорить на равных, на основе уважения, а не читать лекции с поднятым указательным пальцем", - подчеркнул Шелленберг.

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Топ комментарии
+33
Як заїбали оці ситі підари !!!
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24.09.2023 20:10
+27
Дебил невменяемый...
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24.09.2023 20:06
+21
вся Австрія в нацистських орлах - кажуть що то їх історія... ще є питання до австріяків?
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24.09.2023 20:08
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Дебил невменяемый...
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24.09.2023 20:06 Ответить
Як заїбали оці ситі підари !!!
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24.09.2023 20:10 Ответить
Ізвращьєні постійно хочуть заглянути ***** в одне місце
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24.09.2023 21:15 Ответить
война началась бы все равно, с зешоблой или без. И никогда с шоблой или без мы ее сами бы не вытянули. А брать в нато сытые ****** нас не хотели.
Так понятно?
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24.09.2023 23:38 Ответить
Яке відношення у "цю Зешоблу, яка привела війну" до планів які карлик плекав ще за Кучми?
Так, розумію, якби яник залишився- війни не булоб, він з ригами й сам би усе здав москалям.
Так, згоден- весь світ нам нічого не винен, але рашистські консерви викликають блювоту.
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25.09.2023 03:43 Ответить
***** Шалленберга теж танцював Карочє ганьба
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24.09.2023 20:21 Ответить
Можливо він онук Ва́льтера Фри́дриха Ше́лленберга, начальник зовнішньої розвідки служби безпеки СД - 6 відділ РСХА, бригадефюрера СС.
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24.09.2023 21:41 Ответить
не дивно, що професор Фройд із Віденя і саме там мав практику

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24.09.2023 23:12 Ответить
вся Австрія в нацистських орлах - кажуть що то їх історія... ще є питання до австріяків?
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24.09.2023 20:08 Ответить
... схоже і в головах у них повний "Майн кампф".
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24.09.2023 20:30 Ответить
З Anschlußем.
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24.09.2023 21:19 Ответить
З якого дива орли стали нациськими? І чому країни мають відмовлятися від своїх історичних симолів тільки тому, що їми у якийсь спосіб користувалися також і нацисти?
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24.09.2023 20:42 Ответить
пнх урод. ти там був? бачив? ні то йди нах урод
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24.09.2023 21:00 Ответить
Я там був і бачив, бидло неосвідчене. А ти, бидло і невіглас, у своїх тупих маніпуляціях схожий на москалів, які вважають, що назва нашої гірської бригади "Едельвейс" є нациською тількти тому, що німці у "й Світовій теж використовували цю назву.
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24.09.2023 21:18 Ответить
Що, бидло, може ти з москалями погодишся, що й наші хрести на техніці є "нациськими", бо й німці хрестами користувались?
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24.09.2023 21:22 Ответить
Та звичайно, можна з росіянами поговорити, можна і з тарганами і з іншими паразитами, але результат буде той самий.
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24.09.2023 20:09 Ответить
Скільки людей на московії чи у Австрії загинуло під час "холодної війни" в результаті "велення бойових дій"?

Цього дурня треба відправити на перемовини до голодних людожерів із сумкою, повною спецій до м'яса. А якщо повернеться (бодай частинами чи обїденими кістками), то тоді спитати його думку.
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24.09.2023 20:10 Ответить
А те що Путін пробує не "читать лекції з піднятим догори пальцем" а вимагать свого - "поклавши *** на міжнародне право" - Шаленберг не бачить?
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24.09.2023 20:11 Ответить
Ні, не бачить. Директор Raiffeisen Bank підтвердить.
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24.09.2023 21:09 Ответить
Я виступаю за те шоб Австрія вернулася в Римську імперію разом з Угорщиною - хто за?
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24.09.2023 20:11 Ответить
Але в цій імперії столицею має бути не Рим а Бухарест.
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24.09.2023 20:44 Ответить
Берлін
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24.09.2023 20:47 Ответить
Ви не вловили суть.
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24.09.2023 21:03 Ответить
Мало хто розуміє ассоціацію Imperium Romanum & Romania з Русь & Росія.
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25.09.2023 11:28 Ответить
в Священну Римську імперію
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24.09.2023 20:46 Ответить
Нащадок... Шелен... На xyz...
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24.09.2023 20:12 Ответить
на покойного табакова похож...
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24.09.2023 21:12 Ответить
Юстас і Шелленберг - шо то ху.ня, шо єта х.йня, отєта та і запишите
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24.09.2023 20:13 Ответить
Похоже, что и он также танцевал с Путиным
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24.09.2023 20:14 Ответить
невідомо, але 3,14дор такий самий.
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24.09.2023 20:22 Ответить
Австрію перетворили в такий собі євро-заповідник для всієї мразоти світу. І зробили це отакі зовні "білі і пухнасті" але внутрішньо гнилі та безпринципні толерасти як цей Шалленберг.
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24.09.2023 20:16 Ответить
І це та сама Австрія, що 10 років була у радянській зоні окупації. За цей час з Австрії здриснуло майже 40% населення, значно більше, ніж загинуло у 1939÷45. Це та Австрія, про яку Черчіль сказав, що за комунізм австріяки проголосували ногами
Ну й чому ж їх навчила власна історія?
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24.09.2023 21:22 Ответить
Та коли ж ви вже набалакаєтеся,підари?
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24.09.2023 20:17 Ответить
Чого його ніхто не запитує НАВІЩО?
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24.09.2023 20:18 Ответить
довбойоб, чи така ж курва-танцюристка )(уйла як бувша чільниця МЗС Австрії, яка зараз в підерації.
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24.09.2023 20:19 Ответить
Щоб отакі цинічні ШЛЮХЕНберги порозумнішали, чи нарешті згадали, де знаходиться совість, є лише одні єдині ліки - пару разів прилетіти кацапським Іскандерам по Відню... Ти, курва, досі спокійно сьорбаєш зранку свою каву десь на своїй Шлюхєнштрасе лише тому, що кожного дня українці гинуть, затуляючи таких цинічних мерзот, як ти, ШЛЮХЕНберг, від осатанілої азійської москальської орди.
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24.09.2023 20:20 Ответить
Такий собі австрійський художник-недоук схвально плескає в долоні.
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24.09.2023 20:20 Ответить
Ой... Пошел он в "ж°пу". Что ни день, то какой-то кремлебот всплывёт. То просят не унижать, то ещё что-нибудь. *****!!! Кому не нравится, пусть едут в срашу!
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24.09.2023 20:21 Ответить
всплывает и просит не унижать и не давать касабам на клык
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24.09.2023 20:49 Ответить
Авсстрія як завжди) цьомки бомки з москалями
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24.09.2023 20:25 Ответить
Спочатку домовся з глистами в своїй сраці, бо вони вже весь твій мозок зжерли
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24.09.2023 20:28 Ответить
З терористами не можна розмовляти,тим більше з ними домовлятись,їх потрібно знищувати!
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24.09.2023 20:28 Ответить
він може поспілкуватися на рахунок австрійських територій з москвою, не українських
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24.09.2023 20:30 Ответить
особисто я не проти діалогу Шелленберга і *****. Нехай лише повідомляють стенограму в ЗМІ. або ж відухою в ютубі
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24.09.2023 20:31 Ответить
Коли вас намагаєтеся зжерти хижак, то ви його просто пи@дите, а не намагаєтеся вести перемовини та враховувати його інтереси.
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24.09.2023 20:34 Ответить
По морде видно, шо достоевского перебрал, идиот.
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24.09.2023 20:35 Ответить
Когда твои яйки подключат к току и они засветятся,и когда на твоих глазах, твою,дочь,внучку,жену,сына трахнут,вот тогда ты запоёшь курва другие песни оглавном. Блд не только зла не хватает,но и мата,на таких длб...дятлов.
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24.09.2023 20:36 Ответить
Черговий "голуб миру", який так нічого й не зрозумів
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24.09.2023 20:44 Ответить
Австрійці з Угорцями як дві шлюхи - одна подорожче а інша подешевше…. - торгують европейськими демократичними цінностями…
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24.09.2023 20:47 Ответить
Австрійську народну республіку на них..
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24.09.2023 20:52 Ответить
Соромно, але є і досі такі мудрі продовжувачі, справи деладьє+чемберлена 1938р., «я вам привіз мир»… і чим, усе це, закінчилося для Європи !!
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24.09.2023 20:52 Ответить
Ну то й говори, можеш шмат Австрії віддати взамін України
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24.09.2023 21:03 Ответить
Цей "діалог" ведеться ще з 2014 року різними "фрау Рібеннтроп" замість того щоб поставити на "місце біля параші" недофюрера.
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24.09.2023 21:03 Ответить
"Думаю, що найважливіше з нашої точки зору - тримати канали діалогу відкритими, говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем", - наголосив Шелленберг -отже на Твій австрійськи монолог ,про потребу діалогу з рашистським окупантом Української землі і вбивцею українського народу український народ підносить Тобі палець,котрий означає-@fuck you@
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24.09.2023 21:04 Ответить
Не в тему,ще тільки Саудовська Аравія не давала поради на перемовини.
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24.09.2023 21:04 Ответить
Очередная европейская мерзость.
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24.09.2023 21:05 Ответить
австрія - це одна із тих, до огиди бридких країн. не дивно, що лайно під назвою "угорщина" колись було частиною цієї проституційної гівнокраїни.
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24.09.2023 21:11 Ответить
За танец дуры Кнайсль путиным, пришлось перебраться в россиюшку , вычисляют и находят дурачьков, ГРУ россий и тогда подсунит сотню другую ...... и будит "клиент" говорит "что надо".
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24.09.2023 21:11 Ответить
Вже не дивує.
Пару днів тому Бербок в ООН заявила, що "конфлікт в Україні-це наслідок агресії Путіна (особистої, ймовірно), що веде до страждань ДВОХ народів".
Бо ж як тільки страждають оператори Калібрів, каву п'ють відрами, а це для серця зле.
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24.09.2023 21:12 Ответить
кремлевских агентов нужно периодически отстреливать
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24.09.2023 21:22 Ответить
Пан Шалленберг не хоче "читати лекції з піднятим вказівним пальцем"?
Значить, буде присягати на вірність "возрожденной імпєріі" з чекістським наганом біля скроні. І це буде не Австро-Угорщина...
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24.09.2023 21:32 Ответить
Эти консервы никак не протухнут окончательно
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24.09.2023 21:57 Ответить
Австрія буде навіки вдячною Москві за те що Радянський Союз замість лави підсудних посадив австріяк в сектор свідків і потерпілих.
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24.09.2023 21:58 Ответить
Говорити можна і з бетонною стіною, але який сенс в подібних розмовах?
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24.09.2023 22:22 Ответить
Напевно не знає історії Австрії: Anschluß /аншлюс Австрії, який так схожий з захоплення порушенням суверенітету України. Напевно, той Шалленберг не тільки сторонний Путіна, а і Гітлера.
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24.09.2023 22:56 Ответить
Нехай цей шайскопф , ще йому в очко подивиться..
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24.09.2023 23:10 Ответить
відносно недавно була історія коли премєр Австрії попався на договорняку з підставною особою нібито від кацапського олігарха про передачу йому декількох лямів зелені. Дівуля представилась племінницею голови Норнікеля. Австріяки понурили голови і перепризначили примуса. А після того один депутат іх парламенту звернувся в суд з вимогою до цієї правлячої партії виплатити йому 2 лями за переуступку свого місця в парламенті. Особлива пікантність, що на його місце завели проектанта каналізації в Буковелі, а оплачував похід в депутатство Палиця І. Але австріяки знову проявили толерантність бо гроші ж не пахнуть. Там все просякнуто наживою, того такі прояви толерантності.
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24.09.2023 23:16 Ответить
предлагаю отдать путину австрию вместо Украины.
И пусть тримає канали діалогу відкритими, та говорить на рівних, на основі поваги.
мерзость европейская
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24.09.2023 23:41 Ответить
хай віддає кацапам пів Австрії і закриємо питання
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24.09.2023 23:56 Ответить
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25.09.2023 00:44 Ответить
Діалог з Росією йде кожен день, і мабуть ще ніколи в світовій історії їх стільки не посилали. Кожна стаття в нашій пресі це фактично діалог з Росією, кожен постріл теж. Що пану не подобається, як ще потужніше можна спілкуватись з Росією? Ну тільки ядерну бомбу зкинути, але то не до нас питання.
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25.09.2023 01:41 Ответить
Австрія була завжди пристаніщем агентури совкового кдб,після роспаду срср -фсб,а також кримінально-алегархічних кланів.Фірташ знаходиться у Відні,коломойський,медведчук мають там свої хатинки,даже у вілкула сім'я у австрій.Я не кажу про рос алігархів.
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25.09.2023 05:04 Ответить
Ага, в нас також були багатовекторність, різна балаканина, намагалися дружити, але кацапське нутро вилізло. Їм все мало, їм потрібно вбивати, нищити, гвалтувати,грабувати. Орда, нелюди, мерзота, їм місце на мокшанських болотах.
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25.09.2023 09:59 Ответить
 
 