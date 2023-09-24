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Напад РФ на Україну підриває довіру до ООН, - голова МЗС Нової Зеландії Махута

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

махута

Те, що РФ, постійний член Радбезу ООН, напала на Україну та продовжує коїти дії, які фундаментально суперечать статуту ООН, підриває довіру до Організації Об’єднанних Націй.

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Бути свідком того, як постійний член Ради безпеки ООН розпочав неспровокований напад на суверенну державу, намагаючись анексувати її територію і ведучи війну проти її цивільного населення, було і залишається шокуючим. Дії Росії порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Як може молоде покоління довіряти ООН, коли постійний член Ради безпеки діє у спосіб, що так фундаментально суперечить Статуту ООН?", - зауважила вона.

Махута наголосила, що Росія має відповісти за цю агресію в міжнародних судах.

"Нова Зеландія рішуче підтримує зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності як у Міжнародному суді ООН, так і в Міжнародному кримінальному суді", - зазначила вона.

Махута також вказала на зростання ядерних ризиків через російську війну та наголосила, що "ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована".

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Топ коментарі
+19
Хоть кто-то правду про ООН сказал
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24.09.2023 18:22
+13
раZZія - це імперія Зла, країна-терорист!
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24.09.2023 18:05
+9
Она по национальности ,маори, коренное население Н. Зеландии. А татуировки у той народности имеют огромное значение. Очень кстати интересный этнос. В отличии от аборигенов Австралии очень продвинутые оказались. Со времён капитана Кука сразу не отказывались от того лучшего что колонизация им давала, учились все, лекарства принимали, работать учились по специальностям итд. А вот аборигены Австралии кроме того что спились массово, так абсолютно не вникали ни во что. И внешность мягко говоря страхолюдная. Пришлось в молодости часто быть в этих двух странах, контраст разительный по местным конечно. Маори изначально полинезийцы Французской Полинезии, огромная территория от Гаваев, Н Каледонии и Таити. Кстати и спортсмены отличные, борцы, боксёры, регби.
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24.09.2023 18:41
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24.09.2023 18:03 Відповісти
зараз світ не після Другої світової, як думає імпотентна Рада Безпеки ООН,
а вже перед Третьою світовою.

цю конюшню треба міняти радикально !!!
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24.09.2023 18:24 Відповісти
раZZія - це імперія Зла, країна-терорист!
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24.09.2023 18:05 Відповісти
Ну так дайте копняка Фродо - йому тре кільце до Мордору нести а він там обїдається .
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24.09.2023 18:06 Відповісти
Прикольна в кобіти татуха!
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24.09.2023 18:18 Відповісти
Она по национальности ,маори, коренное население Н. Зеландии. А татуировки у той народности имеют огромное значение. Очень кстати интересный этнос. В отличии от аборигенов Австралии очень продвинутые оказались. Со времён капитана Кука сразу не отказывались от того лучшего что колонизация им давала, учились все, лекарства принимали, работать учились по специальностям итд. А вот аборигены Австралии кроме того что спились массово, так абсолютно не вникали ни во что. И внешность мягко говоря страхолюдная. Пришлось в молодости часто быть в этих двух странах, контраст разительный по местным конечно. Маори изначально полинезийцы Французской Полинезии, огромная территория от Гаваев, Н Каледонии и Таити. Кстати и спортсмены отличные, борцы, боксёры, регби.
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24.09.2023 18:41 Відповісти
Ага... але спочатку дуже сильно воювали з європейцями-зайдами, хоча по правді, розпочали цю війну таки європейці. Вже пізніше воно якось пішло, їм привезли багато різних нових для них сільськогосподарських культур, у тому числі і картоплю, і вогнепальну зброю. І ця зброя визвала велику трагедію, бо різні племена почали воювати між собою, і це призвело до катастрофічного зменшення місцевого населення.
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24.09.2023 18:55 Відповісти
Так ведь с оружием так всегда по колониям было, в любых местах. Просто этот этнос даже в отличие от своих же но на других архипелагах вливался очень быстро в цивилизационный процесс. Даже гавайцы тут не пример. За другие так тем более. Правда и сама Н Зеландия райские места. В давние теперь уже времена как то привёз меда пару банок, причем клеверного. 1-кг банки металлические. Так мама не хотела есть его. Просто открывала банку---говорила что лугом пахнет обалдеть как. Так и было кстати. Всё натуральное там было. На мировом рынке баранина считается лучшей в мире оттуда. Вино отличное---сухое белое особо.
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24.09.2023 19:17 Відповісти
Хоть кто-то правду про ООН сказал
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24.09.2023 18:22 Відповісти
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24.09.2023 20:51 Відповісти
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24.09.2023 21:02 Відповісти
Пішов ти на три букви.. нах???? Ні на ООН..
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24.09.2023 18:24 Відповісти
Це не про неї.. це по суті..
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24.09.2023 18:43 Відповісти
Оце так висер, та довіри до оон і так немає... Шапіто...
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24.09.2023 18:31 Відповісти
Висер у тебе в мозку.
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24.09.2023 20:05 Відповісти
Дай дегенерату інтернет, так він буде обсирати інші народи у кращих кацапських традиціях. За русським корабльом, нацисатська потвора.
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24.09.2023 19:06 Відповісти
Невміння грамотно писати теж видає в ньому свинособаку.
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24.09.2023 19:20 Відповісти
Sis !!!
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25.09.2023 07:01 Відповісти
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24.09.2023 19:03 Відповісти
Надеюсь что это не только слова, но и за них спасибо.
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24.09.2023 18:36 Відповісти
Тысячи чиновников на хороших зарплатах пора разогнать эти шарашки типа ООН и ОБСЕ,
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24.09.2023 19:08 Відповісти
коли ми вжe почуємо такі слова від лідерів усіх інших країн?
налякані мішки з грошима: вони бояться сказати правду 😒
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24.09.2023 19:54 Відповісти
UNtrustable
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24.09.2023 20:49 Відповісти
Махута чи не з наших буде?..
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24.09.2023 21:06 Відповісти
Міклуха-Маклай нагуляв з пра-пра...?
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24.09.2023 23:05 Відповісти
Це трансяґендерна Шарага білих комірців, єдине завдання зібрати щорічні податки з країн учасниць та подальше тіліпання ****** на парадах.
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24.09.2023 22:14 Відповісти
 
 