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Австрія (567) війна (56949) Шалленберг Александер (53) переговори з Росією (559)

Голова МЗС Австрії Шалленберг виступає за діалог із Росією попри те, що вона "намагається в неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

александер,шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що світ має вести із Росією діалог, хоча це й складно, коли вона намагається захопити Україну, нехтуючи усіма нормами міжнародного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шалленберг заявив в інтерв’ю агентству АРА.

"Звичайно, ми повинні. У нас також є відповідні платформи, будь-то в ООН чи, наприклад, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Такі організації ніколи не були клубами однодумців. Цей діалог завжди був дуже складним, навіть за часів холодної війни. Ми не повинні про це забувати", - відповів він на питання про те, чи варто вести діалог з Москвою. 

Він вважає, є багато глобальних питань, від клімату до роззброєння, "де ми зможемо досягти прогресу лише тоді, коли будемо говорити з Москвою". 

"З нашої західної точки зору, звичайно, це складно. Росія намагається в неоімперіалістичний спосіб просто захопити іншу державу. Це не та ситуація, коли ми можемо сидіти склавши руки і нічого не робити, адже це питання нашої власної безпеки. Ми живемо за рахунок того, що всі, незалежно від того, чи мають вони ядерну зброю, чи ні, дотримуються міжнародного права", - додав він.

Поруч із цим Шалленберг вказав на багатополярний світ та "різні центри сили" – Сполучені Штати, Європа, Китай, Росія. "Думаю, що найважливіше з нашої точки зору – тримати канали діалогу відкритими, говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем", - наголосив Шелленберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад РФ на Україну підриває довіру до ООН, - голова МЗС Нової Зеландії Махута
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Топ коментарі
+33
Як заїбали оці ситі підари !!!
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24.09.2023 20:10
+27
Дебил невменяемый...
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24.09.2023 20:06
+21
вся Австрія в нацистських орлах - кажуть що то їх історія... ще є питання до австріяків?
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24.09.2023 20:08
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Дебил невменяемый...
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24.09.2023 20:06 Відповісти
Як заїбали оці ситі підари !!!
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24.09.2023 20:10 Відповісти
Ізвращьєні постійно хочуть заглянути ***** в одне місце
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24.09.2023 21:15 Відповісти
война началась бы все равно, с зешоблой или без. И никогда с шоблой или без мы ее сами бы не вытянули. А брать в нато сытые ****** нас не хотели.
Так понятно?
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24.09.2023 23:38 Відповісти
Яке відношення у "цю Зешоблу, яка привела війну" до планів які карлик плекав ще за Кучми?
Так, розумію, якби яник залишився- війни не булоб, він з ригами й сам би усе здав москалям.
Так, згоден- весь світ нам нічого не винен, але рашистські консерви викликають блювоту.
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25.09.2023 03:43 Відповісти
***** Шалленберга теж танцював Карочє ганьба
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24.09.2023 20:21 Відповісти
Можливо він онук Ва́льтера Фри́дриха Ше́лленберга, начальник зовнішньої розвідки служби безпеки СД - 6 відділ РСХА, бригадефюрера СС.
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24.09.2023 21:41 Відповісти
не дивно, що професор Фройд із Віденя і саме там мав практику

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24.09.2023 23:12 Відповісти
вся Австрія в нацистських орлах - кажуть що то їх історія... ще є питання до австріяків?
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24.09.2023 20:08 Відповісти
... схоже і в головах у них повний "Майн кампф".
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24.09.2023 20:30 Відповісти
З Anschlußем.
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24.09.2023 21:19 Відповісти
З якого дива орли стали нациськими? І чому країни мають відмовлятися від своїх історичних симолів тільки тому, що їми у якийсь спосіб користувалися також і нацисти?
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24.09.2023 20:42 Відповісти
пнх урод. ти там був? бачив? ні то йди нах урод
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24.09.2023 21:00 Відповісти
Я там був і бачив, бидло неосвідчене. А ти, бидло і невіглас, у своїх тупих маніпуляціях схожий на москалів, які вважають, що назва нашої гірської бригади "Едельвейс" є нациською тількти тому, що німці у "й Світовій теж використовували цю назву.
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24.09.2023 21:18 Відповісти
Що, бидло, може ти з москалями погодишся, що й наші хрести на техніці є "нациськими", бо й німці хрестами користувались?
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24.09.2023 21:22 Відповісти
Та звичайно, можна з росіянами поговорити, можна і з тарганами і з іншими паразитами, але результат буде той самий.
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24.09.2023 20:09 Відповісти
Скільки людей на московії чи у Австрії загинуло під час "холодної війни" в результаті "велення бойових дій"?

Цього дурня треба відправити на перемовини до голодних людожерів із сумкою, повною спецій до м'яса. А якщо повернеться (бодай частинами чи обїденими кістками), то тоді спитати його думку.
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24.09.2023 20:10 Відповісти
А те що Путін пробує не "читать лекції з піднятим догори пальцем" а вимагать свого - "поклавши *** на міжнародне право" - Шаленберг не бачить?
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24.09.2023 20:11 Відповісти
Ні, не бачить. Директор Raiffeisen Bank підтвердить.
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24.09.2023 21:09 Відповісти
Я виступаю за те шоб Австрія вернулася в Римську імперію разом з Угорщиною - хто за?
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24.09.2023 20:11 Відповісти
Але в цій імперії столицею має бути не Рим а Бухарест.
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24.09.2023 20:44 Відповісти
Берлін
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24.09.2023 20:47 Відповісти
Ви не вловили суть.
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24.09.2023 21:03 Відповісти
Мало хто розуміє ассоціацію Imperium Romanum & Romania з Русь & Росія.
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25.09.2023 11:28 Відповісти
в Священну Римську імперію
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24.09.2023 20:46 Відповісти
Нащадок... Шелен... На xyz...
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24.09.2023 20:12 Відповісти
на покойного табакова похож...
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24.09.2023 21:12 Відповісти
Юстас і Шелленберг - шо то ху.ня, шо єта х.йня, отєта та і запишите
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24.09.2023 20:13 Відповісти
Похоже, что и он также танцевал с Путиным
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24.09.2023 20:14 Відповісти
невідомо, але 3,14дор такий самий.
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24.09.2023 20:22 Відповісти
Австрію перетворили в такий собі євро-заповідник для всієї мразоти світу. І зробили це отакі зовні "білі і пухнасті" але внутрішньо гнилі та безпринципні толерасти як цей Шалленберг.
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24.09.2023 20:16 Відповісти
І це та сама Австрія, що 10 років була у радянській зоні окупації. За цей час з Австрії здриснуло майже 40% населення, значно більше, ніж загинуло у 1939÷45. Це та Австрія, про яку Черчіль сказав, що за комунізм австріяки проголосували ногами
Ну й чому ж їх навчила власна історія?
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24.09.2023 21:22 Відповісти
Та коли ж ви вже набалакаєтеся,підари?
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24.09.2023 20:17 Відповісти
Чого його ніхто не запитує НАВІЩО?
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24.09.2023 20:18 Відповісти
довбойоб, чи така ж курва-танцюристка )(уйла як бувша чільниця МЗС Австрії, яка зараз в підерації.
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24.09.2023 20:19 Відповісти
Щоб отакі цинічні ШЛЮХЕНберги порозумнішали, чи нарешті згадали, де знаходиться совість, є лише одні єдині ліки - пару разів прилетіти кацапським Іскандерам по Відню... Ти, курва, досі спокійно сьорбаєш зранку свою каву десь на своїй Шлюхєнштрасе лише тому, що кожного дня українці гинуть, затуляючи таких цинічних мерзот, як ти, ШЛЮХЕНберг, від осатанілої азійської москальської орди.
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24.09.2023 20:20 Відповісти
Такий собі австрійський художник-недоук схвально плескає в долоні.
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24.09.2023 20:20 Відповісти
Ой... Пошел он в "ж°пу". Что ни день, то какой-то кремлебот всплывёт. То просят не унижать, то ещё что-нибудь. *****!!! Кому не нравится, пусть едут в срашу!
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24.09.2023 20:21 Відповісти
всплывает и просит не унижать и не давать касабам на клык
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24.09.2023 20:49 Відповісти
Авсстрія як завжди) цьомки бомки з москалями
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24.09.2023 20:25 Відповісти
Спочатку домовся з глистами в своїй сраці, бо вони вже весь твій мозок зжерли
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24.09.2023 20:28 Відповісти
З терористами не можна розмовляти,тим більше з ними домовлятись,їх потрібно знищувати!
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24.09.2023 20:28 Відповісти
він може поспілкуватися на рахунок австрійських територій з москвою, не українських
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24.09.2023 20:30 Відповісти
особисто я не проти діалогу Шелленберга і *****. Нехай лише повідомляють стенограму в ЗМІ. або ж відухою в ютубі
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24.09.2023 20:31 Відповісти
Коли вас намагаєтеся зжерти хижак, то ви його просто пи@дите, а не намагаєтеся вести перемовини та враховувати його інтереси.
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24.09.2023 20:34 Відповісти
По морде видно, шо достоевского перебрал, идиот.
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24.09.2023 20:35 Відповісти
Когда твои яйки подключат к току и они засветятся,и когда на твоих глазах, твою,дочь,внучку,жену,сына трахнут,вот тогда ты запоёшь курва другие песни оглавном. Блд не только зла не хватает,но и мата,на таких длб...дятлов.
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24.09.2023 20:36 Відповісти
Черговий "голуб миру", який так нічого й не зрозумів
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24.09.2023 20:44 Відповісти
Австрійці з Угорцями як дві шлюхи - одна подорожче а інша подешевше…. - торгують европейськими демократичними цінностями…
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24.09.2023 20:47 Відповісти
Австрійську народну республіку на них..
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24.09.2023 20:52 Відповісти
Соромно, але є і досі такі мудрі продовжувачі, справи деладьє+чемберлена 1938р., «я вам привіз мир»… і чим, усе це, закінчилося для Європи !!
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24.09.2023 20:52 Відповісти
Ну то й говори, можеш шмат Австрії віддати взамін України
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24.09.2023 21:03 Відповісти
Цей "діалог" ведеться ще з 2014 року різними "фрау Рібеннтроп" замість того щоб поставити на "місце біля параші" недофюрера.
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24.09.2023 21:03 Відповісти
"Думаю, що найважливіше з нашої точки зору - тримати канали діалогу відкритими, говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем", - наголосив Шелленберг -отже на Твій австрійськи монолог ,про потребу діалогу з рашистським окупантом Української землі і вбивцею українського народу український народ підносить Тобі палець,котрий означає-@fuck you@
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24.09.2023 21:04 Відповісти
Не в тему,ще тільки Саудовська Аравія не давала поради на перемовини.
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24.09.2023 21:04 Відповісти
Очередная европейская мерзость.
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24.09.2023 21:05 Відповісти
австрія - це одна із тих, до огиди бридких країн. не дивно, що лайно під назвою "угорщина" колись було частиною цієї проституційної гівнокраїни.
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24.09.2023 21:11 Відповісти
За танец дуры Кнайсль путиным, пришлось перебраться в россиюшку , вычисляют и находят дурачьков, ГРУ россий и тогда подсунит сотню другую ...... и будит "клиент" говорит "что надо".
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24.09.2023 21:11 Відповісти
Вже не дивує.
Пару днів тому Бербок в ООН заявила, що "конфлікт в Україні-це наслідок агресії Путіна (особистої, ймовірно), що веде до страждань ДВОХ народів".
Бо ж як тільки страждають оператори Калібрів, каву п'ють відрами, а це для серця зле.
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24.09.2023 21:12 Відповісти
кремлевских агентов нужно периодически отстреливать
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24.09.2023 21:22 Відповісти
Пан Шалленберг не хоче "читати лекції з піднятим вказівним пальцем"?
Значить, буде присягати на вірність "возрожденной імпєріі" з чекістським наганом біля скроні. І це буде не Австро-Угорщина...
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24.09.2023 21:32 Відповісти
Эти консервы никак не протухнут окончательно
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24.09.2023 21:57 Відповісти
Австрія буде навіки вдячною Москві за те що Радянський Союз замість лави підсудних посадив австріяк в сектор свідків і потерпілих.
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24.09.2023 21:58 Відповісти
Говорити можна і з бетонною стіною, але який сенс в подібних розмовах?
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24.09.2023 22:22 Відповісти
Напевно не знає історії Австрії: Anschluß /аншлюс Австрії, який так схожий з захоплення порушенням суверенітету України. Напевно, той Шалленберг не тільки сторонний Путіна, а і Гітлера.
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24.09.2023 22:56 Відповісти
Нехай цей шайскопф , ще йому в очко подивиться..
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24.09.2023 23:10 Відповісти
відносно недавно була історія коли премєр Австрії попався на договорняку з підставною особою нібито від кацапського олігарха про передачу йому декількох лямів зелені. Дівуля представилась племінницею голови Норнікеля. Австріяки понурили голови і перепризначили примуса. А після того один депутат іх парламенту звернувся в суд з вимогою до цієї правлячої партії виплатити йому 2 лями за переуступку свого місця в парламенті. Особлива пікантність, що на його місце завели проектанта каналізації в Буковелі, а оплачував похід в депутатство Палиця І. Але австріяки знову проявили толерантність бо гроші ж не пахнуть. Там все просякнуто наживою, того такі прояви толерантності.
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24.09.2023 23:16 Відповісти
предлагаю отдать путину австрию вместо Украины.
И пусть тримає канали діалогу відкритими, та говорить на рівних, на основі поваги.
мерзость европейская
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24.09.2023 23:41 Відповісти
хай віддає кацапам пів Австрії і закриємо питання
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24.09.2023 23:56 Відповісти
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25.09.2023 00:44 Відповісти
Діалог з Росією йде кожен день, і мабуть ще ніколи в світовій історії їх стільки не посилали. Кожна стаття в нашій пресі це фактично діалог з Росією, кожен постріл теж. Що пану не подобається, як ще потужніше можна спілкуватись з Росією? Ну тільки ядерну бомбу зкинути, але то не до нас питання.
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25.09.2023 01:41 Відповісти
Австрія була завжди пристаніщем агентури совкового кдб,після роспаду срср -фсб,а також кримінально-алегархічних кланів.Фірташ знаходиться у Відні,коломойський,медведчук мають там свої хатинки,даже у вілкула сім'я у австрій.Я не кажу про рос алігархів.
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25.09.2023 05:04 Відповісти
Ага, в нас також були багатовекторність, різна балаканина, намагалися дружити, але кацапське нутро вилізло. Їм все мало, їм потрібно вбивати, нищити, гвалтувати,грабувати. Орда, нелюди, мерзота, їм місце на мокшанських болотах.
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25.09.2023 09:59 Відповісти
 
 