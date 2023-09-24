Глава МИД Австрии Шалленберг выступает за диалог с Россией несмотря на то, что она "старается неоимпериалистически захватить другое государство"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что мир должен вести с Россией диалог, хотя это сложно, когда она пытается захватить Украину, пренебрегая всеми нормами международного права.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шалленберг заявил в интервью агентству АРА.
"Конечно, мы должны. У нас также есть соответствующие платформы, будь то в ООН или, например, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такие организации никогда не были клубами единомышленников. Этот диалог всегда был очень сложным, даже во времена холодной войны. Мы не должны об этом забывать", - ответил он на вопрос о том, стоит ли вести диалог с Москвой.
Он считает, что есть много глобальных вопросов, от климата до разоружения, "где мы сможем достичь прогресса только тогда, когда будем говорить с Москвой".
"С нашей западной точки зрения, конечно, это сложно. Россия пытается неоимпериалистически просто захватить другое государство. Это не та ситуация, когда мы можем сидеть сложа руки и ничего не делать, ведь это вопрос нашей собственной безопасности. Мы живем за счет того, что все, независимо от того, имеют ли они ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", - добавил он.
Наряду с этим Шалленберг отметил многополярный мир и "разные центры силы" – Соединенные Штаты, Европа, Китай, Россия. "Думаю, что самое важное с нашей точки зрения - держать каналы диалога открытыми, говорить на равных, на основе уважения, а не читать лекции с поднятым указательным пальцем", - подчеркнул Шелленберг.
Пожалуйста, подождите...
Так понятно?
Так, розумію, якби яник залишився- війни не булоб, він з ригами й сам би усе здав москалям.
Так, згоден- весь світ нам нічого не винен, але рашистські консерви викликають блювоту.
Цього дурня треба відправити на перемовини до голодних людожерів із сумкою, повною спецій до м'яса. А якщо повернеться (бодай частинами чи обїденими кістками), то тоді спитати його думку.
Ну й чому ж їх навчила власна історія?
Пару днів тому Бербок в ООН заявила, що "конфлікт в Україні-це наслідок агресії Путіна (особистої, ймовірно), що веде до страждань ДВОХ народів".
Бо ж як тільки страждають оператори Калібрів, каву п'ють відрами, а це для серця зле.
Значить, буде присягати на вірність "возрожденной імпєріі" з чекістським наганом біля скроні. І це буде не Австро-Угорщина...
И пусть тримає канали діалогу відкритими, та говорить на рівних, на основі поваги.
мерзость европейская