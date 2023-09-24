Глава МИД Австрии Шалленберг выступает за диалог с Россией несмотря на то, что она "старается неоимпериалистически захватить другое государство"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что мир должен вести с Россией диалог, хотя это сложно, когда она пытается захватить Украину, пренебрегая всеми нормами международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шалленберг заявил в интервью агентству АРА.

"Конечно, мы должны. У нас также есть соответствующие платформы, будь то в ООН или, например, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такие организации никогда не были клубами единомышленников. Этот диалог всегда был очень сложным, даже во времена холодной войны. Мы не должны об этом забывать", - ответил он на вопрос о том, стоит ли вести диалог с Москвой.

Он считает, что есть много глобальных вопросов, от климата до разоружения, "где мы сможем достичь прогресса только тогда, когда будем говорить с Москвой".

"С нашей западной точки зрения, конечно, это сложно. Россия пытается неоимпериалистически просто захватить другое государство. Это не та ситуация, когда мы можем сидеть сложа руки и ничего не делать, ведь это вопрос нашей собственной безопасности. Мы живем за счет того, что все, независимо от того, имеют ли они ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", - добавил он.

Наряду с этим Шалленберг отметил многополярный мир и "разные центры силы" – Соединенные Штаты, Европа, Китай, Россия. "Думаю, что самое важное с нашей точки зрения - держать каналы диалога открытыми, говорить на равных, на основе уважения, а не читать лекции с поднятым указательным пальцем", - подчеркнул Шелленберг.

Читайте также: Нападение РФ на Украину подрывает доверие к ООН, - глава МИД Новой Зеландии Махута