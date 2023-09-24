Напад РФ на Україну підриває довіру до ООН, - голова МЗС Нової Зеландії Махута

Те, що РФ, постійний член Радбезу ООН, напала на Україну та продовжує коїти дії, які фундаментально суперечать статуту ООН, підриває довіру до Організації Об’єднанних Націй.

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бути свідком того, як постійний член Ради безпеки ООН розпочав неспровокований напад на суверенну державу, намагаючись анексувати її територію і ведучи війну проти її цивільного населення, було і залишається шокуючим. Дії Росії порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Як може молоде покоління довіряти ООН, коли постійний член Ради безпеки діє у спосіб, що так фундаментально суперечить Статуту ООН?", - зауважила вона.

Махута наголосила, що Росія має відповісти за цю агресію в міжнародних судах.

"Нова Зеландія рішуче підтримує зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності як у Міжнародному суді ООН, так і в Міжнародному кримінальному суді", - зазначила вона.

Махута також вказала на зростання ядерних ризиків через російську війну та наголосила, що "ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована".

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