Голова МЗС Австрії Шалленберг виступає за діалог із Росією попри те, що вона "намагається в неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що світ має вести із Росією діалог, хоча це й складно, коли вона намагається захопити Україну, нехтуючи усіма нормами міжнародного права.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шалленберг заявив в інтерв’ю агентству АРА.
"Звичайно, ми повинні. У нас також є відповідні платформи, будь-то в ООН чи, наприклад, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Такі організації ніколи не були клубами однодумців. Цей діалог завжди був дуже складним, навіть за часів холодної війни. Ми не повинні про це забувати", - відповів він на питання про те, чи варто вести діалог з Москвою.
Він вважає, є багато глобальних питань, від клімату до роззброєння, "де ми зможемо досягти прогресу лише тоді, коли будемо говорити з Москвою".
"З нашої західної точки зору, звичайно, це складно. Росія намагається в неоімперіалістичний спосіб просто захопити іншу державу. Це не та ситуація, коли ми можемо сидіти склавши руки і нічого не робити, адже це питання нашої власної безпеки. Ми живемо за рахунок того, що всі, незалежно від того, чи мають вони ядерну зброю, чи ні, дотримуються міжнародного права", - додав він.
Поруч із цим Шалленберг вказав на багатополярний світ та "різні центри сили" – Сполучені Штати, Європа, Китай, Росія. "Думаю, що найважливіше з нашої точки зору – тримати канали діалогу відкритими, говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем", - наголосив Шелленберг.
Будь ласка, зачекайте...
Так понятно?
Так, розумію, якби яник залишився- війни не булоб, він з ригами й сам би усе здав москалям.
Так, згоден- весь світ нам нічого не винен, але рашистські консерви викликають блювоту.
Цього дурня треба відправити на перемовини до голодних людожерів із сумкою, повною спецій до м'яса. А якщо повернеться (бодай частинами чи обїденими кістками), то тоді спитати його думку.
Ну й чому ж їх навчила власна історія?
Пару днів тому Бербок в ООН заявила, що "конфлікт в Україні-це наслідок агресії Путіна (особистої, ймовірно), що веде до страждань ДВОХ народів".
Бо ж як тільки страждають оператори Калібрів, каву п'ють відрами, а це для серця зле.
Значить, буде присягати на вірність "возрожденной імпєріі" з чекістським наганом біля скроні. І це буде не Австро-Угорщина...
И пусть тримає канали діалогу відкритими, та говорить на рівних, на основі поваги.
мерзость европейская